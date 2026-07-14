«Нас ждут огненные матчи». Бывший игрок сборной России дал прогноз на решающие игры чемпионата мира

За сборную России Игорь Семшов провел 57 матчей Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился с нашими коллегами из 161.RU ожиданиями от решающих матчей чемпионата мира. В полуфиналах сыграют Испания — Франция (14 июля) и Аргентина — Англия (15 июля).

Игорь Семшов родился 6 апреля 1978 года в Москве. Играл за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов». Провел 57 матчей за сборную России, в которых забил три гола. Участвовал в чемпионате мира — 2002 и чемпионате Европы — 2004. На Евро-2008 выиграл бронзовые медали. Был главным тренером «Химика» и «Чайки».

«Я болею за Аргентину, но мне кажется, в этом году чемпионат мира им будет тяжело выиграть, так как Франция слишком хороша. Всё возможно, но атакующая линия фантастическая. У них быстрые и резкие индивидуально сильные футболисты. Они так хороши, что им даже внутри коллектива приходится конкурировать за то, чтобы выходить с первых минут.

Для меня фаворит турнира Франция, но болеть буду за Аргентину, так как это, скорее всего, последний чемпионат мира для Лионеля Месси. Он захочет повторить успех 2022 года, но сделать это будет тяжело.

Радует, что на этом чемпионате мира в полуфинал вышли команды, которые занимают с первого по четвертое место в рейтинге ФИФА. Они заслужили это, сыграв добротно на мундиале. Думаю, что полуфиналы, матч за третье место и финал нас ждут огненные. Чемпионат мира удался», — рассказал Семшов редакции 161.RU.