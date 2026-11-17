В 2013 году бизнесмен и основатель «Магнита» Сергей Галицкий объявил в соцсетях о старте строительства стадиона ФК «Краснодар». Именно на нем спустя 12 лет «быки» завоевали чемпионский титул и сам Галицкий поднял над головой главный трофей Российской премьер-лиги.
Десять лет назад, 9 октября 2016 года, на арене прошла первая игра — товарищеский матч сборных России и Коста-Рики. Поболеть за своих пришли больше 34 тысяч зрителей. Россияне тогда, несмотря на домашнюю поддержку, уступили сопернику со счетом 3:4.
Сегодня на стадион «Краснодара», который теперь официально называется «Ozon Арена», снова пришел футбольный праздник. Вечером 17 ноября здесь встречаются сборные России и Венесуэлы, и снова трибуны полны болельщиков.
93.RU показывает архивные снимки — наглядную историю, как строили один из лучших стадионов России.
Возведение стадиона, который недавно получил имя «Ozon Арена», заняло чуть больше трех лет. Закончили работы в октябре 2016-го, тогда же здесь провели первый матч: сборная России встретилась с командой Коста-Рики. Перед товарищеской игрой Станислав Черчесов, на тот момент главный тренер нашей сборной, отметил, что целый час осматривал арену вместе с Сергеем Галицким, и сказал: «Реально это тот случай, когда нет слов».
Трибуны вмещают свыше 33 000 зрителей, а по всему периметру тянется огромный медиаэкран. Строили по последнему слову техники: газон получил подогрев, охлаждение и аэрацию, плюс систему искусственного освещения. Арену сертифицировали по 4-й категории УЕФА — здесь можно проводить матчи чемпионатов Европы.
В 2018 году, когда Россия принимала чемпионат мира, сборная Испании выбрала территорию академии и арену своей базой.
Сколько денег ушло на строительство стадиона, официально не озвучивали, но десять лет назад Галицкий сказал, что сумма вложений превысит 20 миллиардов рублей.
Мы должны в России научиться строить не только для себя, но и для своих детей и внуков. Этот проект никогда не окупится, это и так понятно. Задачи войти в какие-то сроки окупаемости по нему не было.
Арену построили на тот момент на окраине Краснодара, где в послевоенные годы были экспериментальные поля — там выращивали сельскохозяйственные культуры. С конца 90-х участки начали выкупать застройщики, здесь стали появляться жилые комплексы. На старых фотографиях эти места практически невозможно узнать. О парке тогда не было даже речи. Он появился чуть позже.
Сейчас район стадиона — один из самых привлекательных в Краснодаре. Тысячи людей ездят сюда погулять в парк, а в дни матчей здесь особенно многолюдно. Поэтому иногда в пробках можно провести по несколько часов.
А вот первую очередь парка вокруг стадиона открыли для посетителей примерно через год — 28 сентября 2017-го. Официального торжества с перерезанной ленточкой не было, всё прошло тихо и без лишнего шума. Ранее 93.RU рассказывали, как шло строительство красивейшего парка России.