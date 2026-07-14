«Он был русским»: как Елизавета II встречалась с Гагариным и нарушила ради космонавта королевский протокол

Источник: Городские медиа

Юрий Гагарин покорял улыбкой и непосредственностью женщин всего мира. По легенде, даже Елизавета II нарушила ради космонавта королевский протокол.

Вернувшись с орбиты, Юрий Гагарин мгновенно стал, пожалуй, самым известным и обожаемым человеком на Земле. Его жаждали увидеть в самых разных странах, но вот в Англии в честь приезда космонавта официальных приемов решили не устраивать. Гагарин приехал в Великобританию 11 июля 1961 года, и так тепло его встречало население страны, что и королева решила принять советского космонавта. 14 июля Гагарин с делегацией пришел в Букингемский дворец.

На приеме Гагарин несколько раз нарушил этикет: не смог разобраться со столовыми приборами и стал есть ложкой, но королева не дала ему попасть впросак, сказав, что она тоже не всегда помнит, какая вилка для чего, да это и не столь важно. Еще один казус произошел, когда космонавт достал лимон из кружки чая и стал его есть, чем поверг в шок аристократов, но и тут Елизавета II пришла на помощь, повторив за гостем. А после уже и сама королева нарушила протокол, попросив Гагарина о совместном фото, хотя королевские особы не могут сниматься с обычными людьми.