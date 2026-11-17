Настоящая эрудиция измеряется не скучными датами из учебников, а умением замечать удивительное в самых обычных вещах. Мы подготовили 10 каверзных вопросов из нескольких областей — от истории и природы до неожиданных бытовых мелочей. Проверьте, как работает ваша интуиция, насколько хорошо вы подкованы в самых разных сферах, и узнайте пару крутых фактов, которыми можно будет блеснуть в компании друзей.