Рихард Паник вернулся в состав «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» подписал контракт с нападающим Рихардом Паником. Как рассказали в КХЛ 17 ноября, договор будет действовать до конца сезона.

Имя словацкого хоккеиста ярославским болельщикам хорошо известно. Рихард Паник дебютировал в «Локомотиве» в 2024 году. В регулярном чемпионате-2024/2025 сыграл в 29 матчах. Рихард заработал 12 очков, из которых шесть шайб и столько же передач.

Впервые в карьере получил звание лучшего нападающего в лиге после сезона-2025/2026, когда «Локомотив» второй год подряд взял Кубок Гагарина.

До перехода в «Локомотив» Паник играл во многих крупных клубах: «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мейпл Лифс», «Чикаго Блэкхокс», «Аризона Койотис», «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз» и других.

В мае 2026 года контракт «Локомотива» с Рихардом Паником истек. В июле журналист Олег Протасов в тексте про итоги сезона железнодорожников на сайте «КХЛ» говорил, что Рихард Паник и Байрон Фрэз завершили карьеру. Однако, судя по всему, Паник решил задержаться в большом спорте.