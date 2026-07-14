Михаил Ефремов съехал из элитных хором в съемную двушку — теперь он живет с молодой любовницей

Михаил Ефремов оставил семье элитную квартиру за 200 миллионов рублей и переехал в съемную двушку Источник: Станислав Красильников / ТАСС

Выйдя на свободу, Михаил Ефремов изо всех сил старался не отсвечивать в прессе и вести непубличный образ жизни. Вот только шила в мешке утаить не получилось: публику до сих пор жутко интересует и его карьера, и дела на личном фронте. А там, как выяснилось, кипят нешуточные страсти.

Едва оформив развод, актер тут же съехался со своей молодой пассией — актрисой из «Современника» Дарьей Белоусовой. По информации инсайдеров, шестикомнатную квартиру за 200 миллионов рублей он переписал на бывшую жену и детей, а сам переехал в съемное жилье.

Как сообщают наши коллеги из издания «СтарХит» со ссылкой на источники, сейчас Ефремов и Белоусова гнездятся в скромной по звездным меркам двухкомнатной съемной квартире площадью 54 квадрата на Садовом кольце. За аренду этого жилья приходится выкладывать около 250 тысяч рублей ежемесячно. Дарья сняла эти апартаменты еще в конце 2024 года, аккурат за несколько месяцев до освобождения Михаила, причем оплатить дорогую недвижимость ей помог сам актер.

Слухи об их отношениях ходят уже давно, хотя сами артисты упорно играют в молчанку и никак не комментируют свой роман. Дарья преданно поддерживала Ефремова в самые темные времена и даже навещала его в ИК. Весной 2025 года оскандалившийся артист покинул стены колонии, а уже к осени официально развелся с Кругликовой. Знакомые пары шепчутся, что Ефремов напрочь перестал общаться с Софьей из-за бесконечных ссор. А последней каплей для супруги стало трехдневное свидание актера в колонии с Белоусовой.