Трагедия произошла семь лет назад Источник: Городские медиа

Летом 2019 года по российским СМИ разлетелась новость: в загородном доме в Ленинградской области жестоко убили 45-летнюю женщину. Через несколько дней выяснилось, кто она. Ирина Соколова — супруга известного хоккеиста, экс-вратаря омского «Авангарда», а на тот момент тренера молодежной команды СКА-1946 Максима Соколова. В преступлении подозревали одного из сыновей погибшей.

Позже следователи выяснили: убийца — старший ребенок семьи 18-летний Максим, который в детстве поборол онкологию. В тот летний день он напал и на младшего брата — 15-летнего Арсения. Парень душил его и нанес 20 ударов ножом. Подростку удалось спастись.