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Дороги и транспорт Что с бензином Стало известно, будут ли повышать стоимость проезда в транспорте Ярославля на фоне нехватки топлива

Стало известно, будут ли повышать стоимость проезда в транспорте Ярославля на фоне нехватки топлива

Публикуем ответ ответственных ведомств

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Будут ли повышать стоимость проезда в автобусах Ярославля&nbsp;— ответ Министерства транспорта и дорожного хозяйства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБудут ли повышать стоимость проезда в автобусах Ярославля&nbsp;— ответ Министерства транспорта и дорожного хозяйства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Будут ли повышать стоимость проезда в автобусах Ярославля — ответ Министерства транспорта и дорожного хозяйства

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На фоне дефицита топлива в России аналитики стали прогнозировать подъем цен на услуги и продукты, в первую очередь могут подорожать товары с коротким сроком хранения: овощи, фрукты, молочка и мясо. Эксперты также не отрицают возможного повышения цен на проезд в отдельных регионах.

В ярославском Министерстве дорожного хозяйства и транспорта и компании «Организатор перевозок» рассказали, изменится ли стоимость проезда в ярославском транспорте.

Повысят ли стоимость проезда в Ярославле

По данным представителей ярославского «Организатора перевозок», для перевозчиков имеется небольшой резерв топлива. В компании не отрицают: цены выросли, однако компании от этого выручку не теряют.

«Возможно, цены контракта будут пересмотрены с учетом цен на топливо. Потому что в контракте заложено 56 рублей, а сейчас-то уже не 56, — рассказали 76.RU в „Организаторе перевозок“. — Всё, что пассажиры платят, идет в бюджет области. А по контрактам выплачивается только цена за транспортную работу. Она состоит, например, из стоимости топлива, оплаты водителю и обслуживания автобуса. То есть неважно, сколько человек перевезли: одного или 15. На нас это никак не отражается».

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При этом в областном Миндортрансе уверяют, повышения цен из-за ситуации с бензином пока не планируется.

«Транспортные предприятия региона работают в штатном режиме. Автобусы ежедневно заправляются на территориях предприятий, а также на автозаправочных станциях региона», — прокомментировали в пресс-службе Министерства, отметив, что ситуация на контроле.

Сколько стоит проезд в автобусе

Напомним, последний раз стоимость проезда в Ярославле поднимали с 1 января 2026 года. Цена одной поездки выросла с 38 рублей до 42. Тогда корректировку объясняли увеличением цен на топливо, внесением лизинговых платежей, необходимостью индексации заработной платы водителям и ремонтным работникам.

Как менялась стоимость проезда в общественном транспорте в Ярославле | Источник: Мария Романова / Городские медиаКак менялась стоимость проезда в общественном транспорте в Ярославле | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Как менялась стоимость проезда в общественном транспорте в Ярославле

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

При этом заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко говорил, что экономически обоснованный тариф разовой поездки на автобусе в Ярославле превышает 53 рубля.

Предельный тариф на пассажирские перевозки в автобусах Ярославля на данный момент утвержден на уровне 53 рублей 73 копеек за одну поездку. Это экономически обоснованный тариф, рассчитанный, исходя из реальных затрат перевозчиков на топливо, зарплаты сотрудников, расходы на ремонт, закупку комплектующих. Размер платы пассажиров устанавливается в пределах этой суммы и не может ее превышать.

Интересно, что нашим коллегам из MSK1.RU в комитете по ценам и тарифам Московской области рассказали, что при определении уровня регулируемых тарифов учитываются инфляция и рост расходов перевозчиков на горюче-смазочные материалы, шины, техническое обслуживание, ремонт автобусов и тому подобное. Однако тарифы пересматривают не чаще одного раза в финансовый год. При сохранении дефицита топлива до конца 2026 года, цены на проезд могут взлететь.

Почему возник дефицит топлива

Ранее мы рассказывали, что творится на заправках Ярославля этим летом. И как сотрудники АЗС реагируют на выходки автомобилистов.

Аналитик Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с 76.RU объяснял предпосылки дефицита топлива: «Первопричина проблемы заключается в том, что ряд НПЗ находится на внеплановых ремонтах после повреждений. В связи с этим объемы производства топлива в стране снизились». Экономист НИУ ВШЭ Георгий Остапкович добавлял еще и сезонные сельскохозяйственные работы, которые требуют топлива для техники.

По словам губернатора Михаила Евраева, в Ярославскую область стали приезжать за бензином автомобилисты из соседних регионов, где ситуация с топливом обстоит хуже. Кроме того, по данным Евраева, через область многие едут транзитом в отпуск.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Бензин Общественный транспорт Стоимость проезда
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Комментарии
3
Гость
2 минуты
А вы вспомните под каким предлогом избавились от маршруток, правильно якобы центр будет датировать расходы. Опять нас развели на деньги.
Гость
10 минут
Граждане несистемные! Прошу не гнать пургу. Все этапы на широтный ход только за казенный счет.
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