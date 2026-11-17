Жительница Ярославля получила травмы в ДТП на трассе М-4 «Дон» Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Жительница Ярославля отсудила компенсацию морального вреда после ДТП на трассе М-4 «Дон». Авария в Азовском районе Ростовской области произошла летом 2025 года.

«Водитель автомобиля „Омода“ нарушил правила дорожного движения, не убедившись в безопасности маневра при перестроении, и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем „Лада“ под управлением жителя Ярославля», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

В столкновении пострадала супруга водителя «Лады» и их ребенок. Их травмы оценили как средний вред здоровью. Пострадавших доставили в местную больницу, откуда им пришлось вернуться домой, прервав запланированный отпуск.

«По возвращении в Ярославль они длительное время проходили реабилитацию», — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

Женщина обратилась в суд с иском к водителю иномарки «Омода». Ее поддержал представитель прокуратуры Заволжского района.

«С учетом позиции прокуратуры Заволжский районный суд Ярославля взыскал с жителя Ростовской области в пользу пострадавшей и ее несовершеннолетнего ребенка компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.