Позор, если вы не знаете эти факты! Рискните пройти тест, который ставит в тупик даже знатоков

Эх, как же приятно иногда блеснуть своими знаниями. Например, в кругу близких, за чашкой чая выдать какой-нибудь неожиданный факт, от которого все чуть приподнимут брови.

Не менее приятно «поумничать» и наедине с собой. Поэтому мы собрали для вас тест на эрудицию: 10 вопросов из разных областей знаний. Здесь нет подвохов ради подвоха, но и легких путей тоже — каждый неправильный вариант звучит почти так же убедительно, как верный. Так что придется покопаться в памяти и порассуждать.