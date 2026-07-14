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Происшествия Есть татуировка с группой крови: в канаве под Ярославлем обнаружили неопознанное тело

Есть татуировка с группой крови: в канаве под Ярославлем обнаружили неопознанное тело

Появилась информация об особых приметах

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Под Ярославлем нашли неопознанное тело | Источник: Александр Куренной / 76.RUПод Ярославлем нашли неопознанное тело | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Под Ярославлем нашли неопознанное тело

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В канаве под Ярославлем нашли тело неопознанного мужчины, он лежал неподалеку от деревни Корюково. Об этом рассказали в поисковом отряде «Партизан».

Предположительный возраст погибшего — от 35 до 50 лет. Рост 170 сантиметров, волосы седые с лобными залысинами. Размер ноги — 40-41, зубы отсутствуют.

«Особые приметы: на груди с левой стороны имеется татуировка синего цвета ОВ (III) Rh (-), на левой кисти с внешней стороной возле большого пальца имеется татуировка в виде буквы „S“», — рассказали в поисковом отряде.

Приметы мужчины | Источник: ЯРОПСО «Партизан» / Vk.comПриметы мужчины | Источник: ЯРОПСО «Партизан» / Vk.com

Приметы мужчины

Источник:

ЯРОПСО «Партизан» / Vk.com

Мужчина был одет в рубашку из хлопчатобумажного трикотажа в чёрную клетку, плотные темно-серые брюки с широким коричневым ремнем «армейского» типа и чёрные кроссовки с оранжевыми вставками. На левом запястье у него были часы на ремешке с белым циферблатом.

Дата, когда было обнаружено тело, не называется. Пост в группе поискового отряда появился вечером 13 июля.

Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить в полицию по телефонам: 8(4852)-21-54-02 или 8(4852)-20-11-10. Также можно связаться с волонтерами: 8(930)-116-51-65.

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Алина Сардекова
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Комментарии
2
Гость
16 минут
Очередной участник боевых действий?
Гость
20 минут
🙏🙏🙏
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Гость
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