Не работает мобильный и домашний интернет Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В российских регионах фиксируются массовые проблемы с доступом к мобильному и домашнему интернету. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей в реальном времени.

Картина выглядит масштабно. Всплески жалоб есть сразу в нескольких десятках субъектов РФ. Особенно заметна нагрузка в Москве. За последний час поступило 589 обращений, в Санкт‑Петербурге — 358, в Московской области — 244. Существенный рост числа жалоб также виден в Краснодарском крае (92 за час), Новосибирской (137) и Самарской (89) областях. За сутки в каждом из них насчитываются тысячи жалоб.

Источник: Скриншот / detector404.ru

Пользователи сообщают о полном отсутствии мобильного и домашнего интернета у основных операторов. В отдельных случаях фиксируются проблемы с телевидением. Пользователи из разных субъектов РФ массово делятся конкретными жалобами:

Иркутская область: «Не показывает телевидение. Не открываются сайты».

Красноярский край: «Сбой мобильного интернета. Нет домашнего интернета».

Московская область: «Мобильный не работает ВООБЩЕ. Домашний грузит кое-как, периодически вообще отключается».

Краснодарский край: «Не работают приложения. Не открываются сайты».

Источник: Скриншот / detector404.ru