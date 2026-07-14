«Еле успели с младенцем выскочить»: семья в Ярославле пережила два пожара за полмесяца и потеряла всё

Юлия и её семья за полмесяца потеряли всё жилье, что имели Источник: Юлия Михайлова / vk.com

Семья логопеда из Ярославля лишилась всего за две недели. Люди пережили два пожара, который уничтожил их жилье, вещи, а также нанес значительный урон соседним квартирам.

Первый пожар случился днем 22 июня в однушке на первом этаже дома на улице Красноборской, 37. На балконе взорвался аккумулятор от электромопеда и огонь быстро перекинулся на остальное помещение. Дома в этот момент находилась мама-студентка с 11-месячной дочкой.

«Они с малышкой еле успели выскочить. Этот аккумулятор — это такой же аккумулятор, как от телефона. Он не был на подзарядке. Он там хранился, как у других людей, не лежал под прямыми лучами солнца. Нам сразу же сказали: „Вы не виноваты. Внутри аккумулятора произошел ‚тепловой разгон“», — рассказала свекровь девушки Юлия Михайлова.

Очевидцы в соцсетях присылали видео с места происшествия Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Ветер раздул пламя и оно захватило балкон и квартиру второго этажа, у которой были открыты окна. Дым закоптил окна соседей с первого по десятый этаж.

Пламя с балкона уничтожило две квартиры Источник: Юлия Михайлова / vk.com Здесь лежал аккумулятор от электромопеда Источник: МЧС России по Ярославской области

Через две недели — новый пожар

В однушке жили её сын с невесткой и внучкой. После пожара они перебрались в квартиру Юлии неподалеку — на Красноборской, 37, в большую 80-метровую трешку. В ней Юлия жила с младшим сыном — ему 7.

5 июля 2026 года начался пожар уже в этой квартире. Предварительно: что-то с электрикой.

«Нас не было дома, все было выключено. Мы ничего не оставляли на плите, не завтракали в то утро. Невестка моя гулять пошла с малышкой. Дома оставалась только наша любимая собака, наш член семьи. Мы не смогли ей помочь, она погибла», — со слезами вспоминает Юлия.

Вторая квартира семьи выгорела полностью. Председатель ТСЖ на Красноборской, 37 готова оказать поддержку семье Источник: Юлия Михайлова / vk.com

Трешка Юлии находится на десятом этаже дома. В ней полностью выгорела кухня, закопчены все остальные комнаты. Пока тушили, залили квартиру соседей снизу.

«Нам говорят, что это может быть техника. Мы в шоке, в квартире нечего спасать, я была там три раза, больше не могу — это ужас ужасный. Мы всей семьей работаем с психологами. Для моего семилетнего сына это огромный стресс, вы не представляете. Нам нужна помощь. Мне либо сломиться, либо выстоять сейчас».

В пожаре погибла любимица Юлии — ньюфаундленд Эва, Женева (как говорит хозяйка — женское счастье) Источник: Юлия Михайлова / vk.com

Юлия — логопед. Держит маленький центр вместе с коллегой. Она продолжает работать и встречаться с клиентами. Теперь на её плечи легли последствия пожаров — в том числе, необходимость выплат всем пострадавшим соседям и квартирам.

«Вчера почистили фасад дома на Красноборской, 37 — это 200 тысяч рублей. Восстановление двух квартир, восстановление окон других квартир. Девятый этаж на Красноборской, 17 полностью затопили — натяжные потолки, полы. Если пожар случился внутри вашей квартиры, то всё ложится на вас. Нам говорят, что мы можем судиться с производителем аккумулятора. Но сами понимаете…».

Что делать дальше, она пока не знает. Семья сейчас разъехалась по знакомым, которые их приютили.

По факту жить негде. Даже вещи сложить, которые приносят, некуда. Юлия Михаилова Потеряла жилье в пожаре

Один из вариантов: восстанавливать жилье. Но пока нет на это никаких средств.

«Нам нужна помощь со стройматериалами, чтобы нам было, где жить. И в то же время я безмерно благодарна тем, кто уже нам помог. Я не ожидала такого отклика — соседи моего дома на Красноборской, 17 организовали сбор, уборку, вывезли контейнеры. Очень помогали, я им благодарна. Очень мощная поддержка, люди помогали и не по разу», — говорит Юлия и признает, что просить помощь в соцсетях было тяжело.

На её беду откликнулись и родители детского сада № 191, куда ходил младший сын — приносили вещи для ребенка. И даже учителя школы № 52, куда ходила моя дочь и пойдет сын.

«Благодарность образовательному комплексу № 16 и отдельное спасибо родителям учеников детского центра „Чисторечики“ и моей коллеге», — просила упомянуть Юлия.

Сейчас для семьи открыли сбор в Благотворительном фонде «Милосердия и здоровья» в Ярославле.