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Город «Грязь, песок, пыль»: ярославцы раскритиковали состояние благоустроенного парка

«Грязь, песок, пыль»: ярославцы раскритиковали состояние благоустроенного парка

Что ответили власти

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Ярославцы пожаловались на вид парка в Дзержинском районе | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы пожаловались на вид парка в Дзержинском районе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы пожаловались на вид парка в Дзержинском районе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы раскритиковали состояние благоустроенного Парка 30-летия Победы в Дзержинском районе.

«Когда будет восстановлена плитка и газоны, разрушенные тяжелой техникой прежнего подрядчика? Из-за отсутствия бордюров и газонов в парке грязь, песок и пыль», — написала жительница Ярославля Елена в соцсетях.

В мэрии ответили, что на большей части территории парка уже выполнены работы по выравниванию грунта на газонах, посеяна трава.

«Мероприятия по восстановлению вытоптанного газона напротив магазина „Магнит“ по Ленинградскому проспекту, 77 будут выполнены в текущем году», — добавили власти.

Также в городской админитрации сообщили, что проведена экспертиза сметной документации на ремонт плиточного покрытия и асфальта, устранение провалов и замену водосточных лотков, пришедших в негодность из-за действий вандалов.

«После доведения финансирования и проведения конкурентной процедуры по определению подрядчика, будут проведены работы по приведению мощенной территории парка в нормативное состояние», — прокомментировали власти города.

Ранее в мэрии сообщали, что плитку и асфальт в парке 30-летия Победы переложат за счет недобросовестного подрядчика.

«Подрядчик ранее выполнил работы некачественно, допустив дефекты, проявившиеся в гарантийный период. Сейчас ведется процедура поиска нового ответственного исполнителя работ. Средства, взысканные через суд с предыдущего подрядчика за нарушение условий гарантии, полностью покроют расходы на новый качественный ремонт», — сообщали власти.

Напомним, парк 30-летия Победы в Брагине начали благоустраивать еще в 2023 году. Работы планировали завершить в августе 2024 года, но скандально известный подрядчик «Ярдоремстрой» не уложился в сроки. На замену плитки и освещения, установку детской площадки и обновление газонов выделяли 64 млн рублей. Осенью 2025 года парк перекопали для укладки кабелей под новое освещение. В нем обустраивали систему видеонаблюдения и устанавливали громкоговорители. В декабре 2025 года здесь снесли здание, в котором меньше года проработало кафе «Много рыбы». Власти сообщили, что постройка была самовольной.

В мае 2026 года мы делали фоторепортаж из этой зоны отдыха.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
28
Гость
15 минут
какой мэр , такие и парки.....
Гость
35 минут
Вы у себя в квартире ремонт делаете годами, а здесь вам надо все и сразу. Постепенно все будет сделано.
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Гость
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