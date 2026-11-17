В российских регионах фиксируются массовые проблемы с доступом к мобильному и домашнему интернету. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей в реальном времени.
Картина выглядит масштабно. Всплески жалоб есть сразу в нескольких десятках субъектов РФ. Особенно заметна нагрузка в Москве. За последний час поступило 589 обращений, в Санкт‑Петербурге — 358, в Московской области — 244. Существенный рост числа жалоб также виден в Краснодарском крае (92 за час), Новосибирской (137) и Самарской (89) областях. За сутки в каждом из них насчитываются тысячи жалоб.
Пользователи сообщают о полном отсутствии мобильного и домашнего интернета у основных операторов. В отдельных случаях фиксируются проблемы с телевидением. Пользователи из разных субъектов РФ массово делятся конкретными жалобами:
Иркутская область: «Не показывает телевидение. Не открываются сайты».
Красноярский край: «Сбой мобильного интернета. Нет домашнего интернета».
Московская область: «Мобильный не работает ВООБЩЕ. Домашний грузит кое-как, периодически вообще отключается».
Краснодарский край: «Не работают приложения. Не открываются сайты».
В этот же день у хостинг-провайдера Timeweb случился крупный сбой. У клиентов перестали открываться их сайты, не отвечали виртуальные серверы, а также «легла» облачная платформа Timeweb Cloud.