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Развлечения Обзор «Нетронутое, чистое место»: Натали Османн назвала лучшие места для отдыха в России

«Нетронутое, чистое место»: Натали Османн назвала лучшие места для отдыха в России

А вы там бывали?

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Натали Османн, кажется, уже везде побывала, но не перестает открывать для себя мир | Источник: digital-book Marie ClaireНатали Османн, кажется, уже везде побывала, но не перестает открывать для себя мир | Источник: digital-book Marie Claire

Натали Османн, кажется, уже везде побывала, но не перестает открывать для себя мир

Источник:

digital-book Marie Claire

Кажется, человека, который объездил все страны, уже и удивить-то нечем. Но бизнесвуман Натали Османн, которая практически везде побывала, уверяет: всё ровно наоборот. В digital-book Marie Claire она рассказала, что увлекает человека, в чьем заграпаспорте стоят печати со всего света, и какие туристические направления сейчас в моде.

— Тема единения с собой, с природой, более чем актуальна. Не просто так люди едут на Алтай, Курилы, Сахалин, Камчатку. Я во всех этих местах была, там невероятными темпами развивается туризм, инфраструктура, — говорит Натали. — Человек хочет не просто поехать туда, где он не был, ему необходимо услышать там себя. А для этого нужно нетронутое, чистое место, где нет шума большого города. Я называю это «назад к тишине». И считаю это прекрасным трендом.

Кроме того, Османн обратила внимание на то, что в последнее время сформировался тренд на православный туризм. По ее словам, такие поездки выбирают в том числе невоцерквленные люди.

— Горячо поддерживаю поиск пути к истокам, поиск внутренней опоры. Не говоря уже о том, что в России сохранилось много монастырей, церквей — есть куда отправиться. Это очень душевно и красиво, — отмечает Натали.

А вот интерес к пятизвездочному отдыху, по наблюдениям Османн, заметно снизился. Хотя люди всё еще хотят насладиться безделием, лежа в шезлонге у берега моря, всё больше становится тех туристов, кто интересуется эмоциональными путешествиями, где «можно прожить себя».

— Года три назад появился бум на Японию, курс был щадящий, процедура получения визы существенно упростилась, и многие выбирали это направление, потому что оно, конечно, особенное, — приводит пример Натали. — Сейчас модно ездить в Китай.

Еще больше о современных туристических трендах вы узнаете в новом выпуске digital book от Marie Claire, амбассадор которого расскажет, что значит настоящий отдых для человека, который объездил весь мир, и о путешествиях, которые сегодня в моде.

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Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Путешествие Туризм Наталья Османн Marie Claire
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Комментарии
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