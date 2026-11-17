Как изменился ТРК «Ярославский Вернисаж» Источник: Александр Куренной / 76.RU

В последние годы торговым центрам приходится конкурировать с маркетплейсами. Если раньше люди первым делом отправлялись на шопинг в крупные ТЦ, теперь более привычным для потребителя стал формат онлайн-заказов.

Эксперты говорят, что тенденция набирает обороты, а торговые центры должны быть переформатированы, чтобы оставаться на плаву и быть рентабельными. В основном речь идет о том, что торговых точек должно стать меньше, а вот предоставляющих услуги и развлечения — больше.

Выживут ли торговые центры Ярославля в изменяющемся мире? Начнем наш обзор с ТРК «Ярославский Вернисаж» в поселке Нагорный. Многие привычные посетителям магазины в нем закрылись, а вместо них появились локации совершенно иного формата.

Цветочный магазин и торговые островки

Довольно крупную площадь при входе в ТРК занимает цветочный магазин. На свободных квадратных метрах размещены игровые автоматы.

Покупателей завлекают не только красивыми букетами, но и рассадой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Если миновать ресепшен, взгляд посетителей упадет на множество островков: там торгуют кофе, клубникой в шоколаде, лотерейными билетами, шапками, очками и многим другим. Отдельное место занимает примечательный синий киоск с газетами, журналами и множеством ярких безделушек.

На территории «Вернисажа» работают 20 киосков Источник: Александр Куренной / 76.RU

Киоск в стиле нулевых расположен практически у входа Источник: Александр Куренной / 76.RU

Огромную площадь занимает гипермаркет «Ашан», напротив которого в ряд выстроились небольшой корнер с роллами, магазин косметики для волос, ювелирный, зоомагазин, часть «Глории Джинс» и другие.

«Ашан» занимает значительную часть площадей Источник: Александр Куренной / 76.RU

В этом ряду можно отыскать даже мебель Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы заметили, что чайный магазин «Кантата», который располагался напротив входа в «Ашан», закрылся. Эту часть торгового ряда завесили баннером с рекламой DNS. Что там будет располагаться теперь, посетителям пока не анонсируют.

Чайный магазин в «Вернисаже» закрылся Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Смена арендаторов — это нормальный процесс»

Крупные арендаторы продолжают занимать площади. Например, магазины одежды и обуви «Кари», «Остин», «Глория Джинс», Zolla, Ohara. А вот популярный массмаркет Sela закрылся.

Многие магазины арендуют площади в ТРЦ годами Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 2026 году в ТРЦ сменились два якорных арендатора Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как рассказали 76.RU в самом «Вернисаже», в 2026 году в торгово-развлекательном центре действительно произошли крупные изменения.

«Смена арендаторов — это нормальный процесс: мы стремимся отвечать запросам посетителей и своевременно адаптироваться к современной реальности. В 2026 году в ТРК действительно произошли глобальные перемены — сменились два якорных арендатора: на место „Деспорта“ пришёл DNS Гипер, а на место „КидБурга“ — семейный развлекательный центр „Пакабата“. Помимо этого, у нас открылись арендаторы разной направленности: сеть парикмахерских „Чио Чио“, магазин „Сонум“, зоомагазин „Четыре Лапы“, ресторан „Песто“ и другие», — рассказали представители ТРК.

Отдельно в «Вернисаже» рассказали, что в конце ноября посетителей ждет открытие нового увеличенного магазина посуды GIPFEL.

DNS занял место «Деспорта» Источник: Александр Куренной / 76.RU

В «Вернисаже» появилась парикмахерская Источник: Александр Куренной / 76.RU

Почему уходят крупные арендаторы

На вопрос о том, почему предыдущие арендаторы покинули площади, в «Вернисаже» ответили, что причины расторжения договора могут быть разными.

«Это часто следствие сочетания нескольких факторов: макроэкономических трудностей, усиливающейся конкуренции и изменения в потребительском поведении. На развитие сетей, безусловно, влияют высокая ключевая ставка и фискальная нагрузка, снижение покупательской способности населения, санкционное давление и общая неопределенность. На эти факторы повлиять ТРК не может, но мы всегда стремимся найти удобное и взаимовыгодное решение для обеих сторон», — рассказали в торгово-развлекательном центре.

Напротив крупных арендаторов расположены небольшие торговые киоски Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кроме того, ротация арендаторов — плановый процесс.

«Мы обновляем микс под актуальный спрос посетителей. В таких случаях решения принимаются обоюдно», — уточнили в «Вернисаже».

На смену одним арендаторам приходят другие Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сезонные ярмарки, концерты и мастер-классы

«Вернисаж» следует современному тренду — на смену обилию торговых точек приходят развлекательные.

«Ключевые изменения, которые уже реализованы или находятся в активной фазе: работает семейный развлекательный центр „Пакабата“, дрифт-картинг „Crazy Cart“, игровое лофт-пространство „ПАЗЛ“, ВИАР-Арена со свободным перемещением „Пиксель“, детский центр „Мадагаскар“, детская игровая площадка „Паравозкино“, различные игровые киоски и автоматы, фуд-корт, на котором представлены во всем многообразии различные кухни мира», — рассказали в ТРК.

В «Вернисаже» стало больше развлекательных площадок Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вы ходите в торговые центры? Да, частенько Редко, но захаживаю Нет, мне там делать нечего

На свободных площадях развивают событийный формат. По словам представителей «Вернисажа», он востребован у посетителей. Причем как платный, так и бесплатный.

«Уже реализованы такие проекты, как бесплатное фото-пространство с семью стильными локациями для яркого контента, проходят шахматные турниры и интерактивные выставки различной тематики. Продолжаем развивать регулярную событийную программу выходного дня непосредственно в галереях ТРК: сезонные ярмарки, бесплатные мастер-классы и концертные программы», — рассказали в «Вернисаже».

Для посетителей оборудовали бесплатную фотозону Источник: Александр Куренной / 76.RU

В ТРК проводят различные выставки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Также в ТРК есть, пожалуй, самая большая в городе зона для раздельного сбора вторсырья. Принимают одежду, макулатуру, пластиковые карточки, пластик и многое другое.

«Дополнительно на ежемесячной основе проводим расширенные акции по раздельному сбору вторсырья совместно с активистами „ЯрЭкомобиль“ на парковке перед вторым входом в ТРК. Большой популярностью у посетителей пользуются полки для обмена книгами и детскими игрушками, расположенные прямо в галерее ТРК в общем доступе. На протяжении всего года наша инженерная служба реализует масштабную модернизацию системы пожаротушения в ТРК. Безопасность посетителей — наш безусловный приоритет», — рассказали в «Вернисаже».

Чего ждать дальше

Как рассказали в ТРЦ «Вернисаж», самым масштабным открытием года стал развлекательный центр «Пакабата» в августе. Общая площадь пространства — около 3000 квадратных метров.

«На территории расположены большой парк аттракционов, комнаты для проведения праздников, семейный ресторан и собственная кондитерская. Из ближайших событий: в конце ноября ждем открытие увеличенного магазина GIPFEL. Год получился насыщенным на развитие: мы вышли на высокую скорость изменений и намерены двигаться в том же ритме в 2027 году», — рассказали в «Ярославском Вернисаже».

Представители ТРЦ рассказали, что в 2027 году посетители могут ждать обновлений Источник: Александр Куренной / 76.RU

Обо всех дальнейших изменениях посетителей пообещали держать в курсе в соцсетях и на других ресурсах торгово-развлекательного центра.