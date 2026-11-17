Жалобы поступают из разных регионов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вечером 17 ноября у российских пользователей возникли проблемы с доступом к сервисам Apple. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает жалобы на интернет в реальном времени.

О проблемах сообщают жители Москвы и столичного региона, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской, Тюменской и других областей. Пользователи пишут, что они не могут со своих устройств войти в аккаунты, активировать смартфоны и часы, скачать приложения:

«Нет соединения с сервером».

«Выдает на официальном сайте iCloud: „Не удалось подтвердить личность“».

«Нет соединения с сервером. Не скачивается приложение».

Источник: скриншот / detector404.ru

Проблемы наблюдаются по всему миру. Пользователи и в других странах также не могут войти в свои аккаунты iCloud, жалуются, что у них не работают Apple Pay, App Store и Apple Support. Точные причины масштабного сбоя в компании пока не назвали.