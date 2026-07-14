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Город «Утка умерла прямо на глазах»: ярославцы бьют тревогу из-за здоровья птиц в популярном парке

«Утка умерла прямо на глазах»: ярославцы бьют тревогу из-за здоровья птиц в популярном парке

Что говорят профильные ведомства

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Ярославцы до смерти закормили уток в популярном парке | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы до смерти закормили уток в популярном парке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы до смерти закормили уток в популярном парке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жители обеспокоены судьбой уток в парке Нефтяник в Красноперекопском районе Ярославля. По словам ярославны, одна из птиц умерла буквально на глазах у отдыхающих.

«Парк Нефтяник. Гибнут утки. Сегодня гуляли по парку. Одна утка умерла прямо на глазах, выползла из пруда, крякнула и умерла. Вторая сидит в луже, не шевелясь. Возможно, переели хлеба, перекормили, либо отравились. Позвонили в охрану природы, но пока не поступило ответа», — написала жительница в группе «Жесть Ярославль».

В Министерстве природопользования и лесного хозяйства предупредили, что чаще всего причина гибели городских птиц — проблемы с пищеварением.

«Нередко утки, обитающие на городских водоемах, гибнут из-за нарушения процессов пищеварения, так как обильное потребления хлеба, которым их подкармливают жители, нарушает процессы пищеварения и влечет за собой воспалительные процессы, — предупредили специалисты. — Дополнительным фактором риска выступает закисание хлеба в теплой воде: вместе с такой пищей птицы потребляют жидкость, насыщенную бактериями».

Министерство взяло на контроль ситуацию с утками.

«Информация также направлена в государственную ветеринарную службу Ярославской области. Данный орган является уполномоченным по вопросам организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных», — предупредили в пресс-службе Министерства.

Напомним, биолог, старший преподаватель кафедры экологии и зоологии ЯрГУ им. Демидова Александр Русинов предупредил, что уткам можно дать крупы, зерна, кусочки моркови или капусты.

«Не исключено, что утки странно на вас посмотрят и продолжат требовать хлеб. Однако хлеб им можно только подсушенный белый и в очень ограниченном количестве, лучше обойтись без него», — ранее рассказывал специалист.

Ранее мы рассказывали, чем можно кормить городских птиц.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Утка Городской парк Птица
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Комментарии
33
Гость
3 минуты
Раньше все жители сами участвовали в том. чтобы поддерживать чистоту везде. Помогали и пруды чистить, и за парками ухаживать. Потмоу что понимали - все живем в этом месте, надо о нем заботиться. А теперь никто палец о палец не ударит, все ждут, что им кто-то должен. Почистить, привести в порядок, обустроить... Из хозяев превратились в одолженцев и иждивенцев
Гость
6 минут
а кто пруд загадил? сами люди и загадили .А теперь кто виноват?
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Гость
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