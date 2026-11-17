В последние годы торговым центрам приходится конкурировать с маркетплейсами. Если раньше люди первым делом отправлялись на шопинг в крупные ТЦ, теперь более привычным для потребителя стал формат онлайн-заказов.
Эксперты говорят, что тенденция набирает обороты, а торговые центры должны быть переформатированы, чтобы оставаться на плаву и быть рентабельными. В основном речь идет о том, что торговых точек должно стать меньше, а вот предоставляющих услуги и развлечения — больше.
Выживут ли торговые центры Ярославля в изменяющемся мире? Начнем наш обзор с ТРК «Ярославский Вернисаж» в поселке Нагорный. Многие привычные посетителям магазины в нем закрылись, а вместо них появились локации совершенно иного формата.
Цветочный магазин и торговые островки
Довольно крупную площадь при входе в ТРК занимает цветочный магазин. На свободных квадратных метрах размещены игровые автоматы.
Если миновать ресепшен, взгляд посетителей упадет на множество островков: там торгуют кофе, клубникой в шоколаде, лотерейными билетами, шапками, очками и многим другим. Отдельное место занимает примечательный синий киоск с газетами, журналами и множеством ярких безделушек.
Огромную площадь занимает гипермаркет «Ашан», напротив которого в ряд выстроились небольшой корнер с роллами, магазин косметики для волос, ювелирный, зоомагазин, часть «Глории Джинс» и другие.
Ярославцы заметили, что чайный магазин «Кантата», который располагался напротив входа в «Ашан», закрылся. Эту часть торгового ряда завесили баннером с рекламой DNS. Что там будет располагаться теперь, посетителям пока не анонсируют.
«Смена арендаторов — это нормальный процесс»
Крупные арендаторы продолжают занимать площади. Например, магазины одежды и обуви «Кари», «Остин», «Глория Джинс», Zolla, Ohara. А вот популярный массмаркет Sela закрылся.
Как рассказали 76.RU в самом «Вернисаже», в 2026 году в торгово-развлекательном центре действительно произошли крупные изменения.
«Смена арендаторов — это нормальный процесс: мы стремимся отвечать запросам посетителей и своевременно адаптироваться к современной реальности. В 2026 году в ТРК действительно произошли глобальные перемены — сменились два якорных арендатора: на место „Деспорта“ пришёл DNS Гипер, а на место „КидБурга“ — семейный развлекательный центр „Пакабата“. Помимо этого, у нас открылись арендаторы разной направленности: сеть парикмахерских „Чио Чио“, магазин „Сонум“, зоомагазин „Четыре Лапы“, ресторан „Песто“ и другие», — рассказали представители ТРК.
Отдельно в «Вернисаже» рассказали, что в конце ноября посетителей ждет открытие нового увеличенного магазина посуды GIPFEL.
Почему уходят крупные арендаторы
На вопрос о том, почему предыдущие арендаторы покинули площади, в «Вернисаже» ответили, что причины расторжения договора могут быть разными.
«Это часто следствие сочетания нескольких факторов: макроэкономических трудностей, усиливающейся конкуренции и изменения в потребительском поведении. На развитие сетей, безусловно, влияют высокая ключевая ставка и фискальная нагрузка, снижение покупательской способности населения, санкционное давление и общая неопределенность. На эти факторы повлиять ТРК не может, но мы всегда стремимся найти удобное и взаимовыгодное решение для обеих сторон», — рассказали в торгово-развлекательном центре.
Кроме того, ротация арендаторов — плановый процесс.
«Мы обновляем микс под актуальный спрос посетителей. В таких случаях решения принимаются обоюдно», — уточнили в «Вернисаже».
Сезонные ярмарки, концерты и мастер-классы
«Вернисаж» следует современному тренду — на смену обилию торговых точек приходят развлекательные.
«Ключевые изменения, которые уже реализованы или находятся в активной фазе: работает семейный развлекательный центр „Пакабата“, дрифт-картинг „Crazy Cart“, игровое лофт-пространство „ПАЗЛ“, ВИАР-Арена со свободным перемещением „Пиксель“, детский центр „Мадагаскар“, детская игровая площадка „Паравозкино“, различные игровые киоски и автоматы, фуд-корт, на котором представлены во всем многообразии различные кухни мира», — рассказали в ТРК.
Вы ходите в торговые центры?
На свободных площадях развивают событийный формат. По словам представителей «Вернисажа», он востребован у посетителей. Причем как платный, так и бесплатный.
«Уже реализованы такие проекты, как бесплатное фото-пространство с семью стильными локациями для яркого контента, проходят шахматные турниры и интерактивные выставки различной тематики. Продолжаем развивать регулярную событийную программу выходного дня непосредственно в галереях ТРК: сезонные ярмарки, бесплатные мастер-классы и концертные программы», — рассказали в «Вернисаже».
Также в ТРК есть, пожалуй, самая большая в городе зона для раздельного сбора вторсырья. Принимают одежду, макулатуру, пластиковые карточки, пластик и многое другое.
«Дополнительно на ежемесячной основе проводим расширенные акции по раздельному сбору вторсырья совместно с активистами „ЯрЭкомобиль“ на парковке перед вторым входом в ТРК. Большой популярностью у посетителей пользуются полки для обмена книгами и детскими игрушками, расположенные прямо в галерее ТРК в общем доступе. На протяжении всего года наша инженерная служба реализует масштабную модернизацию системы пожаротушения в ТРК. Безопасность посетителей — наш безусловный приоритет», — рассказали в «Вернисаже».
Чего ждать дальше
Как рассказали в ТРЦ «Вернисаж», самым масштабным открытием года стал развлекательный центр «Пакабата» в августе. Общая площадь пространства — около 3000 квадратных метров.
«На территории расположены большой парк аттракционов, комнаты для проведения праздников, семейный ресторан и собственная кондитерская. Из ближайших событий: в конце ноября ждем открытие увеличенного магазина GIPFEL. Год получился насыщенным на развитие: мы вышли на высокую скорость изменений и намерены двигаться в том же ритме в 2027 году», — рассказали в «Ярославском Вернисаже».
Обо всех дальнейших изменениях посетителей пообещали держать в курсе в соцсетях и на других ресурсах торгово-развлекательного центра.
Ранее мы публиковали историю строительства «Ярославского Вернисажа» на границе с Ярославлем.