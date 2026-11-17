Изменения начнут действовать уже с 1 декабря Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В декабре у части россиян вырастут пенсии, другие получат пени за налоги, а производителям техники придется платить новый сбор. Что изменится в ваших финансах в последний месяц года, читайте в этом материале.

Пенсии станут больше

С 1 декабря бессрочную надбавку к страховой пенсии получат пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Они будут получать фиксированную выплату в двойном размере — 19 169 рублей. Перерасчет проводится автоматически, подавать на него заявление не нужно. То же повышение получат и пенсионеры, которым в ноябре установили первую группу инвалидности.

Доплата к фиксированной части страховой пенсии станет доступна гражданам, у которых на иждивении есть нетрудоспособные родственники. При одном иждивенце надбавка составит 3194 рубля, при двух — 6389 рублей, при трех и более — 9584 рубля. Чтобы получить эту выплату, необходимо подать заявление.

Кроме того, в декабре часть россиян получат еще одну пенсию — за январь 2027 года. Это связано с длинными новогодними выходными, которые продлятся с 31 декабря по 11 января. Так, до 30 декабря деньги придут тем, кто обычно получает выплату с 1-го по 10-е число.

За неуплату налогов начнут начислять пени

До 1 декабря включительно россиянам необходимо уплатить транспортный и земельный налоги, налог на имущество и вклады на основании уведомления от Федеральной налоговой службы. С 2 декабря при наличии задолженности за каждый день просрочки будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

Оплатить налоги можно через «Госуслуги», личный кабинет налогоплательщика, в мобильном приложении банка или в отделении банка по реквизитам.

Возобновится льготное автокредитование

С 1 декабря в России возобновят программу льготного автокредитования за счет лимитов финансирования на 2027 год. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров во время правительственного часа в Совете Федерации.

Несколько категорий граждан могут получить скидку на покупку автомобиля до 40%. Льготный кредит доступен педагогам, медицинским работникам, людям с инвалидностью, военным пенсионерам, участникам СВО и их семьям.

Программа распространяется на новые автомобили российского производства, которые отвечают требованиям Минпромторга. При этом машины с бензиновым или дизельным двигателем должны стоить не больше двух миллионов рублей. В 2026 году в число подходящих марок входили LADA, УАЗ и ГАЗ. Добавим, что при покупке электромобиля максимально возможная скидка составит 925 тысяч рублей.

Появится технологический сбор на электронику

С 1 декабря вводится технологический сбор за электронную компонентную базу и промышленную продукцию, в которой она используется, сообщили в Минпромторге РФ. Плательщиками станут только юридические лица и предприниматели, которые ввозят технику из-за рубежа или производят ее в России.

Сбор будут начислять за каждую единицу товара, при этом его максимальный размер не должен превышать 5 тысяч рублей. Согласно приказу Минпромторга, базовые ставки будут равны:

373 рубля — для смартфонов;

746 рублей — для ноутбуков;

149 рублей — для проводных телефонов с беспроводной трубкой;

75 рублей — для аппаратов для сотовых и других беспроводных сетей;

37 рублей — для прочих телефонных аппаратов.

Если сведения о товарном знаке и модели есть в системе маркировки «Честный знак», то ставка будет ниже, если таких данных нет — то выше.

Пока до конца неизвестно, скажется ли введение сбора на конечной цене техники для покупателя. Основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что это будет зависеть от ценовой политики компаний. По его словам, одни фирмы не изменят стоимость продуктов, другие включат в нее часть суммы сбора, а третьи — полностью переложат эти расходы на клиентов.