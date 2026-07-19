«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года

Как сложится финал чемпионата мира и кто станет победителем Источник: FIFA.COM; Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Чемпионат мира 2026 года подходит к концу. Уже сегодня, 19 июля, мы узнаем имя чемпиона. Болельщики изучают мнения экспертов, думают, кто же фаворит и кому на самом деле в этом матче будет благоволить удача.

Спортивный обозреватель MSK1.RU Дмитрий Бондарев задался вопросом: а кто действительно достоин взять этот чемпионат мира? Каким, по его мнению, будет счет и почему. В своей колонке он коротко подвел итог этого необычного и местами скандального турнира.

В чем сила Испании?

Друзья, читатели! Я признаюсь, что болел за обе команды — Испанию и Аргентину — с самой 1/16 финала. Мне по-настоящему они симпатичны. Но за время турнира вместе с ними я пережил множество эмоций — от разочарования и злости до самого невероятного счастья и радости.

Сборные Испании и Аргентины — это две совершенно удивительные команды. Испанцы вышли в финал, пропустив лишь один гол от Бельгии в 1/4 финала. Они, безусловно, подходили в статусе фаворитов. Но назвать эту команду звездной и сильнейшей просто язык не поворачивался.

Испания — главный фаворит финала чемпионата мира Источник: FIFA.com

Талантливый Ламин Ямаль и быстрый Нико Уильямс совсем не такие, какими были летом 2024 года на чемпионате Европы. Если вспомним финал, который был у испанцев с англичанами, то практически каждый футболист, который играл в том матче и остался в сборной, на этом турнире выступил не так уверенно.

Родри после травмы уже не такой непроходимый и быстрый. Ослабление есть почти везде: в защите — молодой Кубарси вместо Ле Нормана, Педро Порро вместо Карвахаля, в нападении вместо Мораты — Оярсабаль, а на месте Уильямса играет Баэна.

Родри и Ламин Ямаль обсудили момент критики и обсуждения Источник: FIFA.com

Неизменными по качеству остались лишь Эмерик Ляпорт, Дани Ольмо, а Марк Кукурелья и вовсе прибавил. Но почему же с ослабленным составом Испания не стала слабее, а по результатам даже наоборот — увереннее и сильнее?

Всё из-за того, что каждый игрок в составе подошел к этому турниру в прайме. Особенно речь про трех защитников в костяке — Порро, Кукурелью и Ляпорта. Все они показывают выдающуюся игру. Подключения, обострения в атаке, голевые передачи и пасы, уверенный выход из обороны в связке с сыгранной полузащитой (она осталась неизменной в сравнении с 2024 годом) — это залог успеха «Фурии Роха».

Кубарси и Унай Симон — центральный защитник и вратарь сборной Испании Источник: FIFA.com

Испанцы настолько хорошо чувствуют друг друга, что с легкостью вскрывали оборону французов. И даже Ямаль, который, откровенно говоря, не лучшим образом проводит турнир, много обострял и создал перевес на своем фланге. Именно оттуда пришли два гола, пенальти, и создал зону для подключения Порро.

Сила Аргентины не только в Месси

Аргентинцы тоже почти не изменили состав с чемпионского 2022 года. Лишь девять игроков не поехали на чемпионат мира спустя четыре года. Сыгранность Аргентины и чемпионский опыт, а также общая идея сделать триумф для своего лидера Лионеля Месси — это залог успеха сборной из Латинской Америки.

Бело-голубые по-настоящему действуют как единый и сплоченный коллектив. Если у команды и есть какие-то конфликты, то только с соперниками. Внутри никаких споров, ругани, пререканий. Все настолько послушны, что даже в момент, когда футболист заведен и ругается с соперником, стоит Месси лишь один раз сказать, чтобы это прекратилось, как игрок останавливается.

Аргентина сыграла в двух овертаймах Источник: FIFA.com

И, безусловно, волшебная форма Лионеля Месси — это важная часть. В 39 лет забил восемь голов, отдал четыре голевые передачи. Именно он становится тем движком, кто запускает движение латиноамериканской машины в атаке, когда команда оказывается в шаге от вылета с этого мундиаля.

Аргентина — команда, у которой в отличие от Испании довольно много проблем. В обороне она ненадежна, в полузащите нередко бывают ошибки и привозы, да и Месси не помогает команде в обороне, а по большей части стоит в центре поля.

Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира и в этом розыгрыше Источник: FIFA.com

Но как только команда начинает уступать, всё меняется. И это говорит о невероятном уровне самоотдачи. Аргентина может легко, словно по щелчку пальцев, мобилизоваться, и тут передачи все начинают отдавать точно, мяч отбирает буквально каждый игрок, а атака на ворота соперника идет одна за другой.

Такой отрезок аргентинцы выдавали в каждом матче плей-офф: и против Кабо-Верде, и Египта, и Швейцарии, и в решающей концовке с Англией. Да, безусловно, команде повезло с сеткой. Но вспомните, сколько раз Аргентина уступала, теряла преимущество по ходу турнира? Ни разу! Никто из игроков не психанул. У команды невероятная дисциплина.

Месси — лидер и опора всей сборной Аргентины Источник: FIFA.com

И именно в таком виде обе команды подходят к этому финалу. Идеальная, слаженная по-футбольному Испания и в соперниках самоотверженная; злая и несгибаемая Аргентина.

Кто фаворит в финале?

Есть ли слабые стороны у них? Безусловно, есть. У европейской команды — большие вопросы к голкиперу Симону. Почти весь турнир он был без работы, суперсейвов почти не было, много «пожаров». Но тем не менее всего один пропущенный гол.

У Аргентины вратарь Мартинес тоже не в форме. Да и вся оборона допускает много моментов. Испания же, наоборот, на этом турнире упускала слишком много шансов забить. Но именно сильные стороны команд довели их до финала. И они никуда не денутся.

Энцо Фернандес — спаситель Аргентины в матче со сборной Англии Источник: FIFA.com

Оба тренера — Луис де ла Фуэнте и Лионель Скалони — великолепно управляют заменами и умеют дожимать соперника в концовке. Тут бы можно было много слов написать и про их гениальные перестановки, выходы Мерино и многое другое. Но думаю, всё это слышали и без меня.

Я же жду зрелищную яркую игру с большим количеством моментов, возможно нереализованных. Но я сомневаюсь, что в основное время мы увидим победителя. Верю, что нас будет ждать овертайм. Но до серии пенальти дело не дойдет.

Луис де ла Фуэнте — главный тренер сборной Испании Источник: FIFA.com

Что-то мне подсказывает, что в финале мы увидим счет 1:1 по итогу 90 минут, а потом в овертайме победит сильнейший. И, скорее всего, это будет Испания.

Аргентина слишком много сил оставила, чтобы пройти соперников в плей-офф. В 1/16 и 1/4 матчи уходили в овертайм. И если в финале сценарий повторится, то свежесть игроков сборной Испании может сыграть решающую роль.

Лионель Скалони — главный тренер сборной Аргентины Источник: FIFA.com

Поэтому мой прогноз: Испания победит в овертайме со счетом 2:1 . Но, конечно, я не хотел бы такого горького финала для кумира миллионов — Лионеля Месси. А ведь это его последний крупный турнир в футболке сборной Аргентины. Поэтому мы точно увидим горькие слезы на его лице, а с титулом или без — узнаем уже совсем скоро! Давайте насладимся каждой секундой этого противостояния.

Дмитрий Бондарев Корреспондент MSK1.RU