«На-На» образовалась в 1989 году и стала одной из самых успешных команд своего времени Источник: Евгений Зиновьев / 63.RU

Вечером пятницы в «МТЛ Арене» Самары не протолкнуться. Зрители облачились в разноцветные олимпийки и вареные джинсы, чтобы зажечь на «Дискаче 90-х». Звук заставляет стены «дрожать», а на огромном экране появляются аватары артистов в стиле черепашек-ниндзя. Кажется, этих музыкантов зрители могут узнать даже в мультяшном образе. А когда над залом проносится «Ну что, красивая, поехали кататься?», сомнений не остается — на сцене «На-На».

Легендарная группа хоть и часто выступает на ретро-концертах, в ретро-артисты записываться не планирует. Музыканты рассказали журналисту 63.RU Ире Ремизовой, почему не хотят «выезжать» на старых песнях и держаться за прежнюю популярность. Про «Фаину», будущий 40-летний юбилей и планы на байопик — в этом интервью.

— «На-На» не в первый раз приезжает в Самару на «Дискач 90-х». Но, по-моему, только вы на этом концерте исполняете и старые хиты, и песни последних лет. Почему так?

Михаил Игонин: Очень хороший вопрос, и спасибо за внимательность, потому что на самом деле так и есть. Мы не придерживаемся заслуг, которые были у группы на протяжении всей ее истории. Знаете, есть поговорка «Новые песни поют те, у кого старые — плохие» — так вот это отговорка артистов, которые боятся. Боятся, не дай бог, выпустить новую песню, которая не станет такой же популярной, как старая. Кто-то боится такого эмоционального потрясения, кому-то просто лень этим заниматься. Мы не боимся. Мы экспериментируем и ищем новый качественный материал.

На концерте музыкантов представили в образах «Черепашек-ниндзя» из игры для приставки «Денди» Источник: Ира Ремизова / 63.RU

Источник: Ира Ремизова / 63.RU Источник: Ира Ремизова / 63.RU

— Можно сказать, что ваших «Фаину» и «Зинаиду» россияне успели одинаково полюбить?

Очень приятно, когда разные песни находят отклик среди слушателей. Это здорово. Конечно, есть суперхиты, которые мы до сих пор исполняем. Но стараемся делать уклон на новые песни, новое видение и прочтение группы с точки зрения музыки.

Песня «Фаина» — визитная карточка группы, вышедшая в 1991 году. Авторами музыки выступили Бари Алибасов и Андрей Потемкин, текста — Михаил Рябинин, также был использован мотив известной турецкой композиции певицы Сезен Аксу. В 1992 году песня заняла 1-е место по версии старейшего хит-парада «Звуковая дорожка». Композиция «Зинаида» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кохана, а также видеоклип на нее вышли в 2017 году. Годом позже песня стала лауреатом премии «Шансон года».

Михаил Игонин больше 10 лет выступает в качестве солиста группы Источник: Олег Федоров / 63.RU

— Такой перезапуск группы — уникальный случай для нашей эстрады. Неужели не было соблазна просто почивать на лаврах?

Владимир Политов: Это неинтересно. Почивание на лаврах — это причина, по которой многие артисты прошлых лет сейчас ничего не делают и не выпускают. Они почивали на лаврах в свое время. А потом деньги закончились, новый материал стало не на что делать и продвигать. В таком случае остается жить за счет старого. Мы не хотим такую жизнь прожить.

Вячеслав Жеребкин: Хороший музыкант всегда ищет новые интересные ходы, изучает новые инструменты. К примеру, Владимир Кузьмин — все давно знают, что он потрясающий музыкант. Но он все время что-то пишет и что-то ищет, постоянно в творческом поиске. Вот это — интересно.

Михаил Игонин: Мы и старые наши песни преподносим в современной обертке — от манеры исполнения до сведения и аранжировок. Чтобы было интересно и тем, кто под эти песни рос, влюблялся, собирал вкладыши от жвачек, и тем, кто только что открыл для себя группу, ни на что не рассчитывая.

— Но почему ностальгия по девяностым и нулевым не проходит? Как вышло, что зумеры, которые даже не успели пожить в то время, полюбили Таню Буланову и устраивают рейвы под «Золотое кольцо»?

Михаил Игонин: Современная музыка — не вся, но большой ее процент — искусственная. Не думаю, что зумеры буквально задумываются об этом, но это становится случайностью, идущей от сердца. Они в песнях прошлых лет находят нечто живое, натуральное. Люди тянутся к настоящему, к музыке, которую писали живые авторы, а не ИИ-шные программы. Живое будет вечным.

Владимир Политов: Всё это происходит на генетическом уровне, а генетику обмануть невозможно. Национальная музыкальная культура всегда определяла этносы. Сколько иностранца ни воспитывайте в другой музыкальной культуре, его всё равно будет тянуть к национальным мотивам и мыслить по-своему. Русский мелодизм всегда был хорош, мы испокон веков на нем воспитывались — это уже сложилось.

Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин выступают в группе практически с ее основания Источник: Дмитрий Емельянов / 63.RU

— К слову о новых песнях: на днях состоялся релиз композиции «Живой». Как она вас нашла и почему ее надо послушать тем, кто еще этого не сделал?

Михаил Игонин: Пришла к нам, постучалась, говорит: «Здравствуйте, товарищи артисты!» Если серьезно, то ее написала моя родная сестра Марина Чернявская, и эта песня появилась в очень правильное, нужное время. Мы давно хотели исполнить композицию, не посвященную женским именам и романтическим чувствам. И эта песня — разговор между друзьями или братьями, некая исповедь о том, что у мужчин может быть больно на душе, и нужно выговориться — по-братски посидеть, пообщаться с другом.

— Путь «Живого» еще до премьеры начался с соцсетей, и вообще группа сейчас в них очень активна. Постоянное присутствие в онлайн-пространстве — это больше про возможности или про необходимость соответствовать новым правилам игры?

Владимир Политов: Необходимость, конечно. В первую очередь из-за молодого поколения — телевизор смотрят в основном люди из недалекого прошлого. Молодые подпитываются информацией из соцсетей. Если тебя нет в интернете, нет тебя и в жизни.

Михаил Игонин: Но в интернете тоже сидят люди разных возрастов. Много тех, кому и под, и за 50. Им тоже интересно посмотреть сниппеты новых песен, наши видеоматериалы, они активно их обсуждают. Вот мы выложили материалы про новый трек — сколько комплиментов получил Володя: что он замороженный, как он прекрасно выглядит.

Многие удивляются, что каким-то магическим образом находят нас в интернете через рекомендации, хотя до этого не видели много лет. Мы часто получаем комментарии от людей, которые для себя заново открыли группу. И от тех, кто только закончил школу, и от тех, кто закончил ее 40 лет назад.

На концерте в Самаре группа сорвала овации зала на 3500 зрителей Источник: Дмитрий Емельянов / 63.RU

— Не могу не зацепиться за цифру 40. Звучит невероятно, но группа скоро будет отмечать свое 40-летие. Что планируете на юбилей?

Владимир Политов: Пока слишком далеко заглядываем. Нам бы с завтрашним днем разобраться.

Вячеслав Жеребкин: Что-то бабахнем, плана никакого нет, но время еще есть.

Михаил Игонин: Есть мысль сделать большой концерт — маленькими шажочками мы над этим работаем, собираем материал, готовим новые образы и видеоряд. Думаю, что к моим сорока годам точно успеем (сейчас артисту 36 лет. — Прим. ред). На самом деле у группы давно не было нового шоу, хочется сделать на уровне других популярных артистов.

— А что насчет экранизации вашей творческой биографии? Есть шанс на сериал по примеру «Короля и Шута» или художественного фильма, как у «Руки Вверх!»?

Владимир Политов: На самом деле предложения уже были, и не одно. Но всё упирается в то, что в истории группы «На-На» присутствовало очень много разных персонажей. Это авторские права и юридические нюансы.

Михаил Игонин: Мне кажется, про группу «На-На» можно снять «Санта-Барбару». Но если вдруг найдется человек, который сможет все сопутствующие вопросы преодолеть и будет ключевым мотивирующим звеном, мы всегда рады рассмотреть концепцию. У группы большой багаж историй, которых хватит на фильм или сериал.

Вячеслав Жеребкин: Нам самим необязательно в этом фильме сниматься? Если всё смогут сыграть другие люди — то вполне. Главное — сценарий. О чём будет история? Было много событий, дат, больших и знаменательных для всей страны, в которых мы принимали участие. Писать есть о чем. Будет здорово, если к сорокалетию выйдет фильм о группе. Так что, уважаемые режиссеры, мы вас ждем — активизируйтесь, давайте напишем сценарий!