Есть татуировка с группой крови: в канаве под Ярославлем обнаружили неопознанное тело

В канаве под Ярославлем нашли тело неопознанного мужчины, он лежал неподалеку от деревни Корюково. Об этом рассказали в поисковом отряде «Партизан».
Предположительный возраст погибшего — от 35 до 50 лет. Рост 170 сантиметров, волосы седые с лобными залысинами. Размер ноги — 40-41, зубы отсутствуют.
«Особые приметы: на груди с левой стороны имеется татуировка синего цвета ОВ (III) Rh (-), на левой кисти с внешней стороной возле большого пальца имеется татуировка в виде буквы „S“», — рассказали в поисковом отряде.
Мужчина был одет в рубашку из хлопчатобумажного трикотажа в чёрную клетку, плотные темно-серые брюки с широким коричневым ремнем «армейского» типа и чёрные кроссовки с оранжевыми вставками. На левом запястье у него были часы на ремешке с белым циферблатом.
Дата, когда было обнаружено тело, не называется. Пост в группе поискового отряда появился вечером 13 июля.
Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить в полицию по телефонам: 8(4852)-21-54-02 или 8(4852)-20-11-10. Также можно связаться с волонтерами: 8(930)-116-51-65.