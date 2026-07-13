Торговый центр под открытым небом: как сейчас выглядит главная строительная улица Ярославля

На улице Вспольинское Поле можно найти огромное количество товаров для строительства, ремонта и обустройства дома Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улица Вспольинское Поле в Ярославле давно известна как место, куда приезжают за товарами для ремонта, строительства и обустройства дома. Еще в 1990 и 2000-х годах она стала одним из главных центров торговли строительными и отделочными материалами в городе, и эта специализация во многом сохранилась до сих пор.

Правда ее вид тоже во многом сохранился всё тем же. Кто был, знает эту атмосферу — словно рынок, только строительный.

Но сегодня вдоль улицы появились и современных магазины, а в глубине расположились выставочные павильоны и склады. Здесь можно найти всё — от дверей и напольных покрытий до электрики, сантехники, кровельных материалов и элементов интерьера. Благодаря большому количеству профильных компаний улицу нередко называют своеобразным торговым центром под открытым небом.



Как сейчас выглядит Всполье — смотрите в нашем фоторепортаже.

Здание под номером 1 — торговый центр «Всполье». Один из самых видных представителей улицы Источник: Александр Куренной / 76.RU

За торговым центром расположились гаражи Источник: Александр Куренной / 76.RU

А дальше уже привычные и почти неизменные за десятилетия виды. Только баннеры обновляются Источник: Александр Куренной / 76.RU

Искусственный газон — да, здесь есть и такое Источник: Александр Куренной / 76.RU

Словно заглянул в гараж к дедушке. А это магазин садовых товаров, где продавцы проконсультируют по ассортименту Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нашли работягу на фото? У него тут самая лучшая обзорная точка на улицу Источник: Александр Куренной / 76.RU

Овощная лавка прямо в багажнике автомобиля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Предприниматели используют разные способы, чтобы привлечь внимание покупателей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местами трава пробивается через дорожное покрытие Источник: Александр Куренной / 76.RU

Между зданиями с магазинами расположены проходы к другим торговым площадкам. Главное, не заблудиться Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хорошо бы зайти в ту самую дверь Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые автомобили на улице давно стали частью местного пейзажа Источник: Александр Куренной / 76.RU

Среди торговых павильонов и магазинов можно найти небольшие кафе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дорога к торговым точкам, расположенным в глубине улицы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Интересно, что же здесь продается? Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старый рекламный плакат висит в проходе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Покрышки в яме на месте для стоянки автомобилей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Разнообразие построек — одна из особенностей облика улицы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одноэтажные магазинчики словно спрятались под березами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда-то торговля была более бойкой и здесь продавали хот-доги Источник: Александр Куренной / 76.RU

Обратная сторона торговых рядов — территория за одним из проходов между магазинами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рекламный стенд-гигант Источник: Александр Куренной / 76.RU

Правда гигант уже немого обветшал Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зато места для парковки на этой улице хватит всем Источник: Александр Куренной / 76.RU