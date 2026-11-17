Петр I — самый заметный персонаж фильма, а вот на фотозоне в театре он почему-то теряется среди других Источник: kinopoisk.ru, Юрий Скородумов / 29.RU

В кинотеатрах страны показывают «Рождение империи» — свежий исторический фильм о Петре I, а также о том, как менялась Россия при этом правителе. Новинку проката оценил журналист 29.RU: читайте ниже, кому подойдет это кино, в котором показали и победу в Северной войне, и основание Петербурга, но забыли о запоминающихся персонажах.

Любое историческое кино вызывает вопросы и претензии, если не у начитанных зрителей, то уж точно у историков: всегда интересно, а как было на самом деле? Что изменил режиссер, где сгладил острые углы, что добавил от себя? «Рождение империи» тоже наверняка будут рассматривать именно так, и найти спорные моменты в нем действительно можно. Но все-таки не менее важно, насколько это зрелищно и интересно: «300 спартанцев» мы ценим не за достоверность. Удалось ли найти золотую середину?

Петр в 1700 году Источник: kinopoisk.ru

В принципе, мнение о «Рождении империи» начинает складываться еще во время начальных титров. В продюсерах мы видим Никиту Михалкова, а значит, не обойдется без триады «православие, самодержавие, народность». Режиссер Андрей Кравчук уже известен именно историческими картинами — он снимал такие фильмы, как «Адмиралъ» (про Колчака), «Викинг» (про князя Владимира), «Союз спасения» (о декабристах), а также документалку «Петр I: Последний царь и первый император». Так что главный герой фильма ему уже знаком не понаслышке.

Источник: kinopoisk.ru

Действие начинается в окрестностях Полтавы в 1709 году, где идет известная битва со шведами в рамках Северной войны. Вот Карл XII, вот Петр I, окопы вырыты, войска расставлены… Но это только затравка — спустя несколько минут нас перебрасывают на 11 лет назад. Так что победу в Полтавской битве мы увидим только в самом конце «Рождения империи».

Короля Швеции Карла XII играет итальянский актер Маттео Кабе Источник: kinopoisk.ru

На самом деле это логично — о поражении никто фильм снимать не будет, тем более под началом «Фонда кино». Сюжет выстраивается по классической схеме: вначале молодой император обжигается на битве при Нарве, но затем работает над собой (точнее, над Россией и ее армией), собирает силы и побеждает Швецию через несколько лет. Так снято множество фильмов: вначале поражение, затем реванш.

Между этими двумя событиями царь успевает сделать всё, о чем вы могли знать из школьного курса истории: он бреет бороды боярам, открывает в Туле оружейный завод, муштрует армию, берет крепость Орешек, получает выход к Балтийскому морю, строит Санкт-Петербург, ну и находит любовь — свою вторую жену Екатерину.

Вот и бороды пошли в расход Источник: kinopoisk.ru

Снято всё это очень неплохо, реконструкторы постарались на славу: быт, оружие, одежда и всё прочее передано с любовью к деталям. Спецэффекты сносные, взрывы зрелищные. Полтавская битва — это, конечно, не Битва пяти воинств из «Хоббита», но всё равно подана интересно (помимо прочего, мы хотя бы получаем представление, как тогда сражались, это познавательно). Компьютерные виды и пейзажи с размноженными постройками и солдатами — ну… видели мы примеры и получше.

Пожалуй, правильнее фильм назвать даже военно-историческим — большую часть времени нам показывают армии и всё, что связано с Северной войной Источник: kinopoisk.ru

Больше всего вопросов вызывает сам образ Петра. Ощущение, что Александр Горбатов играет не живого человека, а именно памятник (позы, которые он порой принимает, будто скопированы с известных картин и статуй). Красиво, но получается одномерный персонаж — такой, каким мы все представляем Петра: высокий, работящий, с амбициями, ну еще у него иногда в глазах мутится от сильного волнения. И всё. Что он любит, помимо военного дела и родины? О чем думает, в чем сомневается, чего боится? Ничего этого мы не узнаем. Конфликт внешний в фильме есть, конфликта внутреннего нет.

Позы и лицо царя — будто с картин или из учебника Источник: kinopoisk.ru

Впрочем, глубины персонажей здесь в принципе не найти. Из всех героев можно выделить разве что князя Александра Меншикова — друга детства, который стал одним из главных приближенных Петра, а затем и губернатором Санкт-Петербурга (а после смерти императора, кстати, — фактическим правителем страны на пару лет). Меншиков — казнокрад, коррупционер, любитель выпить. В общем, это трикстер, которому можно всё, за что другие бы уже давно оказались на плахе — да про такого можно хоть отдельный фильм снимать! Это единственный персонаж, который хоть как-то дружит с юмором, и именно поэтому запоминается. Остальные весь фильм ходят с ужасно умными и важными лицами.

Меншиков в исполнении Милоша Биковича запоминается больше всех Источник: kinopoisk.ru

В «Рождении империи» вообще много пафоса. Если здесь разговаривают, то запоминающимися фразами (помимо прочего, упоминают и «разбуженного русского медведя»), если что-то делают, то это обязательно широкие жесты. Всё здесь очень просто и плакатно: иностранцы — хитрые лицемеры, русские — простоватые, но великодушные. Иногда создается ощущение, что в «Рождении империи» экранизировали кусок учебника истории, вплоть до карт расстановки войск, которые вы могли видеть в школе.

Источник: kinopoisk.ru

При всех максималистских проектах и победах Петра нам не сообщают о его, так скажем, темной стороне. Ни слова о пьянстве и кутежах, почти ничего о гибели множества людей — хоть в войнах, хоть при строительстве новой столицы. Вот один из эпизодов: Петербург затопляет водой, звучит фраза о том, что погибло множество жителей, а Петр на фоне этого спасает из воды собачку, и, в общем-то, всё. То есть самодурство, непродуманность некоторых моментов здесь никак не отрефлексированы: решения царя важнее мелочей. Как говорит ему придворный, «бабы еще нарожают».

Затопление Петербурга — трагедия, о которой рассказывается вскользь Источник: kinopoisk.ru

Индивидуальное в фильме вообще превалирует над коллективным: во главу угла поставлен Петр, и ощущение, что проворачивает он всё чуть ли не в одиночку. То бороду боярину отрежет и введет новую моду, то за лопату возьмется, то вора поймает, то лично додумается, где во вражеской крепости хранится порох, — супергерой, а не царь! Остальные вокруг только мешаются. Такой Петр — картинка, памятник, но, увы, не живой человек.

Пару раз Петр всё же улыбается (в этой сцене он даже засмеется) Источник: kinopoisk.ru

Итог: хорошо снятое кино, с красивой картинкой и достоверными костюмами, но картонными персонажами. Глубины здесь нет, историческая точность — по верхам, как в любом подобном проекте. Но «Рождение империи» отлично подойдет для тех, кому нужно подтянуть ребенка по истории (или же вы сами только начали вникать в нее) — так эпоха Петра запомнится гораздо лучше. А после почитаете подробнее, что говорят другие источники.

Почему коррупционер Меншиков так и остается одним из приближенных императора? Остаются вопросы Источник: kinopoisk.ru

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Юрий Скородумов Корреспондент