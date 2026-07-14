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Политика На Украине распустили правительство: весь кабмин ушел в отставку

На Украине распустили правительство: весь кабмин ушел в отставку

За это проголосовали в Верховной раде

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Юлия Свириденко пробыла на посту премьера чуть меньше года | Источник: Sean Gallup / Getty ImagesЮлия Свириденко пробыла на посту премьера чуть меньше года | Источник: Sean Gallup / Getty Images

Юлия Свириденко пробыла на посту премьера чуть меньше года

Источник:

Sean Gallup / Getty Images

Парламент Украины отправил в отставку премьер-министра страны Юлию Свириденко. Вместе с ней ушел и весь состав правительства.

За отставку Свириденко проголосовали 258 депутатов Верховной рады, один выступил против, а 47 воздержались от голосования. Однако уход премьер-министра не стал сюрпризом. Два дня назад это событие анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, Свириденко предложили должность, связанную с отношениями с одним из ключевых партнеров. Украинская пресса предполагала, что Свириденко станет послом в США. Однако она уже отказалась от этого поста.

Свириденко пробыла на посту премьера чуть меньше года, с 17 июля 2025 года. До этого она была первым вице-премьером и министром экономики.

За ней ушел и весь кабинет. Пока что у страны нет правительства.

Нового премьер-министра депутаты планируют избрать уже на этой неделе, 16 июля, пишет «РБК-Украина». На уровне слухов сообщалось, что должность может достаться главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому. Пока что обязанности премьера исполняет вице-премьер Денис Шмыгаль.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Верховная рада Украина Правительство Премьер-министр Отставка Политика
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Комментарии
1
Гость
28 минут
Да вообще уже всех распустить! Вообще всех!
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Гость
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