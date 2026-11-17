Чтобы понять, уменьшает ли средство потоотделение, стоит проверить наличие активных компонентов в составе Источник: GPT

Утром мы привычно берем с полки флакон, наносим средство под мышки и отправляемся по делам. Но если попросить объяснить, чем дезодорант отличается от антиперспиранта, многие наверняка задумаются. Ведь оба продаются на одной полке и обещают свежесть.

А разница принципиальная. Один борется с неприятным запахом, другой — с самим потоотделением. И если выбрать неподходящее средство, можно весь день прекрасно пахнуть, но ходить с мокрыми пятнами на одежде.

Почему пот на самом деле не пахнет

Удивительно, но свежий пот обычно практически не имеет запаха. В основном это вода с растворенными солями, которая помогает организму охлаждаться.

Характерный запах появляется, когда за дело берутся бактерии, живущие на нашей коже. Они перерабатывают вещества из кожных выделений, в результате чего образуются пахучие соединения.

Поэтому после тренировки футболка может быть насквозь мокрой, но почти не пахнуть. А иногда неприятный запах появляется даже без заметного потоотделения.

И вот тут начинается самое интересное.

Даже эффективный дезодорант не предотвращает появление мокрых пятен на одежде Источник: GPT

Дезодорант: пахнуть хорошо, но потеть по-прежнему

Дезодорант не пытается остановить потоотделение. Его задача — справиться с запахом.

Одни компоненты сдерживают размножение бактерий, другие нейтрализуют пахучие вещества, третьи маскируют их приятным ароматом.

Но обычный дезодорант не спасает от мокрых подмышек. Даже если на упаковке обещают свежесть на 48 часов, потеть вы от этого меньше не станете.

Такое средство подойдет тем, у кого нет проблемы с повышенной потливостью, зато хочется избежать неприятного запаха.

Антиперспирант: вот кто действительно борется с потом

Антиперспирант работает иначе. В его составе обычно присутствуют соединения алюминия, которые временно ограничивают выход пота через протоки потовых желез.

Не пугайтесь: железы не закупориваются навсегда, а эффект постепенно проходит.

За счет уменьшения потоотделения становится меньше влажности, а вместе с ней зачастую и неприятного запаха. Поэтому многие антиперспиранты одновременно работают как дезодоранты.

Но есть хитрость, о которой знают далеко не все: антиперспирант часто лучше наносить вечером, а не утром.

Ночью мы обычно потеем меньше, поэтому активным компонентам проще подействовать. Наносить средство нужно на чистую и полностью сухую кожу.

А вот сразу после бритья лучше этого не делать — можно получить раздражение.

Антиперспиранты часто эффективнее работают при нанесении на сухую кожу перед сном Источник: GPT

А как же страшилки про алюминий и рак?

Наверняка вы слышали, что антиперспиранты якобы опасны, потому что не дают организму выводить токсины. Иногда их даже обвиняют в развитии рака груди.

Хорошая новость: убедительных научных доказательств связи антиперспирантов с раком молочной железы нет. Это подтверждает и Национальный институт рака США.

Да и идея про токсины не выдерживает проверки. Пот нужен нам прежде всего для охлаждения организма. Основную работу по выведению продуктов обмена выполняют печень и почки.

К тому же антиперспирант действует только там, куда его нанесли. Остальная поверхность тела продолжает потеть как обычно.

Но раздражение кожи действительно возможно, особенно если пользоваться средством после бритья или при поврежденной коже. А людям с серьезными заболеваниями почек стоит обсудить использование антиперспирантов с алюминием с врачом.

Так что же всё-таки покупать?

Всё просто. Если вас беспокоит только запах — достаточно дезодоранта. Если же главная проблема — мокрые пятна на одежде, присмотритесь к антиперспиранту.

Обращайте внимание и на состав. Например, надпись «без алюминия» обычно означает, что средство не содержит традиционных компонентов, уменьшающих потоотделение. С запахом оно может справляться отлично, а вот сухость не гарантирует.