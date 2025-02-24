В Ярославле выделили землю под новую дорогу

В Ярославле планируют расширение дорожной сети Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в ближайшие годы должны построить новую дорогу. Постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории для нее 21 февраля опубликовала мэрия города. Дорога появится в Дзержинском районе. Это будет новый отрезок улицы Малая Норская от Ленинградского проспекта до улицы Большой Норской.

— Планируемый объект — магистральная улица районного значения. Ориентировочная протяженность — 1120 метров, — говорится в документе.

Планируемые сроки строительства власти пока не указывают.

Схема будущей дороги Источник: мэрия Ярославля











Мы публиковали список дорог, которые собираются отремонтировать в 2025 году. В него вошли 25 участков.