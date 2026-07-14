«Утка умерла прямо на глазах»: ярославцы бьют тревогу из-за здоровья птиц в популярном парке

Ярославцы до смерти закормили уток в популярном парке Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жители обеспокоены судьбой уток в парке Нефтяник в Красноперекопском районе Ярославля. По словам ярославны, одна из птиц умерла буквально на глазах у отдыхающих.

«Парк Нефтяник. Гибнут утки. Сегодня гуляли по парку. Одна утка умерла прямо на глазах, выползла из пруда, крякнула и умерла. Вторая сидит в луже, не шевелясь. Возможно, переели хлеба, перекормили, либо отравились. Позвонили в охрану природы, но пока не поступило ответа», — написала жительница в группе «Жесть Ярославль».

В Министерстве природопользования и лесного хозяйства предупредили, что чаще всего причина гибели городских птиц — проблемы с пищеварением.

«Нередко утки, обитающие на городских водоемах, гибнут из-за нарушения процессов пищеварения, так как обильное потребления хлеба, которым их подкармливают жители, нарушает процессы пищеварения и влечет за собой воспалительные процессы, — предупредили специалисты. — Дополнительным фактором риска выступает закисание хлеба в теплой воде: вместе с такой пищей птицы потребляют жидкость, насыщенную бактериями».

Министерство взяло на контроль ситуацию с утками.

«Информация также направлена в государственную ветеринарную службу Ярославской области. Данный орган является уполномоченным по вопросам организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных», — предупредили в пресс-службе Министерства.

Напомним, биолог, старший преподаватель кафедры экологии и зоологии ЯрГУ им. Демидова Александр Русинов предупредил, что уткам можно дать крупы, зерна, кусочки моркови или капусты.

«Не исключено, что утки странно на вас посмотрят и продолжат требовать хлеб. Однако хлеб им можно только подсушенный белый и в очень ограниченном количестве, лучше обойтись без него», — ранее рассказывал специалист.