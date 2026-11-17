Александра Трусова показала высший класс на Гран-при ISU, но не все с этим согласны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Возвращение «русской ракеты» в большой спорт после беременности не обошлось без скандалов. Последние месяцы Александра Игнатова, которая прославилась под девичьей фамилией Трусова, вновь и вновь показывает, что ее рано сбрасывать со счетов и материнство сделало ее только сильнее. Поклонники по всему миру от такого упорства и чистых выступлений в восторге, а вот судьи восхищений не разделяют.

На этапе Гран-при ISU в американском Эверетте арбитр из США Кэтрин Спект оценила выступление Трусовой на 11 баллов ниже итоговой оценки, которая сложилась по результатам голосования всех судей. Кроме того, Спект посчитала, что Трусова отстала от победительницы Ами Накаи из Японии на 29 баллов, тогда как в действительности разрыв составил около 15.

По сумме двух программ Александра набрала 213,90 балла и стала второй. Накаи с результатом 236,81 балла поднялась на высшую ступень пьедестала.

Трусову сопровождала тренер Этери Тутберидзе Источник: tutberidze.eteri / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

При подсчете за каждый элемент и компонент программы самая высокая и самая низкая оценки отбрасываются, а итог выводится по оставшимся. Мнение одного арбитра не всегда влияет на окончательный результат, однако в случае с Трусовой разница оказалась слишком заметной.

После соревнований болельщики со всего мира, причем не только русскоязычные, стали высказывать претензии американке в соцсетях и обвинять ее в нечестных оценках. Отвечать за свои баллы Спект не стала, а выбрала ретироваться из публичного поля. Она закрыла свой профиль, и теперь писать и видеть ее публикации могут только избранные.

Сама Трусова после проката призналась, что не совсем поняла выставленные баллы. Когда объявили результат, фигуристка отреагировала сдержанно.

— Ну ладно. Мне, в принципе, какая разница: вторая так вторая. Без разницы, — сказала она.

Дмитрий Губерниев оказался не так сдержан в своей реакции на случившееся.

— Игнатову засудили. И засудила американка, совершенно очевидно. Желаю Александре крепости духа и сил, потому что столь беззастенчиво врать… Она чисто откатала, прыгнула четверной. Как она еще должна откатать, чтобы эта американская особа поставила ее не на четвертое место? Но это такой предвзятый и субъективный вид спорта. Поэтому желаю Игнатовой сил, — высказался комментатор.

Елизавета Туктамышева вместе со спортивным комментатором Андреем Журанковым также удивились результатам. Особенно они обратили внимание на количество отметок о недокрутах. По их мнению, некоторые элементы можно было засчитать в пользу спортсменки.

— Это удивительно, потому что я на самом деле не заметила на четверном лутце q. Здесь можно в пользу спортсмена засчитать. Здесь так: можно взять, можно не взять. Просто другим прощалось. Мы сколько раз уже обсуждали, что кьюшка — инструмент манипуляции. Сейчас мы прямо конкретно это увидели, — рассуждала Елизавета.