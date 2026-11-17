Умер ярославский врач Юрий Агапитов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, ЯОКОБ

Ярославская онкологическая больница сообщила о смерти врача ультразвуковой диагностики Юрия Агапитова. Его не стало 16 ноября.

«С прискорбием сообщаем, что на 70-м году жизни скоропостижно скончался наш товарищ и коллега», — говорится в сообщении медучреждения.

Под постом с печальной новостью ярославцы оставили много добрых комментариев о докторе.

«Профессионал с большой буквы! Человек с большой буквы! Невосполнимая утрата для всех», — пишут те, кто знал Юрия Агапитова.

Люди сообщают, что очень ценили его как врача. К нему на прием пациенты приезжали даже из соседних регионов.

«Добрейший был человек, умный, всегда примет, улыбнется. Жаль, что уходят такие люди», — горюют в комментариях.

На сайте Ярославской онкологической больницы указано, что Юрий Агапитов раньше работал заведующим отделением ультразвуковой диагностики, являлся кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории, региональным председателем ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине и членом Российского допплеровского клуба. Неоднократно выступал с сообщениями и докладами на российских и областных конференциях и съездах. Опубликовал более 30 научных публикаций. Постоянно занимался изучением и внедрением в клиническую практику новых методов диагностики и лечения.