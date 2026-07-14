Айтишник хотел продать дом и доверился специалисту по решению проблем — в итоге остался без наследства и денег

Продать оставшийся от матери дом стало для Дениса Власкина настоящим квестом. Впрочем, его оппонент тоже не получает от конфликта ни малейшего удовольствия Источник: сайт объявлений

Житель Липецка Денис Власкин решил продать мамино наследство в Новосибирске и оказался втянут в странную историю. Его дом был продан, как посчитал Денис, по сильно заниженной цене, да и из той он получил только 50 тысяч рублей, а полицейские уже почти год не возбуждают уголовное дело. В свою очередь посредник, который и устроил продажу дома, настаивает: жертва — именно он. Сначала ввязался в проблемный и сложный заказ, потом — стал мишенью для бесконечных заявлений в полицию и суд. NGS.RU выслушал обе стороны.

Дом с сюрпризом

В конце 2023 года мама Дениса Власкина скончалась в Новосибирске, и помимо горя мужчина столкнулся с рядом проблем. Мало того что сам он жил в Липецке, более чем в трех тысячах километров от Сибири, так еще и воспользоваться наследством в виде частного дома на улице Часовой ему удалось не через положенные 6 месяцев, а более чем через год.

Сожитель покойной матери наотрез отказался покидать жилище, так что Денису пришлось выселять его через суд, пытаться заставить приставов исполнять его решение, а под конец и вовсе привлекать к решению непростой проблемы наемного специалиста. На популярном сервисе объявлений он нашел предложение человека, представлявшегося Романом Стрельцовым (забегая вперед, на самом деле звали его иначе, но об этом ниже).

«Объявление идеально подходило под мою ситуацию: человек предлагал услуги телохранителя, помощь при выселении людей, которые отказываются это делать. Человек попросил за это 50 тысяч рублей. <…> Такой крупный, солидный на вид мужчина на хорошей машине. На сайте объявлений — куча положительных отзывов, даже статью про него писали», — рассказал Денис Власкин.

Телохранитель и вправду оказался очень полезным специалистом: то, что приставы не могли сделать почти полгода, наемник легко устроил за несколько часов, уже на следующий день, после того как получил свой гонорар.

Беспокоило наконец-то вошедшего в дом наследника только одно: уже на следующий день он уедет домой, а захватчик дома останется в Новосибирске и сможет вернуться назад. Так что, когда специалист по особым вопросам предложил ему помочь и с продажей дома, Денис почти не раздумывал.

Выручить за свое наследство Денис рассчитывал порядка пяти миллионов рублей, эту сумму и указали в объявлении. Дом на двух хозяев (в свое время мама надеялась, что сын поселится по соседству) площадью 235 квадратных метров был построен на 6 сотках в черте города. Совсем рядом с участком находилась автобусная остановка, дорога асфальтированная, рядом — школа и детский сад. По границе участка шел газ. В общем, посчитал Власкин, удачная покупка, особенно если закрыть глаза на то, во что превратилось жилище за время судов и попыток выселения.

Его помощник споро взялся за дело: зарегистрировал дом, чего покойная мама не могла сделать несколько лет, вывез целый грузовик мусора и старой мебели, чтобы не пугать потенциальных покупателей. Вот только продать неудобное наследство никак не получалось.

«Он рассказывал, что постоянно вылезают какие-то проблемы. То грибок нашли, то якобы вонь из дома не выветривалась. <…> В итоге он сказал, что с такой доверенностью, как я ему выписал, он не может оперативно такой плохой дом продать. Пока дело дойдет до сделки, покупатель сорвется, и надо делать другую доверенность [с большим количеством прав у посредника], — рассказал Денис Власкин. — На этом моменте у меня начали закрадываться подозрения, но я подумал: человек за это время уже столько для меня сделал, нигде не подставил, да и отзывы такие хорошие. И согласился».

27 июня 2025 года, после того как новая доверенность была оформлена, участок с домом были проданы некоей Наталье П. за 990 тысяч рублей. Из них Власкин получил лишь 50 тысяч рублей, после чего поспешил написать в полицию заявление о мошенничестве.

И если описанная выше часть истории в рассказах обеих сторон звучит приблизительно одинаково, и серьезно расходятся мужчины только в том, кто из них в тот момент всерьез задумывался, как бы обвести второго вокруг пальца, дальше рассказы Дениса Власкина и «Романа Стрелкова» звучат уже совершенно по-разному.

«Схема Долиной»

Как рассказал НГС посредник (пока продолжим называть его «Романом»), о том, что связался с домом на Часовой и его хозяином, за последний год он успел пожалеть «тысячу миллионов» раз. По его словам, в первый раз, когда понял, что то, что выглядит как добротная кирпичная двухэтажка, в действительности халупа, которую остается только снести:

«Это не кирпичный дом, а каркас, облицованный кирпичом, без канализации. Все нечистоты сливались под дом, там стояла такая вонь. Там жили в доме собаки, две кошки, там употреблял этот сожитель, — эмоционально описал он наследство Дениса. — Электричество подключено незаконно, газ не подведен, дом перекошен, на крыше был поджог».

Именно эти факторы, по словам «Романа», вынудили его снизить цену в пять раз, с чем его клиент поначалу соглашался, но когда сделка с новой покупательницей была заключена, якобы начал вести себя очень странно.

«Я заплатил ему задаток [50 тысяч рублей], обозначил число, когда должна быть выплачена основная сумма. Но за неделю до того, когда эта основная сумма должна была быть выплачена, пишется первое заявление в полицию. <…> Я об этом узнал от полиции, показал им переписку и при них позвонил человеку и спросил, как и куда перевести ему деньги, если он меня заблокировал. Он ответил „все вопросы к моему адвокату“, адвокат эти деньги брать отказался, и в результате они просто зависли».

Цена за два месяца продажи упала в пять раз. Всего через полтора месяца новая хозяйка тоже продала дом, уже подороже Источник: сайт обьявлений

По словам «Романа» весь последний год он старательно пытался расплатиться с продавцом, который также старательно избегал денег. Такое странное поведение навело его на подозрение, что он стал жертвой упорного афериста.

«Адвокат его вообще говорит: „Нам деньги не нужны, нам нужен дом“, прямым текстом, в суде, и тут же обращается в полицию с заявлением о том, что им не отдали деньги, — заметил мужчина. — У меня очень много возникает сомнений, что это всё было изначально сделано для того, чтобы просто подставить меня. Вот эта „схема Долиной“ знаменитая».

По его мнению, требование вернуть дом категорически неправомерно: с того момента хозяева успели смениться еще раз, и новые жильцы щедро вложились ветхую постройку, так что, по мнению новосибирца, возврат дома оказался бы нечестным по отношению к более чем добросовестным приобретателям.

«Новые хозяева через риелтора всё официально нашли, со всеми этими проблемами взяли под ремонт <…>, поставили счетчики, провели электричество, на счет газа не знаю, что крышу перекрывали, предоставили сметы, и план работ, и всё остальное, с подтверждениями от энергосбыта, горводоканала и газовиков», — заверил посредник.

Доказательства эти новые жильцы предоставили в рамках гражданского процесса: пока полицейские отказывали жителю Липецка в возбуждении уголовного дела, он попросил суд наложить арест на его злосчастное наследство. Но о его итогах чуть ниже.

Очная ставка

В доказательство своих честных намерений «Роман» предложил провести своеобразную очную ставку между ним и Денисом Власкиным в редакции НГС, а заодно и передать деньги. Наш офис — явно не место для финансовых разборок, не говоря уже о финансовых расчетах, но инициатива журналисту понравилось. Так что все странные факты и нестыковки в рассказах обоих мужчин было решено разобрать в отдельном разделе.

Кто все эти люди

Клиентам (во всяком случае тем, с которыми доходил до нотариуса) «Роман» называл свое настоящее имя — Родион Л. (его полные данные известны редакции). По данным сервиса Rusprofile, в настоящее время мужчина не занимается коммерческой деятельностью в качестве директора или учредителя юрлица или ИП. В 2020 году Родион или его полный тезка зарегистрировал строительный бизнес в Новосибирске, но дело не пошло, и юрлицо было быстро ликвидировано. До этого времени мужчина не пытался строить бизнес по более чем уважительной причине: он или его полный тезка отбывал 8-летний срок за групповой разбой в особо крупном размере с причинением особо крупного ущерба потерпевшему (пункты А, Б и В части 4 статьи 162 УК РФ).

Текст приговора Минусинского городского суда Красноярского края опубликован не был, и подробности дела остались неизвестными. Зато в открытом доступе есть тексты определений, согласно которым ни в 2013-м, ни в 2019-м году мужчину не признали достаточно раскаявшимся, чтобы освободиться условно-досрочно. Тем не менее на сегодняшний день с юридической точки зрения посредник или его тезка считается несудимым.

Денис Власкин добивается возбуждения уголовного дела уже год, но безуспешно Источник: Ольга Бурлакова / NGS.ru

В биографии Дениса Власкина столь же впечатляющих страниц не нашлось. По данным сервиса Rusprofile, он зарегистрирован в качестве ИП, производящего компьютерные игры. Впрочем, в разговоре с журналистом Власкин признал, что на момент сделки серьезно нуждался в деньгах, что, вероятно, и дало основания посреднику подозревать его в попытке провернуть «схему Долиной».

Загадочная покупательница

По мнению продавца дома, постфактум он даже удивился, как не заметил, что его пытаются обмануть: и последовательное удешевление дома, и сложности с покупателями выглядели, на его взгляд, подозрительно. Особенно странным же ему показалось то, что новая хозяйка в течение полутора месяцев умудрилась оформить дом на себя, найти новых владельцев, готовых выложить за проблемный участок не то 2 (такая сумма указана в договоре), не то вовсе 2,5 миллиона рублей (эта сумма фигурирует в расписке). Да и вообще личность хозяйки мужчину смутила:

«Окончательного договора [по поводу продажи дома] не было, и [Родион] сказал, что у него уже голова кругом идет, давай выходные подумаем, и в понедельник поговорим окончательно. <…> На момент этого разговора дом был уже продан, но я узнал об этом только через несколько дней, когда получил уведомления на „Госуслугах“ о том, что поменялся собственник. Я начал ему в памяти звонить, он сказал, мол, ну ты че испугался, просто я на жену оформил», — описал первую продажу участка матери Денис Власкин.

«В суде было установлено, что это никакая не знакомая, не жена. Сказать же можно вообще много чего, — прокомментировал это подозрение Родион Л., а на просьбу прокомментировать тот факт, что он якобы называл Наталью П. в телефонном разговоре своей родственницей, ответил: Я не знаю, я ничего ему вообще не говорил».

На странице Родиона и вправду сплошь положительные отзывы, да и Денис признает: с выселением сожителя покойной мамы специалист по решению проблем тот ему помог значительно лучше, чем приставы Источник: архив NGS

В распоряжение редакции НГС Денис Власкин предоставил запись телефонного разговора. Не будучи экспертом, журналист не может определить, точно ли собеседником продавца является его новосибирский посредник, но голос его очень похож на голос Родиона Л.

На записи Власкин с паническими интонациями в голосе спрашивает собеседника, почему дом сменил собственника, на что получает ответ:

«Это на жену сделал его (отца. — Прим. ред.) — и всё. У меня всё на жену. <…> В чате просто не успел сказать, так что ничего чтоб не думал. На жену сделал просто — и всё».

Утверждать, что Родион Л. и Наталья П. знакомы или незнакомы, невозможно. Однако женщина также родом из Красноярского края, по данным источника НГС, как и посредник она долгое время жила в Минусинске, причем на той же улице (хоть и в другом доме).

Пользователи сервиса GetContact подписывали женщину в том числе как «Наталья паспортный стол» и «Наталья полиция», впрочем, работала она не в Советском районе Новосибирска, а на другом конце города.

Подозрительный адвокат

Главным подозрительным фактом Родион Л. посчитал тот факт, что Денис отказывается от денег. На это его оппонент прямо заявил: он считает, что даже если дом был аварийным, всё равно за счет расположения участка стоил больше, чем 990 тысяч. Так что его основная цель — возврат наследства, по факту этого он и пишет заявления.

Еще одним возможным примером злого умысла Власкина Л. посчитал и то, что житель Липецка якобы был знаком со своим адвокатом задолго до заключения договора с ним, еще с процесса по выселению бывшего сожителя матери, но почему-то не доверил продажу дома ему, а сам нашел стороннего специалиста. По его мнению, логичнее было бы не искать человека, который продаст квартиру на стороне.

Согласно опубликованному решению на сайте Советского районного суда Новосибирска, в деле по выселению интересы Власкина в том деле представлял адвокат, фамилия которого не указана, но инициалы не совпадают с инициалами нынешнего. Сам он утверждает, что нашел нового защитника позже. Можно ли считать, что факт их возможного знакомства подозрителен, — вопрос дискуссионный.

В действиях друг друга мужчины видят признаки мошенничества. Полицейские состава преступления не видят Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Очевидно, что разбираться в запутанной истории придется полицейским, и пока они преступления в странной продаже дома не видят. С 10 сентября по 26 июня 2026 они последовательно отказали в возбуждении уголовного дела четыре раза (все постановления есть в распоряжении редакции). Все эти решения были обжалованы в прокуратуру, но на сегодняшний день уголовного дела нет.

Гражданский процесс встал на паузу: сторонам нужно дождаться экспертизы и узнать, сколько на самом деле стоит и стоил дом на Часовой.

НГС направил запрос в пресс-службу областного главка МВД, чтобы узнать, проводилась ли такая экспертиза в рамках доследственных проверок, и если нет, то по какой причине.