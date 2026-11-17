Больше тысячи жалоб поступило на работу сервисов Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

У хостинг‑провайдера Timeweb случился крупный сбой. У клиентов перестали открываться их сайты, не отвечали виртуальные серверы, а также «легла» облачная платформа Timeweb Cloud.

Неполадки заметили в нескольких городах России, включая Москву и Санкт‑Петербурга. Также проблемы возникли за границей — в Казахстане, Германии и Нидерландах.

«Все упало, ничего не работает», — пожаловались пользователи.

Источник: Скриншот / detector404.ru

По данным сервиса Downdetector, который собирает сообщения людей о неработающих сайтах и приложениях, за сутки поступило больше 1,2 тысяч жалоб. Больше всего их пришло из Санкт‑Петербурга, Москвы и Подмосковья, Самарской области и Краснодарского края.

«Недоступность возникла на сетевом оборудовании. Инженеры занимаются восстановлением», — объяснили в Timeweb Cloud.

Позже провайдер сообщил, что главную проблему уже устранили. Инженеры продолжают восстанавливать оставшиеся сервисы. Сколько всего клиентов задел сбой и когда заработают все сервисы, Timeweb не уточнил.