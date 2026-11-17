Напомним, в октябре 2026 года в Рыбинске из-за срыва запуска отопительного сезона, в том числе на котельной «Веретье», возбудили уголовное дело по статье о халатности. К середине ноября проблему удалось устранить не везде. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков даже написал в соцсетях, что ночевал на котельной «Веретье», из-за которой больше 200 зданий осталось без тепла. Правда, местных жителей это не успокоило.