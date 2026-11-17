12-летний Дэниэл Филистович развернул все кресла в шоу «Голос. Дети» Источник: «Голос. Дети» (0+), выпуск от 09.10.2026, «Первый канал»

Один из самых ярких участников 13-го сезона шоу «Голос. Дети» — 12-летний Дэниэл Филистович. На слепых прослушиваниях он вышел на сцену в образе Майкла Джексона и исполнил его песню так, что все наставники на первых секундах выступления повернулись к нему. Запись эфира разлетелась по соцсетям.

Дэни живет в Москве и с раннего детства увлекается творчеством короля поп-музыки. Его интерес к Майклу Джексону однажды привел к неожиданному знакомству с братьями певца. Несколько лет назад они встретились за кулисами концерта в Баку. Дэниэл спел для них «Man in the mirror», а Джеки Джексон даже отметил его кудрявые волосы.

Редакция MSK1.RU поговорила с Дэниэлом. О закулисье шоу «Голос. Дети», встрече с братьями Майкла Джексона и выступлениях на сцене Кремлевского дворца — в материале наших коллег.

12-летний «Майкл Джексон» стал звездой соцсетей Источник: Городские медиа

«Его музыка меня заворожила»

Интерес к музыке у Дэниэла появился еще в раннем детстве. По его словам, примерно с четырех-пяти лет он постоянно что-то слушал, пытался танцевать и петь. В семь лет мальчик поступил в музыкальную школу, но к этому решению шел несколько лет.

«С пяти до семи лет я буквально выносил маме мозг просьбами отдать меня на скрипку. Она хотела, чтобы я занимался фортепиано или саксофоном, но я очень хотел именно на скрипку», — вспоминает Дэниэл.

Юному музыканту — 12 лет Источник: мама Дэниэла Филистовича Таисия

Впервые инструмент его заинтересовал случайно. Однажды во дворе мальчик услышал, как кто-то рассказывал о звучании скрипки, а затем включил запись концерта. Музыка так ему понравилась, что, вернувшись домой, он сразу заявил маме, что хочет научиться играть.

Еще одним увлечением, которое со временем определило его жизнь, стал Майкл Джексон. Когда Дэниэлу было шесть лет, мама показала ему клип на песню «Earth Song». До этого она сама не была поклонницей певца, но знала о его популярности и решила познакомить сына с его творчеством.

Клип завораживающий, что впечатляет даже взрослых. Я настолько погрузился в происходящее, что после просмотра пытался найти о Майкле как можно больше информации: смотрел другие клипы, слушал его песни. Именно его музыка впервые меня по-настоящему заворожила. Так я и стал его фанатом. Мне тогда было шесть лет. Дэниэл Филистович участник шоу «Голос. Дети»

Уже через год Дэниэл начал повторять танцевальные движения Джексона. Сначала выбирал отдельные элементы из клипов и концертных записей, а затем постепенно стал разучивать целые связки.

Дома у Дэниэла собралась целая библиотека о Джексоне — книги на русском и английском языках, биографии и издания, посвященные его песням.

Как получилось встретиться с братьями Джексонами

На фото — 10-летний Дэни с братьями Джексонами Источник: мама Дэниэла Филистовича Таисия

Знакомство с братьями Майкла Джексона — участниками группы The Jacksons — произошло в 2024 году, когда у группы был тур с концертом в Баку. Семья купила билеты в танцевальную фан-зону и собиралась просто прилететь на выступление. Но незадолго до сольника маме Дэни позвонила ее подруга, по совместительству администратор официального фан-клуба Майкла Джексона в России — и сообщила, что братья хотят с ними встретиться. Звонок застал маму с сыном врасплох: они тогда шли домой из магазина и сперва не поверили в это.

«Очень боялись, что всё сорвется. Вдруг они передумают, что-то изменится или это вообще окажется шуткой. Поэтому никому ничего не рассказывали, пока встреча не состоялась», — вспоминает Дэниэл.

Встреча прошла в гримерке примерно за полчаса до выхода The Jacksons на сцену. Там были Марлон, Джеки и Тито Джексоны, а также Дэрил.

Дэни часто приглашают выступать в образе Майкла Джексона. К 12 годам за плечами Дэниэла уже были выступления в Crocus City Hall (трижды, правда, в качестве танцора), роль ведущего отчетного концерта Академии Игоря Крутого в Vegas, участие в шоу «Чудо» на НТВ. Кроме того, Дэни трижды выступал в Государственном Кремлевском дворце Источник: мама Дэниэла Филистовича Таисия

«Когда я зашел, они встали. Джеки подошел ко мне, обнял и потрогал мои волосы. Сказал что-то вроде: „О, какие волосы!“ Хотя у него самого в детстве были такие же, — делится Дэни. — На мне был бомбер с надписью „Dapper Dan“ на спине. Марлон начал звать меня „Dapper Dan“ по названию альбома Майкла».

Джеки посоветовал мальчику продолжать заниматься творчеством, не слушать никого и двигаться к своей цели. После этого Дэниэл спел Джексонам «Man in the mirror», а после они станцевали вместе под «I want you back».

«Когда я только зашел в гримерку, сначала вообще ничего не понимал. Просто пришел куда-то, где находились известные артисты. Каких-то сильных эмоций в тот момент еще не было. А вот когда всё закончилось, я вышел из гримерки и направился на свое место, тогда пришло осознание: „Стоп, это же были братья Майкла!“ И уже после этого нахлынули очень сильные эмоции. Радость, восторг, шок — всё одновременно», — делится он.

Мы с мамой не могли представить, что это когда-нибудь произойдет. Всё случилось совершенно неожиданно, словно это был подарок судьбы. Дэниэл Филистович участник шоу «Голос. Дети»

«Моя мечта уже сбылась»

Широкая общественность узнала о 12-летнем Дэни осенью 2026 года, когда вышла серия слепых прослушиваний шоу «Голос. Дети». На проекте «клон» поп-короля выступил с песней «Billie Jean», сразив жюри с первых секунд пения.

Вот как Дэни рассказывает, как попал на проект:

«Очень много детей хотят поучаствовать в проекте, и иногда их заявки даже могут не заметить. Нам просто повезло. Мама отправила заявку онлайн — нужно было записать видео с исполнением песни. После этого нас пригласили на очный кастинг, который длился три дня. Там собирали группы примерно по десять человек, и каждый по очереди исполнял две песни. Слушали музыкальные директора и редакторы проекта. Тех, кто им нравился, приглашали на индивидуальное прослушивание — и уже после этого принималось решение о допуске к слепым прослушиваниям», — рассказал Дэни.

Дэни спел с братьями Джексонами Источник: danidancemj / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Песню, которую участник исполнит на слепых прослушиваниях, выбирали совместно с редакторами и продюсерами «Голоса». Дэни предупредили, что надо подготовить несколько русскоязычных и несколько иностранных песен.

«Я вообще практически не пою песни на русском языке, поэтому пришлось учиться. Среди композиций были „Все невозможное возможно“ и „Ночной хулиган“ Димы Билана, а также „Россия — медовая“ Прохора Шаляпина. Большую часть остального репертуара составляли песни Майкла Джексона и Фредди Меркьюри из Queen», — отметил мальчик.

В итоге для слепых прослушиваний выбрали «Billie Jean».

Я подумал, что если исполню именно эту песню, зрители наверняка будут подпевать мне. Дэниэл Филистович участник шоу «Голос. Дети»

«Я боялся, что от радости перестану петь»

До самого выступления Дэниэл особо не волновался.

«Думал: пройду дальше или нет — не так важно. Я уже попал на телевизионный проект, и это само по себе было здорово», — вспоминает он.

Дэни выступил на «Голос. Дети» в образе Майкла Джексона Источник: «Голос. Дети» (0+), выпуск от 09.10.2026, «Первый канал»

Но непосредственно перед выходом на сцену волнение всё же появилось.

«Я очень боялся, что, если кто-то из наставников повернется ко мне, я от радости просто перестану петь. Думал, что настолько удивлюсь, что не смогу продолжить. Но этого не произошло: как только я вышел на сцену, волнение полностью исчезло», — делится Дэни.

В 13-м сезоне «Голос. Дети» в креслах наставников сидят Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев. К Дэни повернулись все четверо. По правилам шоу мальчик должен был выбрать, к кому из певцов он хочет попасть в команду. В разговоре с MSK1.RU он признался, что и мечтать не мог о том, что к нему повернутся все, поэтому заранее не думал, к кому пойдет. Решение пришло в моменте — он выбрал Полину Гагарину.

К Дэни повернулись все наставники проекта «Голос. Дети» Источник: «Голос. Дети» (0+), выпуск от 09.10.2026, «Первый канал»

Следующий этап проекта — поединки, где участники будут петь на вылет. Выпуски начнут выходить на экраны с 20 ноября, а до этого момента идет активная подготовка к выступлениям.

Дэни делится, что Полина Гагарина усердно занимается с ним и другими участниками своей команды.

«Полина — очень яркий, открытый и при этом профессиональный человек. Она умеет находить подход к детям. На проекте есть участники младше меня, которые еще многого не понимают, и Полина хорошо с ними общается, находит общий язык», — рассказывает он.

Мнение из интернета о том, что Гагарина бывает строгой, Дэниэл не подтверждает: «Возможно, со взрослыми участниками она действительно ведет себя строже, потому что к ним нужен другой подход, но в общении с детьми я увидел совсем другую сторону Полины — очень доброжелательную и позитивную».

На самом деле моя мечта уже сбылась — я попал на этот проект. Мне кажется, все дети, которые участвуют в «Голосе», очень талантливые и достойны победы. Неважно, сколько этапов каждый из них прошел. Если ты оказался на этой сцене, значит, ты уже победитель. Дэниэл Филистович участник шоу «Голос. Дети»

«Ты мне уже все рекомендации забил!»

Дэни ездил в Китай к памятнику Майкла Джексона Источник: danidancemj / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После выхода выпуска «Голос. Дети» популярность Дэни заметно выросла. У него прибавилось подписчиков в соцсетях, а в школе к нему стали подходить ребята.

«Многие одноклассники раньше даже не знали, чем я занимаюсь, а после выхода выпуска обо мне узнали практически все. Школьники много времени проводят в социальных сетях, и мои выступления постоянно попадались им в рекомендациях. Некоторые подходили и говорили: „Ты мне уже все рекомендации забил!“» — рассказывает Дэни.

При этом узнаваемость ему нравится. Дэни признаётся, что стать популярным — его мечта.

Я бы хотел собирать такие же огромные стадионы, как Майкл Джексон, писать собственные песни и выпускать альбомы. Думаю, через пять лет у меня уже должен быть как минимум один альбом. Я хочу менять музыку, а через нее — мир к лучшему. Именно к этому стремился Майкл. Дэниэл Филистович участник шоу «Голос. Дети»

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