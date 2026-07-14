Власти запретили не брать детей в 10-й класс: когда отказ всё же возможен

Отказать в приеме в 10-й класс может стать лишь одно условие Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Школы обязаны предоставить место в 10-м классе каждому выпускнику 9-го класса, независимо от того, прошел ли он отбор для специализированного обучения в профильном классе или нет. Подробности об этом рассказали в Минпросвещения.

«Если выпускник 9-го класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля», — отметили в Минпросвещения в разговоре с ТАСС.

Отказать в приеме в 10-й класс могут, только если в школе нет свободных мест. Но в этом случае ученика должны зачислить либо в профильный класс, либо же подобрать место в той же или другой территориально доступной школе.