Такого вы еще не пробовали: 7 вкуснейших рецептов варенья из крыжовника

Есть только два типа людей: те, у кого от этой картинки сводит скулы, и те, кто уже чувствует на языке приятный и чуть кисловатый вкус Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Есть такие ягоды, которые бывает сложно полюбить. Такие, как крыжовник. Некоторые не могут спокойно его есть из-за того, что он кажется слишком уж кислым. Но стоит только его распробовать, как вас будет за уши не оттащить. Но есть и другие способы полюбить крыжовник — приготовить из него варенье. Специально на этот случай мы нашли для вас семь простых и вкусных рецептов варенья из крыжовника, которые обязаны попробовать и его поклонники, и те, кто от ягоды пока нос воротит.

Есть, правда, один нюанс: перед тем как приступить к готовке, крыжовник нужно подготовить. Самый кропотливый и требующий терпения этап — обрезка хвостиков. Вооружитесь маникюрными ножницами и аккуратно удалите их с обеих сторон каждой ягоды. Затем тщательно промойте крыжовник и откиньте его на дуршлаг, чтобы капли лишней влаги стекли. Можно приступать к приготовлению.

Изумрудное варенье из крыжовника

Крыжовник называют «царской ягодой» из-за любви к нему Екатерины Великой. Императрица обожала крыжовник и варенье из него так сильно, что однажды подарила кухарке, которая его приготовила, драгоценный камень. Один из самых популярных рецептов — варенье из крыжовника с добавлением вишневых листьев, которые придают ягодам полупрозрачный цвет и особый аромат.

Ингредиенты:

крыжовник — 2 кг;

сахар — 1,4 кг;

вишневые листья — 100 г;

вода — 500 мл.

Приготовление:

Залейте листья вишни водой, доведите до кипения, дайте остыть и процедите отвар. Залейте крыжовник отваром и оставьте на сутки. Снова процедите отвар, добавьте туда сахар, доведите до кипения и поварите 4–5 минут. Выложите крыжовник в сироп и варите на медленном огне 15 минут. Готовое варенье разлейте по баночкам и храните в холодном месте.

Крыжовник отлично «играет» с вишней Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Варенье из крыжовника с орехами

Крыжовник прекрасно сочетается с орехами. Часто для приготовления такого варенья используют грецкие орехи. Получается десерт сладко-кисловатого вкуса с приятной хрустящей текстурой. Но можно использовать и любые другие, например, фундук или кешью.

Ингредиенты:

крыжовник — 500 г;

сахар — 250 г;

орехи — 50 г.

Приготовление:

В кастрюлю положите крыжовник, добавьте сахар. Варите на медленном огне, помешивая. Измельчите орехи. Когда крыжовник закипит, добавьте их. Варите всё вместе еще 5–7 минут. Готовое варенье разлейте по баночкам и храните в холодном месте.

Рецепт варенья из крыжовника с орехами Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Варенье из крыжовника с лимоном и апельсином

Необычное сочетание крыжовника, лимона и апельсина порадует гурманов. По желанию в такое варенье можно также добавить гвоздику или корицу. Тогда оно получится сладким и ароматным с цитрусовыми нотками. Крыжовник можно использовать зеленый или красный.

Ингредиенты:

крыжовник — 500 г;

сахар — 500 г;

лимон — половина;

апельсин — 1 шт.

Приготовление:

Измельчите крыжовник в блендере на высоких оборотах. Нарежьте апельсин кусочками, удалите косточки. С лимоном проделайте то же самое, только предварительно снимите кожицу. Добавьте апельсин и лимон в массу из крыжовника, измельчите повторно. Переложите массу в кастрюлю или сотейник, всыпьте сахар, перемешайте и оставьте на медленном огне на 25–30 минут. Готовое варенье разлейте по баночкам и храните в холодном месте.

Рецепт варенья из крыжовника с лимоном и апельсином Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Варенье из крыжовника с малиной

Варенье из крыжовника и малины требует ювелирной работы и мастерства. Главная его особенность кроется в контрасте: плотный крыжовник и нежная, тающая малина на первый взгляд совсем не пара друг другу. Кажется, что из-за разной текстуры почти невозможно сварить варенье так, чтобы ягодки обоих видов остались в нем целыми. Но существует секрет. Не нужно использовать сильно спелые ягоды, лучше отдать предпочтение тем, которые только созревают. Варенье из крыжовника и малины само по себе ароматное, но в него также можно добавить любимые пряности.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг;

малина — 500 г;

сахар — 1 кг.

Приготовление:

Сложите крыжовник в кастрюлю, засыпьте сахаром и перемешайте. Дождитесь, когда ягода даст сок и сахар начнет растворяться. Половину малины измельчите в блендере или прокрутите через мясорубку. Добавьте малину в кастрюлю с крыжовником, хорошо перемешайте и поставьте на огонь. Доведите массу до кипения, помешивая. Добавьте в кастрюлю оставшиеся целые ягоды малины и варите 2–3 минуты. Дайте варенью остыть и снова поставьте на огонь. Поварите еще 5–7 минут. Разлейте по банкам и закатайте.

Рецепт варенья из крыжовника с малиной Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Варенье из крыжовника без сахара

Вкусное варенье из крыжовника можно приготовить и без использования сахара, например, на водяной бане. Рецепт особенно порадует тех, кто следит за фигурой. Лучше всего для десерта выбирать сладкие сорта ягоды.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг.

Приготовление:

На дно кастрюли положите полотенце и наполните ее водой. Подготовленные ягоды разложите по банкам. Поставьте банки в кастрюлю так, чтобы они лишь незначительно возвышались над поверхностью воды. Варите на среднем огне, периодически утрамбовывая ложкой или лопаткой размягченные плоды. Освободившееся пространство дополняйте свежими ягодами, пока банка не заполнится полностью. Разлейте по баночкам и поставьте в холодное место.

Рецепт варенья из крыжовника без сахара Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Варенье из крыжовника с бананами без варки

Как вы уже поняли, крыжовник сочетается со многими другими ягодами и фруктами. Тогда почему бы не попробовать добавить в варенье банан? Витаминная смесь, которую, кстати, даже не нужно варить, получится полезной, витаминизированной и очень вкусной. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг;

бананы — 1 кг;

сахар — 500 г.

Приготовление:

Очищенные бананы и крыжовник пропустите через мясорубку или блендер. Добавьте сахар, тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы сахар растворился. Разлейте по контейнерам и уберите в морозилку.

Рецепт варенья из крыжовника с бананами Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Варенье из крыжовника с лепестками роз

А как вам такое сочетание? Варенье из крыжовника с лепестками роз — ароматное и романтичное лакомство. Его можно приготовить с сахаром и без него. Часть ягод можно превратить в пюре, другие — оставить целыми и варить в таком виде.

Ингредиенты:

крыжовник — 700 г;

ревень — 2 стебля;

лепестки чайной розы — 100 г;

сахар — 600 г;

вода — 100 мл;

щепотка лимонной кислоты.

Приготовление:

В кастрюле засыпьте лепестки роз сахаром, залейте водой и поварите 10 минут. Добавьте половинки ягод крыжовника и мелко нарезанный ревень, поварите еще 15 минут. В конце добавьте лимонную кислоту, перемешайте. Закатайте варенье в баночки.

Рецепт варенья из крыжовника с лепестками роз Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа