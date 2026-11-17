Стадион в Краснодаре — одна из главных достопримечательностей города Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В 2013 году бизнесмен и основатель «Магнита» Сергей Галицкий объявил в соцсетях о старте строительства стадиона ФК «Краснодар». Именно на нем спустя 12 лет «быки» завоевали чемпионский титул и сам Галицкий поднял над головой главный трофей Российской премьер-лиги.

Десять лет назад, 9 октября 2016 года, на арене прошла первая игра — товарищеский матч сборных России и Коста-Рики. Поболеть за своих пришли больше 34 тысяч зрителей. Россияне тогда, несмотря на домашнюю поддержку, уступили сопернику со счетом 3:4.

Сегодня на стадион «Краснодара», который теперь официально называется «Ozon Арена», снова пришел футбольный праздник. Вечером 17 ноября здесь встречаются сборные России и Венесуэлы, и снова трибуны полны болельщиков.

93.RU показывает архивные снимки — наглядную историю, как строили один из лучших стадионов России.

Возведение стадиона, который недавно получил имя «Ozon Арена», заняло чуть больше трех лет. Закончили работы в октябре 2016-го, тогда же здесь провели первый матч: сборная России встретилась с командой Коста-Рики. Перед товарищеской игрой Станислав Черчесов, на тот момент главный тренер нашей сборной, отметил, что целый час осматривал арену вместе с Сергеем Галицким, и сказал: «Реально это тот случай, когда нет слов».

«Краснодар» выиграл титул на родном стадионе Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Трибуны вмещают свыше 33 000 зрителей, а по всему периметру тянется огромный медиаэкран. Строили по последнему слову техники: газон получил подогрев, охлаждение и аэрацию, плюс систему искусственного освещения. Арену сертифицировали по 4-й категории УЕФА — здесь можно проводить матчи чемпионатов Европы.

В 2018 году, когда Россия принимала чемпионат мира, сборная Испании выбрала территорию академии и арену своей базой.

Сколько денег ушло на строительство стадиона, официально не озвучивали, но десять лет назад Галицкий сказал, что сумма вложений превысит 20 миллиардов рублей.

Мы должны в России научиться строить не только для себя, но и для своих детей и внуков. Этот проект никогда не окупится, это и так понятно. Задачи войти в какие-то сроки окупаемости по нему не было. Сергей Галицкий

Арену построили на тот момент на окраине Краснодара, где в послевоенные годы были экспериментальные поля — там выращивали сельскохозяйственные культуры. С конца 90-х участки начали выкупать застройщики, здесь стали появляться жилые комплексы. На старых фотографиях эти места практически невозможно узнать. О парке тогда не было даже речи. Он появился чуть позже.

Сейчас район стадиона — один из самых привлекательных в Краснодаре. Тысячи людей ездят сюда погулять в парк, а в дни матчей здесь особенно многолюдно. Поэтому иногда в пробках можно провести по несколько часов.

Декабрь 2013-го: появляются первые контуры арены Источник: fckrasnodar / Vk.com

Апрель 2014-го: обозначились границы поля Источник: fckrasnodar / Vk.com

Декабрь 2014-го: арена обрела знакомый облик Источник: fckrasnodarstadium / vk.com

Снимок от 5 февраля 2015 года Источник: Елена Синеок / Юга.ру

Январь 2015-го Источник: Ольга Жуковина, fckrasnodarstadium / Vk.com

«Еще метра четыре до окончательного подъема тросов», — писал Галицкий в январе 2015-го Источник: Сергей Галицкий / X.com (в 2022 году Роскомнадзор заблокировал Twitter по решению Генпрокуратуры)

Съемка в феврале 2015-го Источник: Ольга Жуковина, fckrasnodarstadium / Vk.com

«Мы с боями продолжаем „фасадить“ стадион» — твит Галицкого в феврале 2015-го Источник: Сергей Галицкий / X.com (в 2022 году Роскомнадзор заблокировал Twitter по решению Генпрокуратуры)

Март 2015 года Источник: Ольга Жуковина, fckrasnodarstadium / Vk.com

Сентябрь 2016-го: считаные дни до открытия Источник: fckrasnodarstadium / Vk.com

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Обзор стадиона, осень 2016 года Источник: fckrasnodarstadium / Vk.com