«Разрушить легче, нежели созидать». Как в России оценили включение синхронного катания в программу Олимпиады-2030

Что такое синхронное катание и выиграет ли Россия от того, что соревнования включили в список олимпийских дисциплин Источник: Ирина Яковлева / Vk.com

7 июля 2026 года исполком Международного олимпийского комитета объявил: синхронное катание включено в программу зимних игр 2030 года, которые пройдут во Франции. Новая дисциплина заменит лыжное двоеборье, рассказывает MSK1.RU.

Любопытно, что Россия настаивала на включении этого вида спорта еще до Олимпиады 2014 года, которая прошла в Сочи. Чемпионаты мира ISU по синхронному катанию проводятся с 2000 года, но сама дисциплина никогда не пересекалась с классическим одиночным или парным фигурным катанием.

Они существовали настолько параллельно, что всегда оставались в тени привычных и широко известных состязаний по фигурке. Но включение дисциплины в список олимпийских видов спорта в корне изменит состязания.

Синхронное катание — это дисциплина, в которой команда из 12–16 спортсменов одновременно выполняет сложную программу под музыку на льду. Главная задача — достичь идеального единства движений, точной синхронизации шагов, вращений и перестроений, создавая замысловатые геометрические узоры. В отличие от одиночного или парного катания, здесь оценивается не столько сложность прыжков, сколько слаженность, скорость скольжения и четкость смены формаций всей группы.

Synchro9: не просто урезанный состав, а новая философия

На Олимпиаду поедет не привычная команда до 16 человек, а ее сокращенная версия — Synchro9. Девять фигуристок в каждой команде (плюс одна запасная), более компактные программы, обновленная система судейства. И — что ключевое — система плей‑офф: соперники встречаются лицом к лицу, слабейшие выбывают, сильнейшие проходят дальше.

Президент ISU Чжэ Ель Ким назвал это «инновационным и операционно эффективным форматом», который призван сделать синхронное катание динамичным, доступным и захватывающим. Однако тренеры и специалисты встретили новость настороженно.

«Это очень скоропалительное решение, очень неожиданное, — заявила MSK1.RU заслуженный тренер России по синхронному катанию Ирина Яковлева. — Планировалось, что этот сезон станет пробным на примере юниорских команд. Правила толком не разработаны, критерии судейства размыты — больше субъективизма. Похоже, это тянет скорее на шоу, нежели на спортивную дисциплину».

Ирина Яковлева и ее муж Александр — тренеры по синхронному катанию Источник: Федерация фигурного катания России / Vk.com

Synchro9 уже опробовали на публике — формат показали на гала-концерте ЧМ‑2026 в Праге. В сезоне‑2026/27 он полноценно запускается с этапами в США, Финляндии, Франции и Венгрии. А в 2028 году Пекин примет объединенный чемпионат мира по фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку и синхронному катанию.

При этом старший тренер сборной России по синхронному катанию Ульяна Чиркова отреагировала на решение признать синхронное катание позитивно:

«Все представители синхронного катания долгие годы мечтали о включении нашей дисциплины в олимпийскую программу. Это новый формат дисциплины — по нему еще не проводились международные соревнования. Нас ждет интересный сезон. Надеемся, и у российских фигуристов синхронного катания будет возможность продемонстрировать свое мастерство на международных стартах и Олимпийских играх».

Почему решили всё изменить

Причины лежат в политике МОК и ISU. Во‑первых, зимние игры — 2030 заявлены как полностью гендерно‑сбалансированные: 1525 женщин и 1521 мужчина. Исключительно женское синхронное катание идеально вписывается в эту картину.

Во‑вторых, повестка МОК Fit for the Future — омоложение и обновление олимпийской программы. Лыжное двоеборье вылетело, потому что не дотянуло по показателям популярности и гендерной представленности. Синхронное катание, наоборот, оказалось готово предложить продукт, отвечающий запросам зрителей, вещателей и спонсоров.

Но с точки зрения практики переход выглядит поспешным. Как считает главный тренер лучшей команды России по синхронному катанию «Парадиз» Ирина Яковлева, это может привести не к популяризации спорта, а наоборот.

«Разрушить легче, нежели созидать. На всё нужно время, а решения принимаются с бухты-барахты. Это не совсем правильно, — прокомментировала Ирина Яковлева. — Так команды резко сократят, и многие девушки останутся за бортом этого вида спорта».

Выступление синхронисток на соревнованиях Источник: Ирина Яковлева / Vk.com

Команда «Парадиз» — самая титулованная команда России по синхронному катанию. Она трижды становилась чемпионом мира (в 2016, 2017 и 2019 годах) и более 25 раз выигрывала чемпионат России. В 2015 году команда завоевала первую в истории российского синхронного катания бронзовую медаль чемпионата мира, что стало настоящим прорывом.

При этом Ирина Яковлева уверена, что в новом формате не станет зрелищнее. Наоборот, из-за значительного сокращения количества спортсменов в команде вид спорта утратит свою красоту.

Реформа на грани уничтожения ради Олимпиады

За внешним оптимизмом скрываются тревожные сигналы. Прежде всего — вопрос идентичности. Синхронное катание всегда держалось на командном духе, синхронности и художественной целостности. Урезанный до девяти человек формат и система плей‑офф неизбежно смещают акцент с красоты на результат, с гармонии — на борьбу.

«Сокращение до девяти — большая потеря зрелищности. Заполнить лед девятью спортсменами значительно тяжелее, чем шестнадцатью, — считает Ирина Яковлева. — Выпадает вся прелесть — массовые перестроения, круги, колеса, групповые поддержки. Девять — это сложно: постоянно получается лишний человек, непонятно, что с ним делать. Акцент должен сместиться на высокую технику, потому что всё оголяется».

Чем зрелищно синхронное катание Источник: Ирина Яковлева / Vk.com

Это как если бы балетную постановку превратили в спортивное состязание: зрелищно, но акценты смещаются. Без таких жертв синхронное катание, скорее всего, так и осталось бы нишевым увлечением. Вопрос в том, что важнее: сохранить идентичность или завоевать олимпийское признание?

У россиян будет на одну золотую медаль больше?

Для России эта новость — одновременно и надежда, и тревога. Потенциал у страны внушительный.

«Сезон уже планировался по старым правилам. Команды готовили составы по 16 человек, фактически 20 в заявке. Теперь резко надо половину отсеять. Весь труд, музыка, костюмы, программы — всё рушится, — рассказала Ирина Яковлева. — Надо с нуля что-то делать, и никто не знает, как поведет себя федерация. Если ввели в олимпийскую программу, надо бросать всё и готовиться к новому формату, но четыре года пролетят быстро».

Кадры выступления команды «Парадиз» на соревнованиях Источник: Ирина Яковлева / Vk.com

Новые хореографические рисунки, иные постановки, другой судейский подход — всё это может либо усилить наши позиции, либо нивелировать накопленную экспертизу.

Олимпийский статус — это не только медали, но и финансирование, внимание СМИ и новый поток детей в секции. Для дисциплины, которая долгие годы оставалась в тени, это долгожданный прорыв.

Команда «Парадиз» — лучшая команда из России по синхронному катанию Источник: Ирина Яковлева / Vk.com

Однако, по мнению Яковлевой, популяризация под вопросом.