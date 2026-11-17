Судно упало в безлюдном районе Источник: Артем Устюжанин / E1.RU (фото носит иллюстративный характер)

В Кемеровской области вечером 17 ноября разбился военно-транспортный самолет Ан-12. Об этом сообщили в Минобороны РФ. На борту судна находились 19 человек. При крушении все они погибли.

«Самолет упал в безлюдном районе. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, они погибли», — говорится в сообщении.

Судно выполняло плановый полет. По предварительной версии, самолет упал из-за технической неисправности. На месте работает комиссия воздушно-космических сил России.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк уточнил, что самолет летел через область транзитом. После падения начался пожар. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. К месту ЧП также прибыли полиция, Росгвардия и медицина катастроф.

«Продолжаем работу штаба на месте происшествия. Заслушали доклады служб. 5 бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи готовы оказывать помощь по запросу аварийно-спасательных подразделений. Вертолет и учреждения медицинской помощи приведены в готовность. Основная задача сейчас — обеспечить работу следственных органов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее он показал кадры с места крушения.