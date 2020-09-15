Появилось видео из квартиры в Рыбинске, где зарезали двух девочек
Следственный комитет РФ опубликовал видео из квартиры в Рыбинске, где жестоко зарезали двух девочек. На кадрах видно, что на месте тщательно работают следователи. Как говорят в силовых структурах, на расследование этого чудовищного дела брошены лучшие специалисты.
Следственный комитет
— В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Их деятельность лично координирует руководитель следственного управления СК России по Ярославской области, — говорят в СК РФ.
Напомним, убитыми нашли двух девочек-сестёр 8 и 13 лет. По подозрению в убийстве ищут сожителя их матери — он пустился в бега. Вся оперативная информация — в нашей хронике.