Вечером 17 ноября у российских пользователей возникли проблемы с доступом к сервисам Apple. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает жалобы на интернет в реальном времени.
О проблемах сообщают жители Москвы и столичного региона, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской, Тюменской и других областей. Пользователи пишут, что они не могут со своих устройств войти в аккаунты, активировать смартфоны и часы, скачать приложения:
«Нет соединения с сервером».
«Выдает на официальном сайте iCloud: „Не удалось подтвердить личность“».
«Нет соединения с сервером. Не скачивается приложение».
Проблемы наблюдаются по всему миру. Пользователи и в других странах также не могут войти в свои аккаунты iCloud, жалуются, что у них не работают Apple Pay, App Store и Apple Support. Точные причины масштабного сбоя в компании пока не назвали.
Отметим, что за сегодня это уже не первое нарушение в работе онлайн-сервисов. Так, россияне сообщали о полном отсутствии мобильного и домашнего интернета у основных операторов. В отдельных случаях фиксировались проблемы с телевидением. Также крупный сбой случился у хостинг-провайдера Timeweb. У клиентов перестали открываться их сайты, не отвечали виртуальные серверы, «легла» облачная платформа Timeweb Cloud. Кроме того, частично не работали и зарубежные сервисы, в том числе Twitch, DeepSeek и Google.