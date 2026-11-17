У хостинг‑провайдера Timeweb случился крупный сбой. У клиентов перестали открываться их сайты, не отвечали виртуальные серверы, а также «легла» облачная платформа Timeweb Cloud.
Неполадки заметили в нескольких городах России, включая Москву и Санкт‑Петербурга. Также проблемы возникли за границей — в Казахстане, Германии и Нидерландах.
«Все упало, ничего не работает», — пожаловались пользователи.
По данным сервиса Downdetector, который собирает сообщения людей о неработающих сайтах и приложениях, за сутки поступило больше 1,2 тысяч жалоб. Больше всего их пришло из Санкт‑Петербурга, Москвы и Подмосковья, Самарской области и Краснодарского края.
«Недоступность возникла на сетевом оборудовании. Инженеры занимаются восстановлением», — объяснили в Timeweb Cloud.
Позже провайдер сообщил, что главную проблему уже устранили. Инженеры продолжают восстанавливать оставшиеся сервисы. Сколько всего клиентов задел сбой и когда заработают все сервисы, Timeweb не уточнил.
Также проблемы возникли с рядом зарубежных сервисов. В их числе Twitch, DeepSeek и Google. Пользователи пожаловались, что страницы не загружаются либо соединение обрывается спустя несколько секунд, а отдельные функции сервисов оказываются полностью недоступны.