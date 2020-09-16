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Тема дняЗверское убийство двух девочек: подробности

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Маньяк, убивший девочек в Рыбинске, ещё и изнасиловал их

Громкое дело в Ярославской области передали на расследование в Главное управление СК России

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Стало известно, что преступник, убивший девочек, изнасиловал своих жертв

Стало известно, что преступник, убивший девочек, изнасиловал своих жертв

СК сообщил, что маньяк, убивший девочек в Рыбинске, изнасиловал их

16 сентября следователи сообщили о том, что преступник, убивший девочек-сестер в Рыбинске, изнасиловал их.

— В ходе предварительного следствия установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», которое соединено с ранее возбужденным уголовным делом по статье «Убийство», сообщили в Следственном комитете России.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина сейчас расследование преступления передано в Главное следственное управление СК России — для дальнейшего всестороннего и объективного расследования. Также Бастрыкин потребовал дать оценку работе органов правопорядка, на которых лежала обязанность по контролю за поведением мужчины, только в 2019 году освободившегося из тюрьмы, и проведению с ним профилактики.

СЮЖЕТ

Убийство девочек в Рыбинске

Напомним, зверское убийство двух сестер 8 и 13 лет произошло в Рыбинске 15 сентября. В преступлении подозревают сожителя матери детей, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы, куда попал за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. Женщина с дочерьми приехала в Рыбинск из Омска недавно. Как говорят ее знакомые, просто влюбилась. Знала ли она о криминальном прошлом своего избранника, пока неясно.

Вся оперативная информация о происшествии - в нашей хронике.

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Рыбинскдетиубийство
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