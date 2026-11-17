Настоящая эрудиция измеряется не скучными датами из учебников, а умением замечать удивительное в самых обычных вещах. Мы подготовили 10 каверзных вопросов из нескольких областей — от истории и природы до неожиданных бытовых мелочей. Проверьте, как работает ваша интуиция, насколько хорошо вы подкованы в самых разных сферах, и узнайте пару крутых фактов, которыми можно будет блеснуть в компании друзей.
В какой стране официально разрешено жениться или выйти замуж за человека, который уже умер?
Япония
Франция
Южная Корея
Бразилия
Какой известный предмет изначально изобрели как средство для чистки обоев от сажи?
Пластилин
Ластик
Скотч
Меламиновая губка
Для чего изначально предназначались маленькие кармашки на джинсах над основным правым карманом?
Для монет
Для зажигалки
Для карманных часов
Для золотых самородков
Что означало слово «карантин» в XIV веке в Венеции, откуда оно и пришло?
Изоляция до полного выздоровления
Запрет на выход из дома
Сорок дней
Очищение огнем и водой
У какого известного сказочного персонажа в оригинальной книге Алана Милна был прототип, который на самом деле был девочкой?
Винни-Пух
Питер Пэн
Чеширский Кот
Карлсон
Какой продукт питания никогда не портится и может храниться тысячелетиями?
Сыр тофу
Кленовый сироп
Оливковое масло
Натуральный мед
Какой известный аксессуар изначально создали для защиты шеи кавалеристов от ударов саблей?
Галстук
Бабочка
Шарф-снуд
Воротник-стойка
Какое животное спит стоя, но видеть сны может только лежа?
Жираф
Лошадь
Слон
Фламинго
Для чего изначально в 1880-х годах изобрели беговую дорожку?
Для тренировки космонавтов
Для проверки выносливости лошадей
Как наказание для заключенных
Для реабилитации после травм
Какого цвета изначально была морковь до XVII века?
Фиолетовой
Зеленой
Синей
Она всегда была оранжевой