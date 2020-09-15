16 сентября среда
СЕЙЧАС +8°С
usd 75.19
eur 89.36
Тема дняЗверское убийство двух девочек-сестёр

Все новости

Все новости

Появилось видео из квартиры в Рыбинске, где зарезали двух девочек

На месте преступления работают лучшие следователи Ярославской области

6 459
Обсудить

Поделиться

В квартире работают самые опытные спецы

В квартире работают самые опытные спецы

Появилось видео из квартиры в Рыбинске, где зарезали двух девочек

Следственный комитет РФ опубликовал видео из квартиры в Рыбинске, где жестоко зарезали двух девочек. На кадрах видно, что на месте тщательно работают следователи. Как говорят в силовых структурах, на расследование этого чудовищного дела брошены лучшие специалисты.

Следственный комитет

— В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Их деятельность лично координирует руководитель следственного управления СК России по Ярославской области, — говорят в СК РФ.

Напомним, убитыми нашли двух девочек-сестёр 8 и 13 лет. По подозрению в убийстве ищут сожителя их матери — он пустился в бега. Вся оперативная информация — в нашей хронике.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Рыбинскдетикриминал
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!