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Страна и мир «Он был русским»: как Елизавета II встречалась с Гагариным и нарушила ради космонавта королевский протокол

«Он был русским»: как Елизавета II встречалась с Гагариным и нарушила ради космонавта королевский протокол

Королева Великобритании даже спустя десятилетия помнила прием советского космонавта. Видео

Источник:

Городские медиа

Юрий Гагарин покорял улыбкой и непосредственностью женщин всего мира. По легенде, даже Елизавета II нарушила ради космонавта королевский протокол.

Вернувшись с орбиты, Юрий Гагарин мгновенно стал, пожалуй, самым известным и обожаемым человеком на Земле. Его жаждали увидеть в самых разных странах, но вот в Англии в честь приезда космонавта официальных приемов решили не устраивать. Гагарин приехал в Великобританию 11 июля 1961 года, и так тепло его встречало население страны, что и королева решила принять советского космонавта. 14 июля Гагарин с делегацией пришел в Букингемский дворец.

На приеме Гагарин несколько раз нарушил этикет: не смог разобраться со столовыми приборами и стал есть ложкой, но королева не дала ему попасть впросак, сказав, что она тоже не всегда помнит, какая вилка для чего, да это и не столь важно. Еще один казус произошел, когда космонавт достал лимон из кружки чая и стал его есть, чем поверг в шок аристократов, но и тут Елизавета II пришла на помощь, повторив за гостем. А после уже и сама королева нарушила протокол, попросив Гагарина о совместном фото, хотя королевские особы не могут сниматься с обычными людьми.

Спустя 65 лет сложно сказать, что из этого было на самом деле, а что лишь красивая легенда, потому что никакого совместного фото советского космонавта и королевы Англии никогда не публиковалось. Но Елизавета II и спустя десятилетия помнила встречу с Гагариным. Когда в 2021 году ее спросили, каким же был первый космонавт, она ответила: «Он был русским».

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Гагарин Елизавета II Космонавт
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Комментарии
1
Гость
56 минут
Вагнер тоже был русским.
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Гость
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