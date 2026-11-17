Нападающего ярославского «Локомотива» Артура Каюмова наказали за драку Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Нападающего ярославского «Локомотива» Артура Каюмова дисквалифицировали на один матч и подвергли денежному штрафу. Это — наказание за драку, которая произошла во время игры 16 ноября. На льду схлестнулись Артур Каюмов и нападающий ХК «Сочи» Дмитрий Овчинников.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего „Локомотива“ Артура Каюмова по п. 3.7 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Агрессор в драке), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — рассказали в КХЛ 17 ноября.

Денежный штраф по указанной статье составляет от 50 до 150 тысяч рублей.

Во время игры железнодорожника отправили на скамью со штрафом 20+5 минут. «Сочи» выиграло 3 минуты игры в большинстве. Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов о поведении Каюмова высказался коротко:

«Эмоции зашкаливали, удар в голову… Где-то пропустили. Эмоции нужно держать. Конечно, можно парня понять: получал в последнее время постоянно то там, то тут. Но, согласен, эмоции надо всё-таки держать».

Момент драки Источник: «Кинопоиск», матч «Локомотив» — ХК «Сочи» от 16 ноября 2026

Судя по видео, Артур Каюмов накинулся на Овчинникова после того, как хоккеист команды-соперника на скорости врезался в нападающего «Локомотива» и швырнул его в борт. Когда их пытались разнять, Каюмов едва ли не начал драку с другим игроком ХК «Сочи».