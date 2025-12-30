НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -9

5 м/c,

вос.

 735мм 86%
Подробнее
6 Пробки
USD 77,45
EUR 91,48
ПСБ: главные события года
Подорожает проезд
«Умные решения»
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Кто ездит в Переславль на выходные
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Чек-лист важных обследований
Пострадали в тройном ДТП
Пробки у гипермаркетов
Дороги и транспорт В Ярославле поднимут стоимость проезда до 42 рублей

В Ярославле поднимут стоимость проезда до 42 рублей

Повышение ждет жителей и других городов и округов

514
В Ярославле поднимут плату за проезд | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле поднимут плату за проезд | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле поднимут плату за проезд

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле с 1 января 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте повысится до 42 рублей. Об этом 30 декабря сообщили в областном правительстве.

«Корректировка стоимости проезда в общественном транспорте связана с увеличением цен на топливо, внесением лизинговых платежей, необходимостью индексации заработной платы водителям и ремонтным работникам. Сейчас экономически обоснованный тариф разовой поездки на автобусе в Ярославле превышает 53 рубля. При этом фактическая стоимость одной поездки у нас останется гораздо ниже этих значений», — пояснил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Также цена проезда поднимется и в Рыбинске — до 40 рублей. При этом в городском транспорте отменят оплату наличными. Рассчитаться за проезд можно будет банковскими или транспортными картами, проездными билетами, а также с помощью мобильных приложений «2ГИС», «Яндекс Go» и «Ярославская область. Транспорт».

В правительстве подчеркнули, что в Ярославле и Рыбинске оплатить проезд можно при помощи одноразовых проездных билетов на одну, две и пять поездок. В Ярославле стоимость такого проездного с нового года составит 42 рубля на одну поездку, на две — 84 рубля, на пять — 210 рублей. В Рыбинске — 40, 80 и 200 рублей соответственно.

В Ростовском, Переславль-Залесском, Угличском и Даниловском округах стоимость проезда составит 40 рублей, при безналичном расчете — 34 рубля.

Вырастет и стоимость месячных проездных. Она составит:

Ярославль

  • на один вид транспорта — 2100 рублей;

  • на два вида транспорта — 2600 рублей;

  • на три — 2800 рублей.

  • проездной билет рабочего дня на один вид транспорта — 1450 рублей;

  • проездной билет рабочего дня на два вида транспорта — за 1800 рублей,

  • проездной билет рабочего дня на три вида транспорта — 1950 рублей.

Рыбинск

  • на один вид транспорта — 2000 рублей,

  • на два вида транспорта — 2450 рублей.

Переславль-Залесский, Ростовский, Угличский и Даниловский округа

  • 1700 рублей.

После обновления подвижного состава в остальных округах там также будет повышена стоимость проезда.

Напомним, 23 декабря Министерство тарифного регулирования Ярославской области утвердило предельный тариф на пассажирские перевозки в автобусах Ярославля на уровне 53 рублей 73 копеек за одну поездку. Это экономически обоснованный тариф, рассчитанный, исходя из реальных затрат перевозчиков на топливо, зарплаты сотрудников, расходы на ремонт, закупку комплектующих. Размер платы пассажиров устанавливается в пределах этой суммы и не может ее превышать.

О том, что в 2026 году ожидается рост предельных тарифов на пассажирские перевозки в общественном транспорте 14 ноября на заседании комитета региональной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог предупреждал министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко. При этом он добавил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте для пассажиров не рассматривается.

Цены на проезд для пассажиров в общественном транспорте Ярославля повышали с 1 января 2025 года — с 34 до 38 рублей. При этом в Ярославле отменили оплату наличными. Тогда же увеличились цены на проездные для граждан. Цены на школьные и студенческие проездные были повышены с 1 ноября 2025 года

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Тариф Рост Плата за проезд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
23 минуты
Ура. Подарки на новый год от мэрии. 🤣👎
Ярпортал
12 минут
С новым годом! Радуйтесь, граждане!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Рекомендуем