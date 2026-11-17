Платить за некоторые нарушения придется заметно больше Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов. Инициативы затрагивают штрафы, госзакупки, социальную рекламу и условия военной службы. Расскажем подробнее о каждой из них.

Штрафы за ряд нарушений планируют заметно повысить

Законопроект ужесточает ответственность сразу по 29 статьям КоАП. Отдельные изменения коснутся дискредитации Вооруженных сил РФ — сейчас за нее можно получить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, после изменений минимум вырастет до 35–50 тысяч, а для должностных лиц диапазоны расширятся до 200–370 тысяч и до 1 миллиона рублей для юрлиц.

Серьезнее станут и наказания за экстремистские материалы. За их производство, распространение и хранение гражданам вместо прежних 1000–3000 рублей будет грозить 50–100 тысяч, должностным лицам — 100–200 тысяч, а компаниям — от 800 тысяч до 2 миллионов рублей.

Повышение затронет и мелкое хулиганство. Сейчас за него можно получить штраф от 500 до 1000 рублей, после изменений — от 1000 до 2000 рублей.

Дороже обойдутся и нарушения на публичных мероприятиях. За нарушение порядка их организации гражданам будут грозить 15–25 тысяч рублей вместо 10–20 тысяч, а за проведение митинга без уведомления — от 30 до 50 тысяч рублей вместо 20–30 тысяч.

Ужесточат и нормы, связанные с алкоголем и табаком. Курение и распитие спиртного в неположенных местах обойдется в 1000–3000 рублей вместо прежних 500–1500.

За продажу алкоголя несовершеннолетним для граждан будет предусмотрен штраф от 60 тысяч до 100 тысяч рублей (сейчас он составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей), для должностных лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей (сейчас от 100 тысяч до 200 тысяч рублей), для юрлиц ответственность будет еще строже — от 560 тысяч до 900 тысяч рублей (сейчас от 300 тысяч до 500 тысяч рублей).

Многие санкции не пересматривали около десяти лет. Как считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие новых мер повысит безопасность.

Госзакупки собираются проводить быстрее

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении закупочных процедур — его внесли Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Документ позволяет увеличивать сроки исполнения контрактов до 10% при пропорциональном росте объема товаров или услуг. Организациям в сфере молодежной политики разрешат закупки у единственного поставщика на сумму до 600 тысяч рублей либо электронные закупки до 5 миллионов рублей. Для малого и среднего бизнеса порог по запросу котировок поднимут с 7 до 10 миллионов рублей, а срок размещения извещения об аукционе сократят с 15 до 7 дней.

Законопроект вводит взаимную ответственность заказчика и поставщика, защищает МСП от односторонних штрафных рисков и позволяет привлекать к ответственности участников, подающих недостоверные сведения. Еще на год продлевают антикризисные меры, в том числе закупки под ключ в строительстве и корректировку существенных условий контрактов.

В рекламе хотят закрепить позитивный образ многодетной семьи

Цель поправок к закону «О рекламе» — сделать образ многодетной семьи в рекламе более позитивным и узнаваемым. Для этого отраслевые объединения смогут сами выработать правила, как именно в коммерческой рекламе допустимо показывать семью с тремя и более детьми. Эти правила станут обязательными для всех участников объединения.

Для социальной рекламы требования строже. Должна быть показана именно благополучная многодетная семья. Нормы планируют ввести с 1 марта 2027 года — этот срок нужен, чтобы объединения успели подготовить профессиональные стандарты, а заказчики — скорректировать планы.

Предельный возраст пребывания женщин на военной службе предлагают повысить

Инициатива предусматривает увеличение предельного возраста на службе для женщин с 45 до 50 лет. Одновременно вырастет и предельный возраст пребывания в запасе: для женщин-офицеров — с 50 до 55 лет, для военнослужащих с иными званиями — с 45 до 50 лет. Изменения коснутся только тех, кто поступит на службу после вступления закона в силу.