Жители села Ширинье Ярославского округа 17 ноября остались без отопления. Причина — ремонт местной котельной.
«По информации ГП ЯО „Яроблводоканал“, в селе Ширинье Курбского территориального управления в связи с проведением ремонтных работ приостановлена работа котельной. Подача отопления временно прекращена», — сообщили в МЦУ «Ярославский округ».
Как рассказали в Курбском территориальном управлении, курирующем Ширинье, в селе официально проживают 315 человек.
Дата окончания работ не называется.
Напомним, в октябре 2026 года в Рыбинске из-за срыва запуска отопительного сезона, в том числе на котельной «Веретье», возбудили уголовное дело по статье о халатности. К середине ноября проблему удалось устранить не везде. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков даже написал в соцсетях, что ночевал на котельной «Веретье», из-за которой больше 200 зданий осталось без тепла. Правда, местных жителей это не успокоило.