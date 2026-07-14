Есть татуировка с группой крови: в канаве под Ярославлем обнаружили неопознанное тело

Под Ярославлем нашли неопознанное тело Источник: Александр Куренной / 76.RU

В канаве под Ярославлем нашли тело неопознанного мужчины, он лежал неподалеку от деревни Корюково. Об этом рассказали в поисковом отряде «Партизан».

Предположительный возраст погибшего — от 35 до 50 лет. Рост 170 сантиметров, волосы седые с лобными залысинами. Размер ноги — 40-41, зубы отсутствуют.

«Особые приметы: на груди с левой стороны имеется татуировка синего цвета ОВ (III) Rh (-), на левой кисти с внешней стороной возле большого пальца имеется татуировка в виде буквы „S“», — рассказали в поисковом отряде.

Приметы мужчины Источник: ЯРОПСО «Партизан» / Vk.com

Мужчина был одет в рубашку из хлопчатобумажного трикотажа в чёрную клетку, плотные темно-серые брюки с широким коричневым ремнем «армейского» типа и чёрные кроссовки с оранжевыми вставками. На левом запястье у него были часы на ремешке с белым циферблатом.

Дата, когда было обнаружено тело, не называется. Пост в группе поискового отряда появился вечером 13 июля.