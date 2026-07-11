Будут ли дорожать продукты из-за топливного кризиса? Мнение эксперта

Техника тоже может подорожать, но попозже Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ситуация с топливным кризисом в России вполне способна ударить по ценам на продукты и отразиться на уровне инфляции. Такое мнение высказали опрошенные обозревателем 72.RU эксперты. В первую очередь могут подорожать овощи, фрукты, молочка и мясо — товары с коротким сроком хранения.

Малый бизнес под угрозой

Как предположил аналитик Freedom Global Владимир Чернов, топливный кризис заденет не только автомобилистов и перевозчиков, но и вообще всех — он скажется на ценах в магазинах. Объясняет это эксперт очень просто: топливо входит в стоимость доставки, а она — в цену почти любого товара.

«Быстрее всего эффект может появиться в продуктах питания, особенно в овощах, фруктах, молочной продукции, мясе и других товарах с коротким сроком хранения, так как их нужно быстро везти, часто перевозить между регионами, а летом еще растет и сезонная нагрузка на логистику. Если перевозчик платит больше за дизель, стоит в очереди на АЗС и теряет время в рейсе, часть этих затрат постепенно перейдет в конечную цену для покупателя», — пояснил Владимир Чернов.

Одежда и техника тоже могут подорожать, добавил аналитик. Но, уточнил он, эффект там обычно более растянутый по времени.

«В этих категориях выше доля импорта, складских запасов, валютного курса и спроса. Поэтому топливо не станет единственной причиной роста цен, но добавит расходов в логистике, особенно на длинных маршрутах и поставках из Китая», — считает эксперт.

По мнению Чернова, сильнее всего ситуация может сказаться на малом бизнесе, региональных магазинах, небольших перевозчиках и поставщиках, у которых нет больших запасов топлива и долгосрочных контрактов. А вот крупные сети способны какое-то время сглаживать рост затрат. Но, как отмечает эксперт, полностью убрать его из цены они тоже не смогут.

Инфляция и ключевая ставка

По словам Владимира Чернова, повышение стоимости топлива редко влияет на все цены мгновенно, но оно постепенно проходит по цепочке от перевозки к себестоимости и затем к полке в магазине.

«Поэтому Банк России, вероятно, будет осторожнее со снижением ключевой ставки в июле 2026 года. При таком фоне пауза в цикле ее снижения выглядит более вероятной, потому что регулятору важно понять, насколько быстро нормализуется топливный рынок и не начнут ли расти инфляционные ожидания населения и бизнеса», — прогнозирует аналитик.

Как отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», возможное влияние ситуации на топливном рынке на инфляцию и инфляционные ожидания было затронуто в релизе заседания Банка России 19 июня и на пресс-конференции председателя Эльвиры Набиуллиной.

«В заявлении регулятора говорится, что „выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива“. По словам Набиуллиной, здесь очень важно, как будет развиваться ситуация и насколько эти факторы из разовых могут перейти в устойчивое ценовое давление, прежде всего через повышение инфляционных ожиданий. Этот фактор Банк России планирует включить в июльский опрос по инфляционным ожиданиям», — уточнила Беленькая.