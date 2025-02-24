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Дороги и транспорт В Ярославле выделили землю под новую дорогу

В Ярославле выделили землю под новую дорогу

Где ее построят

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4 комментария
В Ярославле планируют расширение дорожной сети | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле планируют расширение дорожной сети | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют расширение дорожной сети

Источник:

В Ярославле в ближайшие годы должны построить новую дорогу. Постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории для нее 21 февраля опубликовала мэрия города. Дорога появится в Дзержинском районе. Это будет новый отрезок улицы Малая Норская от Ленинградского проспекта до улицы Большой Норской.

— Планируемый объект — магистральная улица районного значения. Ориентировочная протяженность — 1120 метров, — говорится в документе.

Планируемые сроки строительства власти пока не указывают.

Схема будущей дороги | Источник: мэрия ЯрославляСхема будущей дороги | Источник: мэрия Ярославля

Схема будущей дороги

Источник:

Мы публиковали список дорог, которые собираются отремонтировать в 2025 году. В него вошли 25 участков.

Напомним, недалеко от места строительства новой дороги мэрия выделила землю под возведение жилой многоэтажки. Дом высотой в 17 этажей может появиться на Ленинградском проспекте между улицами Малой Норской и Комкора Хрипина. Площадь участка — 4488 кв. м. Власти города готовы предоставить его в аренду под строительство на 10 лет и 8 месяцев. Аукцион на выбор потенциального застройщика должен состояться 19 марта.

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Дорога Строительство Мэрия
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Комментарии
4
Гость
24 февраля, 10:03
В городе не должно быть дорог. Должны быть улицы
Гость
24 февраля, 15:06
Ну вот не верю ни единому их слову. Одни пустые обещания и болтовня!
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