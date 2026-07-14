В Ярославле от ресторана украли скульптуру писающего мальчика. Видео

В Ярославле украли скульптуру с территории ресторана Источник: Валентина Буянкова / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Ярославле от ресторана «Багет, паштет и желтый плед» на улице Собинова украли скульптуру писающего мальчика. Видео с предполагаемыми похитителями появилось в соцсетях. Судя по кадрам с уличной камеры видеонаблюдения, скульптуру забрали два молодых мужчины. На видео запечатлено, как они заходят на территорию ресторана и выходят оттуда с предметом, похожим на похищенную фигурку.

В самом ресторане порталу 76.RU сообщили, что скульптура пропала ранним утром 9 июля. Но запись с камеры наблюдения удалось получить только недавно.

Видео происшествия Источник: Валентина Буянкова / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Сотрудники пришли на смену и увидели, что статуи нет. Запросили видео с камеры на соседнем здании. Эта скульптура стоит у нас уже около года, раньше ничего подобного с ней не происходило», — рассказали в заведении.

По информации сотрудников ресторана, заявление в полицию владельцы пока не писали. В УМВД России по Ярославской области нам подтвердили, что обращения по этому вопросу не поступало.