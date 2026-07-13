Торговый центр под открытым небом: как сейчас выглядит главная строительная улица Ярославля

Улица Вспольинское Поле в Ярославле давно известна как место, куда приезжают за товарами для ремонта, строительства и обустройства дома. Еще в 1990 и 2000-х годах она стала одним из главных центров торговли строительными и отделочными материалами в городе, и эта специализация во многом сохранилась до сих пор.
Правда ее вид тоже во многом сохранился всё тем же. Кто был, знает эту атмосферу — словно рынок, только строительный.
Но сегодня вдоль улицы появились и современных магазины, а в глубине расположились выставочные павильоны и склады. Здесь можно найти всё — от дверей и напольных покрытий до электрики, сантехники, кровельных материалов и элементов интерьера. Благодаря большому количеству профильных компаний улицу нередко называют своеобразным торговым центром под открытым небом.
Как сейчас выглядит Всполье — смотрите в нашем фоторепортаже.