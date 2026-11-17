Модульная поликлиника № 1 на улице Гоголя в Ярославле Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

17 ноября в Ярославле официально открылась модульная поликлиника на улице Гоголя — позади ТЦ «Фараон».

В двухэтажном здании будут принимать пациентов, которые посещали поликлинику № 1 на Московском проспекте, 43/10, экстренно закрытую в 2023 году. Людям приходилось несколько лет ездить в поликлинику на улице Попова, делая огромный крюк по району.

«За нами закреплены адреса, начиная от Вишняков и заканчивая Московским проспектом, 163 — 19161 человек», — пояснила 76.RU заведующая поликлиникой Ирина Радукан.

Она уточнила, что в новой поликлинике будут в доступе все необходимые специалисты: травматологи, хирурги, урологи, отоларингологи, гинекологи, эндокринологи, кардиологи и участковые терапевты.

«На текущий момент явки открыты в доступе для пациентов. Мы переезжаем окончательно на эту базу. Забор анализов также будет проходить в этом здании», — добавила Ирина Радукан.

Редакция 76.RU оценила новое здание, заглянула в кабинеты врачей и оценила обстановку. Какой получилась поликлиника — смотрите в фоторепортаже.

Так выглядит здание поликлиники Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

Сразу напротив входа — гардероб и регистратура Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

Кабинеты врачей расположены на двух этажах. На первом в основном обследования Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

На обоих этажах есть санузел для людей с ограниченными возможностями Так он выглядит внутри Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

Из окон виден торговый центр Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

И внутренний двор с лавочками и клумбами Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

Стоит отметить, что санузлов на этажах достаточно Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

На стенах много обозначений Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

На лестнице еще видно, как отмывали стены после стройки Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

Коридор второго этажа Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

Поликлиника будет работать с электронными картами. Все данные об анализах пациентов и результатах посещения других специалистов будут занесены в базу. Их сможет открыть любой другой специалист в системе здравоохранения Ярославской области. Иными словами, носить с собой данные об анализах на бумаге больше не нужно.

В первый день пришли только те пациенты, кому позвонили и пригласили приехать в новое здание Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

Некоторые кабинеты пока выглядят крайне скромно. Стол, два стула, компьютер Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU Где-то переехавшие врачи успели повесить на стены картины Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

Но сидений в коридорах откровенно маловато Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

Вам нравится результат? Главное, что ко врачу станет проще попасть Симпатично вышло Какая-то мрачная Я всё равно не за этой поликлиникой закреплен(а)

Самый большой и нарядный холл для ожидания находится на втором этаже Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

Врач при нас распаковал новые инструменты Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU