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Город Фоторепортаж Торговый центр под открытым небом: как сейчас выглядит главная строительная улица Ярославля

Торговый центр под открытым небом: как сейчас выглядит главная строительная улица Ярославля

На Всполье ездят за товарами не одно десятилетие

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На улице Вспольинское Поле можно найти огромное количество товаров для строительства, ремонта и обустройства дома | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа улице Вспольинское Поле можно найти огромное количество товаров для строительства, ремонта и обустройства дома | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улице Вспольинское Поле можно найти огромное количество товаров для строительства, ремонта и обустройства дома

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Улица Вспольинское Поле в Ярославле давно известна как место, куда приезжают за товарами для ремонта, строительства и обустройства дома. Еще в 1990 и 2000-х годах она стала одним из главных центров торговли строительными и отделочными материалами в городе, и эта специализация во многом сохранилась до сих пор.

Правда ее вид тоже во многом сохранился всё тем же. Кто был, знает эту атмосферу — словно рынок, только строительный.

Но сегодня вдоль улицы появились и современных магазины, а в глубине расположились выставочные павильоны и склады. Здесь можно найти всё — от дверей и напольных покрытий до электрики, сантехники, кровельных материалов и элементов интерьера. Благодаря большому количеству профильных компаний улицу нередко называют своеобразным торговым центром под открытым небом.

Как сейчас выглядит Всполье — смотрите в нашем фоторепортаже.

Здание под номером 1&nbsp;— торговый центр «Всполье». Один из самых видных представителей улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание под номером 1&nbsp;— торговый центр «Всполье». Один из самых видных представителей улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание под номером 1 — торговый центр «Всполье». Один из самых видных представителей улицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

За торговым центром расположились гаражи | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа торговым центром расположились гаражи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

За торговым центром расположились гаражи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А дальше уже привычные и почти неизменные за десятилетия виды. Только баннеры обновляются | Источник: Александр Куренной / 76.RUА дальше уже привычные и почти неизменные за десятилетия виды. Только баннеры обновляются | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А дальше уже привычные и почти неизменные за десятилетия виды. Только баннеры обновляются

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Искусственный газон&nbsp;— да, здесь есть и такое | Источник: Александр Куренной / 76.RUИскусственный газон&nbsp;— да, здесь есть и такое | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Искусственный газон — да, здесь есть и такое

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Словно заглянул в гараж к дедушке. А это магазин садовых товаров, где продавцы проконсультируют по ассортименту | Источник: Александр Куренной / 76.RUСловно заглянул в гараж к дедушке. А это магазин садовых товаров, где продавцы проконсультируют по ассортименту | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Словно заглянул в гараж к дедушке. А это магазин садовых товаров, где продавцы проконсультируют по ассортименту

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Нашли работягу на фото? У него тут самая лучшая обзорная точка на улицу | Источник: Александр Куренной / 76.RUНашли работягу на фото? У него тут самая лучшая обзорная точка на улицу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нашли работягу на фото? У него тут самая лучшая обзорная точка на улицу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Овощная лавка прямо в багажнике автомобиля | Источник: Александр Куренной / 76.RUОвощная лавка прямо в багажнике автомобиля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Овощная лавка прямо в багажнике автомобиля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Предприниматели используют разные способы, чтобы привлечь внимание покупателей | Источник: Александр Куренной / 76.RUПредприниматели используют разные способы, чтобы привлечь внимание покупателей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Предприниматели используют разные способы, чтобы привлечь внимание покупателей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Местами трава пробивается через дорожное покрытие | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестами трава пробивается через дорожное покрытие | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местами трава пробивается через дорожное покрытие

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Между зданиями с магазинами расположены проходы к другим торговым площадкам. Главное, не заблудиться | Источник: Александр Куренной / 76.RUМежду зданиями с магазинами расположены проходы к другим торговым площадкам. Главное, не заблудиться | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Между зданиями с магазинами расположены проходы к другим торговым площадкам. Главное, не заблудиться

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хорошо бы зайти в ту самую дверь | Источник: Александр Куренной / 76.RUХорошо бы зайти в ту самую дверь | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хорошо бы зайти в ту самую дверь

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Некоторые автомобили на улице давно стали частью местного пейзажа | Источник: Александр Куренной / 76.RUНекоторые автомобили на улице давно стали частью местного пейзажа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые автомобили на улице давно стали частью местного пейзажа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Среди торговых павильонов и магазинов можно найти небольшие кафе | Источник: Александр Куренной / 76.RUСреди торговых павильонов и магазинов можно найти небольшие кафе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Среди торговых павильонов и магазинов можно найти небольшие кафе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дорога к торговым точкам, расположенным в глубине улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUДорога к торговым точкам, расположенным в глубине улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дорога к торговым точкам, расположенным в глубине улицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Интересно, что же здесь продается? | Источник: Александр Куренной / 76.RUИнтересно, что же здесь продается? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Интересно, что же здесь продается?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Старый рекламный плакат висит в проходе | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтарый рекламный плакат висит в проходе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старый рекламный плакат висит в проходе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Покрышки в яме на месте для стоянки автомобилей | Источник: Александр Куренной / 76.RUПокрышки в яме на месте для стоянки автомобилей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Покрышки в яме на месте для стоянки автомобилей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Разнообразие построек&nbsp;— одна из особенностей облика улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUРазнообразие построек&nbsp;— одна из особенностей облика улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Разнообразие построек — одна из особенностей облика улицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Одноэтажные магазинчики словно спрятались под березами | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдноэтажные магазинчики словно спрятались под березами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одноэтажные магазинчики словно спрятались под березами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Когда-то торговля была более бойкой и здесь продавали хот-доги | Источник: Александр Куренной / 76.RUКогда-то торговля была более бойкой и здесь продавали хот-доги | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда-то торговля была более бойкой и здесь продавали хот-доги

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Обратная сторона торговых рядов&nbsp;— территория за одним из проходов между магазинами | Источник: Александр Куренной / 76.RUОбратная сторона торговых рядов&nbsp;— территория за одним из проходов между магазинами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Обратная сторона торговых рядов — территория за одним из проходов между магазинами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рекламный стенд-гигант | Источник: Александр Куренной / 76.RUРекламный стенд-гигант | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рекламный стенд-гигант

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Правда гигант уже немого обветшал | Источник: Александр Куренной / 76.RUПравда гигант уже немого обветшал | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Правда гигант уже немого обветшал

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зато места для парковки на этой улице хватит всем | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗато места для парковки на этой улице хватит всем | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зато места для парковки на этой улице хватит всем

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Делаете ремонт в этом году?

Да, в разгаре
Только предстоит
Уже закончили, ура!
Нет и не планируем
Задумываюсь о ремонте, но пока руки не дошли
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Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
фотограф
Торговый центр Улица Двери Торговля
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Комментарии
6
Гость
25 минут
Время этих шанхаев давно прошло.
Гость
51 минута
Какое убожество. Центр России 2026 год.
Читать все комментарии
Гость
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