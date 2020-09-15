Появилось видео из квартиры в Рыбинске, где зарезали двух девочек

— В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Их деятельность лично координирует руководитель следственного управления СК России по Ярославской области, — говорят в СК РФ.