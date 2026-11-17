Цены на елки в Ярославле Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Новый год уже подкрадывается. В начале ноября в Ярославской области выпал первый снег, а для нового пешеходного центра уже придумали праздничное оформление. Не успеем моргнуть, и 2026-й закончится.

Самое время задуматься о праздничных бюджетах и начать закупки. Например, уже сейчас можно приобрести елку и украшения. В этом тексте — обзор на искусственные елки, которые продают в Ярославле.

Цены на некоторые модели доходят до 200 тысяч рублей.

Магазин «Елка Тренд»

На выбор покупателям предлагают самые разные елки — от простых деревьев до елей со встроенной гирляндой.

Самые дешевые елки в магазине — белые. Приобрести дерево высотой 1,3 метра можно за 3 447 рублей. А самая высокая снежная ель, 3 метра, обойдется в 29 318 рублей. Есть варианты и за 50 тысяч рублей. Например, заснеженная елка «Арктико», высотой 1,5 метра, стоит 42 090 рублей. А ель «Рублевская» и вовсе выйдет на 81 920 рублей за 3 метра.

Такие цены предлагают продавцы Источник: официальный сайт «Елка Тренд» Есть вариант и красочных елок Источник: официальный сайт «Елка Тренд»

Литые елки традиционно стоят дороже. Самый дешевый вариант обойдется в 7 200 рублей.

Хвоя из полиэтилена изготавливается по технологии литья под давлением. Каждая ветка имеет индивидуальную форму. Благодаря этому украшение выглядит более натуральным и похожим на живое дерево. Такое изделие стоит дороже, но отличается своей долговечностью. Оно сохраняет первоначальный внешний вид несколько лет.

Средние елочки, от 1,5 до 2,1 метра, стоят 30–50 тысяч рублей. А на высокие литые варианты цены превышают 170 тысяч рублей.

Цены на литые елки 2,7–3 метра высотой Источник: официальный сайт «Елка Тренд»

В отдельной подборке продавцы предлагают узкие елочки. Их отличие от обычных — в небольшом диаметре. Такие деревья обойдутся в среднем в 10–20 тысяч рублей. Если выбирать размер побольше, то придется раскошелиться. Например, за искусственную люкс-ель «Монте» высотой в три метра отдать нужно 84 484 рубля. Зато места в квартире она займет немного.

Варианты узких елок Источник: официальный сайт «Елка Тренд»

Есть и полунаряженные модели. В них уже встроена гирлянда. Елки высотой в 1,2 метра такого вида стоят около 20 тысяч рублей.

У каждой елки можно выбрать высоту Источник: официальный сайт «Елка Тренд»

К дорогому сегменту относятся интерьерные ели и сосны. Они больше подойдут для залов, дворцов культуры, бизнеса. Здесь высота елок начинается от 2,7 метров и доходит до 5 метров. Вместе с тем растут и цены. Самые маленькие варианты стоят около 80 тысяч, а если взять большую елку, то цены превысят 200 тысяч рублей.

В этой категории елки уже высокие Источник: официальный сайт «Елка Тренд» Есть и варианты с белыми елками Источник: официальный сайт «Елка Тренд»

Магазин «Наши елки»

На сайте «Наши елки» выбора не так много. Больше изделий они продают в соцсетях. Там можно найти более бюджетные и маленькие елочки до шести тысяч рублей.

На сайте деревья стандартной высоты — от 1,5 метра. «Размерная сетка» елочек доходит до 200–270 сантиметров.

Отдельно продавец предлагает елки из ПВХ. Деревья в 150–180 сантиметров можно взять за 5–7 тысяч рублей.

ПВХ — наиболее бюджетный материал. Елки из него получаются не такие объемные, но их легче транспортировать и устанавливать. По хвое чаще всего легко заметить, что она не настоящая. Также со временем «иголки» могут помяться, ветки потеряют объем, и внешний вид станет похуже.

Елки из ПВХ стоят дешевле Источник: официальный сайт «Наши елки»

Такие цены предлагают за елки высотой 180 сантиметров Источник: официальный сайт «Наши елки»

Магазин «Бигам»

Предлагают к покупке елки и неспециализированные магазины. Например, на сайте сети «Бигам» в товарах для праздников есть отдельный блок с искусственными деревьями.

Самые дешевые и миниатюрные настольные елочки стоят около 3 тысяч рублей. На полноценные деревья цены доходят до 9–15 тысяч рублей. Стоимость зависит от размера изделия — чем выше, тем дороже. Кстати, здесь выбрать у отдельного вида высоту нельзя.

Самый бюджетный вариант елки 150 сантиметров стоит 1 290 рублей Источник: официальный сайт «Бигам» А вот цена за елку 75 сантиметров Источник: официальный сайт "Бигам"

Елки на сайте можно рассортировать по популярности и дороговизне Источник: официальный сайт «Бигам»

Магазин «Гипер Лента»

Найти бюджетные варианты елочек можно в магазине «Гипер Лента». В онлайн-магазине мы нашли самую дорогую ель за 19999 рублей при высоте 240 сантиметров. В обычной квартире такая будет под потолок.

В наличии елки разные по высоте и диаметру Источник: официальный сайт «Гипер Лента»

Ели собственного бренда в магазине стоят по 5–7 тысяч за среднюю высоту до 180 см. Варианты поменьше можно урвать за пару тысяч.

Высота елок от 150 до 240 сантиметров Источник: официальный сайт «Гипер Лента»

Маркетплейсы

Купить искусственные елки можно и на маркетплейсах. Здесь выбор больше, так как товар поставляют десятки, а то и сотни продавцов.

Присмотреться можно как к елкам из ПВХ, так и к литым моделям. В среднем главный символ праздника стоит на Willdberris около шести-восьми тысяч рублей.

Можно подобрать нужные цвет и оформление Источник: Willdberris

Есть елки, за которые просят 15–25 тысяч рублей. За эту сумму продавцы обещают качественный и более реалистичный товар.

Один из вариантов елки подороже Источник: Willdberris

На Ozon ситуация с елками схожая. Выбора много — от настольных до трехметровых деревьев.

Стоит заметить, что здесь в общей ленте чаще, чем на Willdberris, встречались более дорогие елки, за которые продавцы просят по 30–50 тысяч рублей.

Размер и цена елок разные Источник: Ozon Нередко встречаются елки, которые стоят по 50 тысяч рублей Источник: Ozon

Елку высотой 150–180 сантиметров здесь можно найти за 7–12 тысяч рублей. В основном это ПВХ варианты. Однако и литые варианты попадаются в районе 8–15 тысяч рублей за аналогичную высоту.

Продавец предлагает литую ель от 7300 рублей Источник: Ozon.ru

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