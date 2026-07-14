«Апелляция не прошла». Выпускник сдал экзамены на 299 баллов и решился на пересдачу ради третьей сотни

Владимир стал победителем в четырех олимпиадах по математике

Самым сложным в подготовке к ЕГЭ Владимир Завражнов считает то, что каждый день приходилось механически повторять материал, заниматься нарешиванием одних и тех же заданий. С подготовкой к олимпиадам было проще: упражнения там были сложнее и интереснее.

«Тут важно помнить, зачем я это делаю», — отметил выпускник.

Перед экзаменами Владимир обязательно выходил прогуляться, чтобы подышать свежим воздухом и привести мысли в порядок, — во многом это помогало расслабиться и «разгрузить голову».