17 ноября в Ярославле официально открылась модульная поликлиника на улице Гоголя — позади ТЦ «Фараон».
В двухэтажном здании будут принимать пациентов, которые посещали поликлинику № 1 на Московском проспекте, 43/10, экстренно закрытую в 2023 году. Людям приходилось несколько лет ездить в поликлинику на улице Попова, делая огромный крюк по району.
«За нами закреплены адреса, начиная от Вишняков и заканчивая Московским проспектом, 163 — 19161 человек», — пояснила 76.RU заведующая поликлиникой Ирина Радукан.
Она уточнила, что в новой поликлинике будут в доступе все необходимые специалисты: травматологи, хирурги, урологи, отоларингологи, гинекологи, эндокринологи, кардиологи и участковые терапевты.
«На текущий момент явки открыты в доступе для пациентов. Мы переезжаем окончательно на эту базу. Забор анализов также будет проходить в этом здании», — добавила Ирина Радукан.
Редакция 76.RU оценила новое здание, заглянула в кабинеты врачей и оценила обстановку. Какой получилась поликлиника — смотрите в фоторепортаже.
Поликлиника будет работать с электронными картами. Все данные об анализах пациентов и результатах посещения других специалистов будут занесены в базу. Их сможет открыть любой другой специалист в системе здравоохранения Ярославской области. Иными словами, носить с собой данные об анализах на бумаге больше не нужно.