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Позор, если вы не знаете эти факты! Рискните пройти тест, который ставит в тупик даже знатоков

Проверьте свою эрудицию

Пройди сложный тест на эрудицию | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUПройди сложный тест на эрудицию | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Пройди сложный тест на эрудицию

Источник:

Иван Рейзвих / NGS55.RU

Эх, как же приятно иногда блеснуть своими знаниями. Например, в кругу близких, за чашкой чая выдать какой-нибудь неожиданный факт, от которого все чуть приподнимут брови.

Не менее приятно «поумничать» и наедине с собой. Поэтому мы собрали для вас тест на эрудицию: 10 вопросов из разных областей знаний. Здесь нет подвохов ради подвоха, но и легких путей тоже — каждый неправильный вариант звучит почти так же убедительно, как верный. Так что придется покопаться в памяти и порассуждать.

ТестПройден 69 раз
Проверьте, насколько вы эрудированы
1 / 10

Какой из этих элементов таблицы Менделеева назван в честь России?

  • Рутений

  • Бериллий

  • Ванадий

Готовы проверить, сколько «блестящих фактов» уже живёт в вашей голове? Проверьте себя, а потом поделитесь результатами в комментариях.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Эрудиция Тест Знания
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