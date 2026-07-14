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Образование Власти запретили не брать детей в 10-й класс: когда отказ всё же возможен

Власти запретили не брать детей в 10-й класс: когда отказ всё же возможен

Разбираемся во всех нюансах

Отказать в приеме в 10-й класс может стать лишь одно условие | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОтказать в приеме в 10-й класс может стать лишь одно условие | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Отказать в приеме в 10-й класс может стать лишь одно условие

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Школы обязаны предоставить место в 10-м классе каждому выпускнику 9-го класса, независимо от того, прошел ли он отбор для специализированного обучения в профильном классе или нет. Подробности об этом рассказали в Минпросвещения.

«Если выпускник 9-го класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля», — отметили в Минпросвещения в разговоре с ТАСС.

Отказать в приеме в 10-й класс могут, только если в школе нет свободных мест. Но в этом случае ученика должны зачислить либо в профильный класс, либо же подобрать место в той же или другой территориально доступной школе.

В ведомстве также подчеркнули, что соблюдение права несовершеннолетних на получение среднего общего образования находится на особом контроле Минпросвещения, Генеральной прокуратуры и Государственной думы.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа Образование Минпросвещения
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Комментарии
9
Гость
12 минут
к сожалению берут в 10, учителям жалко детей и они их берут, а потом страдают, потому что эти лодыри всех учителей достают и другим мешают учиться
Гость
15 минут
Диточки вообще-то обязаны учиться, а родители обязаны заставлять их это делать.. Про это кто-то помнит? Зачем школам брать в 10 класс неучей, которые сами не учатся и другим мешают?..
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Гость
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