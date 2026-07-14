На Украине распустили правительство: весь кабмин ушел в отставку

Юлия Свириденко пробыла на посту премьера чуть меньше года Источник: Sean Gallup / Getty Images

Парламент Украины отправил в отставку премьер-министра страны Юлию Свириденко. Вместе с ней ушел и весь состав правительства.

За отставку Свириденко проголосовали 258 депутатов Верховной рады, один выступил против, а 47 воздержались от голосования. Однако уход премьер-министра не стал сюрпризом. Два дня назад это событие анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, Свириденко предложили должность, связанную с отношениями с одним из ключевых партнеров. Украинская пресса предполагала, что Свириденко станет послом в США. Однако она уже отказалась от этого поста.

Свириденко пробыла на посту премьера чуть меньше года, с 17 июля 2025 года. До этого она была первым вице-премьером и министром экономики.

За ней ушел и весь кабинет. Пока что у страны нет правительства.