Родители из Ярославской области переживают из-за закрытия детского сада Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жители левобережной части Тутаева в Ярославской области бьют тревогу. Они переживают, что детский сад «Октябренок» на Казанской улице, 9, входящий в состав образовательного комплекса «Открытие», хотят закрыть.

Обращение родителей к главе Тутаевского округа Михаилу Кузнецову опубликовано в группе «Типичный Тутаев» во «ВКонтакте». В письме говорится, что родители возмущены планами руководства образовательного комплекса на закрытие детского сада.

«В наш детский сад вложены огромные средства по модернизации здания, в нем замечательные условия для наших детей: имеется модульная газовая котельная, уличное игровое оборудование, меценатом Смирновым С. А. проведен шикарный ремонт помещений», — сказано в обращении.

«Не допустить его закрытия»

Родители воспитанников детсада указали и на удобное расположение здания. Рядом находятся библиотека, кинотеатр и Дом культуры.

«Нам предлагают перейти в другой детский сад на территории города или возить детей в деревню Борисоглеб. Мы считаем, что городские детские сады должны быть в приоритете, и просим вас разобраться в сложившейся ситуации», — говорится в письме.

Как рассказали родители, одной из причин закрытия детского сада представитель образовательного комплекса «Открытие» назвал необходимость ремонта фасада здания.

«При этом в настоящее время ремонтируется фасад Дома культуры, который был в более плачевном состоянии, тем не менее в бюджете найдены средства для его ремонта. В связи с изложенным обращаемся к вам также изыскать средства на ремонт детского сада „Октябренок“ за счет средств бюджета либо на средства меценатов и не допустить его закрытия», — сказано в обращении.

Решение пока не принято

Ситуацию прокомментировали в Министерстве образования Ярославской области. Там рассказали, что решение о закрытии детского сада в Тутаеве пока не принято.

«В настоящее время проводится анализ и изучение всех данных для принятия взвешенного решения, учитывающего интересы детей и родителей. Предпосылки к такому анализу существенные», — рассказали в Минобре.

Как аргумент приводят количество воспитанников детского сада — всего их 18. Треть из них перейдет в первый класс уже в конце этого учебного года.

«При этом для функционирования учреждения задействовано 10 сотрудников. Ввиду малочисленности дети объединены в одну разновозрастную группу — от 1 года до 7 лет. Чтобы уточнить мнение родительской общественности, в детском саду проведено родительское собрание. В качестве альтернативы родителям рассказали о возможности перевода детей в дошкольное учреждение „Ленинец“, также входящее в состав ОК „Открытие“. В отличие от „Октябренка“, заполненность детсада „Ленинец“ достаточна, чтобы дети могли посещать группы по возрасту и общаться со сверстниками», — рассказали в региональном Министерстве образования.

Что хотят разместить в здании детского сада

По данным властей, по желанию родителей при переводе есть возможность сохранить группу в прежнем составе вместе с действующими воспитателями.

«Кроме того, в „Ленинце“ в воспитательном процессе участвуют не только воспитатели, но и специалисты: логопед, музыкальный работник и инструктор по физической культуре», — говорится в ответе Министерства образования.