В Ярославле открыли модульную поликлинику на улице Гоголя Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

17 ноября в Ярославле официально открывают поликлинику на улице Гоголя, которую ждали жители ещё в 2024-м. Первыми здесь начинают прием врачи-терапевты, невролог и кардиолог.

«В ближайшие дни будут открыты явки и к другим узким специалистам. В поликлинике будут оказывать около 20 видов медицинской помощи. Штат врачей разных профилей полностью укомплектован. Оборудованы кабинеты маммографии, флюорографии, рентгенографии и функциональной диагностики. Чтобы избежать очередей, в регистратуре открыты четыре окна приема», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Новую поликлинику на улице Гоголя начали строить вместо аварийного медучреждения на Московском проспекте, экстренно закрывшегося в 2023 году.

Двухэтажное здание будет отапливать своя собственная котельная, рядом с поликлиникой обустроили остановки общественного транспорта и скорректировали маршрут автобуса № 76. Ему добавили остановку в этом месте.

Главный врач больницы № 2 Игорь Маклаков рассказал 76.RU, что 17 ноября пациентов уже начали принимать три участковых врача. С 18 ноября их количество увеличится до семи.

«Идет переезд. Надо понимать, что он не одномоментно происходит. У нас полный штат укомплектован. Есть все специалисты: хирург, травматолог, лор, окулист и другие», — уточнил Игорь Маклаков.

Поликлиника будет принимать всех пациентов, кто был закреплен за больницей на Московском проспекте

Почему задержались с открытием почти на два года

Само здание поликлиники — модульное, то есть быстровозводимое из готовых конструкций. Поэтому при начале строительства в 2024-м собирались закончить уже к декабрю того же года. Однако сроки открытия сдвигали многократно. Например, в апреле 2026 года готовность объекта оценивали в 71%.

Почему это произошло? В правительстве поясняли, что сроки сдвигались из-за срыва поставок конструкции с завода-изготовителя.

Монтаж быстровозводимого здания оценили в 444 миллиона рублей. Контракт заключили с ООО «Алгоритм». Однако прокуратура заявила, что цена была завышена.

Стройка обросла уголовными делами

Стройка, которая должна была быть быстрой, погрязла в уголовных делах.

Осенью 2025-го был задержан руководитель компании-подрядчика «Алгоритм» Антон Евдокимов. Костромской бизнесмен обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере при монтаже модульной поликлиники.

Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела по части 7 статьи 159 УК РФ.

«Из перечисленных заказчиком в качестве аванса 258 миллионов рублей лишь треть подрядчик потратил на расчеты с субподрядной организацией. Оставшиеся денежные средства израсходованы на нужды ООО „Алгоритм“, не связанные с возведением поликлиники, и предоставление беспроцентных займов руководителю организации», — ранее сообщали в прокуратуре.

Изначально его отправили под домашний арест. На защиту руководителя компании вставал ярославский бизнес-омбудсмен. В итоге 26 февраля 2026 года суд освободил Евдокимова от домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

Несмотря на уголовное дело, компания продолжала строительство.

Что известно о компании «Алгоритм» Узнать Строительная компания «Алгоритм» была образована в Ярославле в 2010 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель и гендиректор компании — костромич Антон Евдокимов. Его фирма активно участвует в госзакупках. Например, она сносила аварийный дом № 52 на улице Володарского в Ярославле, а сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, ремонтирует больницу № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах. По данным «Контур.Фокус», выручка «Алгоритма» в 2024 году составила 826 миллионов рублей.

30 марта 2026 стало известно о возбуждении второго уголовного дела, связанного со строительством поликлиники. На этот раз фигурантом стал бывший руководитель «Единой службы заказчика» Анатолий Ларин. Расследование идет по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

«Для определения начальной максимальной цены контракта руководителем государственного заказчика использованы три фиктивных коммерческих предложения (подложные запросы коммерческих предложений и ответы на них). Определение цены государственного контракта без анализа рынка и сопоставления рыночных цен повлекло ее завышение более чем на 187 млн рублей », — прокомментировали тогда в прокуратуре.