В Ярославле поднимут стоимость проезда до 42 рублей

В Ярославле поднимут плату за проезд Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле с 1 января 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте повысится до 42 рублей. Об этом 30 декабря сообщили в областном правительстве.

«Корректировка стоимости проезда в общественном транспорте связана с увеличением цен на топливо, внесением лизинговых платежей, необходимостью индексации заработной платы водителям и ремонтным работникам. Сейчас экономически обоснованный тариф разовой поездки на автобусе в Ярославле превышает 53 рубля. При этом фактическая стоимость одной поездки у нас останется гораздо ниже этих значений», — пояснил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Также цена проезда поднимется и в Рыбинске — до 40 рублей. При этом в городском транспорте отменят оплату наличными. Рассчитаться за проезд можно будет банковскими или транспортными картами, проездными билетами, а также с помощью мобильных приложений «2ГИС», «Яндекс Go» и «Ярославская область. Транспорт».

В правительстве подчеркнули, что в Ярославле и Рыбинске оплатить проезд можно при помощи одноразовых проездных билетов на одну, две и пять поездок. В Ярославле стоимость такого проездного с нового года составит 42 рубля на одну поездку, на две — 84 рубля, на пять — 210 рублей. В Рыбинске — 40, 80 и 200 рублей соответственно.

В Ростовском, Переславль-Залесском, Угличском и Даниловском округах стоимость проезда составит 40 рублей, при безналичном расчете — 34 рубля.

Вырастет и стоимость месячных проездных. Она составит:

Ярославль

на один вид транспорта — 2100 рублей;

на два вида транспорта — 2600 рублей;

на три — 2800 рублей.

проездной билет рабочего дня на один вид транспорта — 1450 рублей;

проездной билет рабочего дня на два вида транспорта — за 1800 рублей,

проездной билет рабочего дня на три вида транспорта — 1950 рублей.

Рыбинск

на один вид транспорта — 2000 рублей,

на два вида транспорта — 2450 рублей.

Переславль-Залесский, Ростовский, Угличский и Даниловский округа

1700 рублей.

После обновления подвижного состава в остальных округах там также будет повышена стоимость проезда.

Напомним, 23 декабря Министерство тарифного регулирования Ярославской области утвердило предельный тариф на пассажирские перевозки в автобусах Ярославля на уровне 53 рублей 73 копеек за одну поездку. Это экономически обоснованный тариф, рассчитанный, исходя из реальных затрат перевозчиков на топливо, зарплаты сотрудников, расходы на ремонт, закупку комплектующих. Размер платы пассажиров устанавливается в пределах этой суммы и не может ее превышать.

О том, что в 2026 году ожидается рост предельных тарифов на пассажирские перевозки в общественном транспорте 14 ноября на заседании комитета региональной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог предупреждал министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко. При этом он добавил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте для пассажиров не рассматривается.