Беспилотники атаковали юг с Башкирией и летят на Москву: под ударом жилые дома, НПЗ, заводы. Главное

В некоторых регионах до сих пор действует режим беспилотной опасности (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Дроны атаковали несколько предприятий. Из-за падения обломков случился пожар в Башкортостане и в Краснодаре. Часть Севастополя осталась без электричества из-за атак, а на Кубани пострадали люди. Всё, что известно о последствиях ночных налетов, собрали в материале.

Столб черного дыма над Салаватом в Башкортостане напугал местных жителей рано утром. По информации наших коллег из UFA1.RU, об этом сообщили очевидцы.

«Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет», — написал в своем Telegram-канале губернатор Радий Хабиров.

Режим беспилотной опасности действовал в республике с 6 утра. К 09:28 его отменили, сообщил председатель госкомитета Башкортостана Кирилл Первов. В настоящее время аэропорт Уфы не принимает и не выпускает самолеты. Также в регионе наблюдаются перебои в работе интернета.

Без света из-за ударов дронов осталась часть Севастополя. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей экономить заряд телефонов и не перегружать сеть.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. В Северском районе Краснодарского края ранило людей, им оказывают необходимую помощь, сообщил глава региона Алексей Чеверев.

«Сегодня наш район подвергся массированной атаке БПЛА. В настоящее время последствия налета уточняются. По предварительным данным, в поселке Афипском зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и коммерческих объектов. К сожалению, есть пострадавшие. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. На местах работают спасательные и экстренные службы», — написал он в Max.

Кроме того, после падения фрагментов дронов произошло возгорание на Афипском НПЗ. Также повреждено здание на ж/д переезде, сообщили в оперативном штабе региона.

«Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. Также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома», — говорится в сообщении.

Атаку беспилотников отражают в Москве. Силы ПВО сбили там уже шесть дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Информации о последствиях пока не поступало. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.