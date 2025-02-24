В Ярославле выделили землю под новую дорогу

В Ярославле в ближайшие годы должны построить новую дорогу. Постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории для нее 21 февраля опубликовала мэрия города. Дорога появится в Дзержинском районе. Это будет новый отрезок улицы Малая Норская от Ленинградского проспекта до улицы Большой Норской.
— Планируемый объект — магистральная улица районного значения. Ориентировочная протяженность — 1120 метров, — говорится в документе.
Планируемые сроки строительства власти пока не указывают.
Мы публиковали список дорог, которые собираются отремонтировать в 2025 году. В него вошли 25 участков.
Напомним, недалеко от места строительства новой дороги мэрия выделила землю под возведение жилой многоэтажки. Дом высотой в 17 этажей может появиться на Ленинградском проспекте между улицами Малой Норской и Комкора Хрипина. Площадь участка — 4488 кв. м. Власти города готовы предоставить его в аренду под строительство на 10 лет и 8 месяцев. Аукцион на выбор потенциального застройщика должен состояться 19 марта.