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Образование Истории «Апелляция не прошла». Выпускник сдал экзамены на 299 баллов и решился на пересдачу ради третьей сотни

«Апелляция не прошла». Выпускник сдал экзамены на 299 баллов и решился на пересдачу ради третьей сотни

Владимир Завражнов из Новосибирска признался, для чего ему заветные 300 баллов за ЕГЭ

Выпускник планирует поступать в Высшую школу программной инженерии МФТИ | Источник: предоставлено Владимиром ЗавражновымВыпускник планирует поступать в Высшую школу программной инженерии МФТИ | Источник: предоставлено Владимиром Завражновым

Выпускник планирует поступать в Высшую школу программной инженерии МФТИ

Источник:

предоставлено Владимиром Завражновым

Выпускнику новосибирской школы № 48 Владимиру Завражнову не хватило лишь одного балла, чтобы получить высший результат за три экзамена. Как он готовился к экзаменам и что планирует делать дальше, парень рассказал корреспонденту NGS.RU.

«Главное, чтобы душа лежала»

Выпускник общеобразовательной школы № 48 Владимир Завражнов получил максимальные баллы по русскому языку и по информатике, а по профильной математике ему не хватило одного балла до заветной сотни. В разговоре с НГС выпускник поделился, что изначально готовился к сдаче олимпиад, а уже потом плотно взялся за подготовку к экзаменам.

Для того чтобы сдать ЕГЭ на столь высокий результат, Владимир советует в первую очередь заниматься предметом для себя, испытывать к нему неподдельный интерес и заниматься, так сказать, «для души».

«Тогда результат явно будет лучше, и проведенное время окупится во много раз. Главное, чтобы душа лежала к этому делу», — пояснил выпускник.

По мнению Владимира, основы успешной подготовки к ЕГЭ закладываются в средней школе — особенно это касается математики. Целенаправленную подготовку именно к этому предмету выпускник начал в одиннадцатом классе: сначала готовился к сезону олимпиад, потом — непосредственно к ЕГЭ.

Подготовка включала в себя занятия в специализированной онлайн-школе: нужно было смотреть вебинары, вовремя сдавать домашние задания. С математикой Владимиру в основном помогала его школьный учитель: Элина Геннадьевна Фомина.

Владимир Завражнов признал, что интерес к точным наукам у него проявился не сразу. Изначально ему нравились история и обществознание, какое-то время он даже хотел поступать на факультет юриспруденции. Но в 10-м классе планы поменялись: сложилось так, что в итоге Владимир выбрал направление, связанное с математикой и информатикой, — со временем они заинтересовали его намного больше.

«Важно помнить, зачем я это делаю»

Выпускник готовился каждый день, на усвоение материала уходило до 12–14 часов. Но после олимпиад для ЕГЭ был выбран более размеренный темп подготовки: над заданиями Владимир мог сидеть по восемь часов, а иногда даже и по три.

К счастью, заметил Владимир, ему ни от чего не пришлось отказываться в пользу подготовки — наоборот, он узнал много новых людей и завел интересные знакомства во время поездок на заключительные этапы олимпиад.

«Так что только в плюсе, я думаю, оказался», — улыбнулся он.

Владимир стал победителем в четырех олимпиадах по математике | Источник: предоставлено Владимиром ЗавражновымВладимир стал победителем в четырех олимпиадах по математике | Источник: предоставлено Владимиром Завражновым

Владимир стал победителем в четырех олимпиадах по математике

Источник:

предоставлено Владимиром Завражновым

Самым сложным в подготовке к ЕГЭ Владимир Завражнов считает то, что каждый день приходилось механически повторять материал, заниматься нарешиванием одних и тех же заданий. С подготовкой к олимпиадам было проще: упражнения там были сложнее и интереснее.

«Тут важно помнить, зачем я это делаю», — отметил выпускник.

Перед экзаменами Владимир обязательно выходил прогуляться, чтобы подышать свежим воздухом и привести мысли в порядок, — во многом это помогало расслабиться и «разгрузить голову».

Результаты для него не оказались большим сюрпризом. Для родителей результат тоже не был внезапным: они видели, сколько времени сын тратит на подготовку.

Итоговые баллы Владимир узнал от друзей: в чате олимпиадников были все коды для узнавания результатов экзаменов друг друга. В день их публикации друзья начали звонить ему прямо с утра с поздравлениями.

«Ожидал вообще три сотни. Немножко не срослось, поэтому тут, скорее, разочаровали», — признал парень.

«Приятный бонус для статистики»

До максимального балла по профильной математике Владимиру не хватило всего одного балла. Он пытался оспорить результат, но апеляция не прошла. Не удовлетворившись таким положением, выпускник решил пересдать, чтобы получить третью заветную сотню. Результаты пересдачи станут известны ориентировочно через 10 дней.

Впрочем, для Владимира эти 100 баллов не являются способом «что-то кому-то доказать». В университет он в любом случае будет поступать как олимпиадник.

«Изначально был план поступить по олимпиадам, потому что сейчас на многие ведущие факультеты в стране по ЕГЭ не поступить. В целом это удалось. Я выиграл четыре олимпиады по математике, по которым собираюсь поступать, а ЕГЭ — уже так… Приятный бонус для статистики», — рассказывает будущий студент.

Впрочем, это не совсем так, всё же признал Владимир. В планах у него поступление в МФТИ на факультет программной инженерии. Недавно сообщалось, что университет выплатит первокурсникам по 100 тысяч за каждый максимальный результат на ЕГЭ, и дополнительные 100 баллов — задача экономическая. На полученные деньги Владимир планирует поставить себе брекеты.

Также выпускник будет подавать документы в МГУ и Высшую школу экономики. Но олимпиадное право можно использовать только в одном вузе при поступлении, и выбор Владимира пал на МФТИ.

Ранее НГС рассказывал историю другого мультистобалльника: до результата в 300 баллов ему тоже не хватило одного балла — по русскому языку из-за «странности в заданиях».

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Анастасия Дмитрушина
ЕГЭ Выпускник Мультистобалльники
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