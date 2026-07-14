«Приходится соседствовать с вонючкой»: как живет ярославская деревня у горевшего мусорного полигона

В июне горел полигон в Ростовском округе Источник: Александр Куренной / 76.RU, «Жесть по-ярославски» / Telegram

В июне в Ярославской области несколько недель горел полигон твердых бытовых отходов. Он находится между деревнями Хонятино и Уваиха — примерно в восьми километрах от Ростова Великого. Несмотря на расстояние, дым и запах гари доходили до города и ближайших деревень.

Журналисты 76.RU съездили в Хонятино и поговорили с местными жителями. Они рассказали, как живется рядом со свалкой и что думают о многолетних обещаниях закрыть полигон.

13 июня в небе над Ростовом Великим поднялся дым, примерно в 18:00 спасатели получили сообщение о горящем полигоне. 15 июня площадь пожара выросла до четырех тысяч квадратных метров — горела четверть свалки. В регионе установили пятый класс пожароопасности, а специалисты начали проверять качество воздуха. 18 июня открытое горение удалось ликвидировать, однако 22 июня пожар вновь разгорелся — внутри полигона продолжали тлеть очаги.

Спустя 18 дней, 1 июля, зампредседателя правительства Ярославской области Татьяна Потёмкина сообщала, что пожар на полигоне полностью потушили.

«День и ночь пахнет резиной»

Деревня Хонятино небольшая и зеленая Источник: Александр Куренной / 76.RU

Деревня Хонятино расположилась у берега реки Ишня. В ней можно насчитать домов 20, но при этом заброшенным место не назовешь. Застройка в основном деревянная, здания крепкие, а участки вокруг ухоженные.

Местные жители к соседству с полигоном привыкли. Он находится тут с 1993 года — тогда его ввели в эксплуатацию.

«Когда не было пожара, нам особо не мешало соседство с полигоном. А тут как загорелось — ветер дул в нашу сторону, и всю вонь несло к нам», — рассказала местная жительница Елена.

По ее словам, больше двух недель жители чувствовали запах гари и горелой резины.

«Это ужасно. День и ночь резиной пахнет. Тут вообще зарево было видно. У меня окна как раз на ту сторону, я видела пламя. Приходится жить и соседствовать с этой вонючкой», — говорит Елена.

Мы купили дома, чтобы расслабиться. Здесь должна быть зеленая зона. Какая тут зеленая зона? Мы задыхаемся уже последние месяцы. Елена жительница деревни Хонятино

Местная жительница Нина рассказала, что из-за запаха во время пожара приходилось закрывать окна:

«Живем с закрытыми форточками, иначе вся вонь в дом попадает. Сегодня открыли окно, сразу пошел запах, пришлось закрыть».

Валерий и Нина живут в деревне на постоянной основе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нина о пожаре узнала из новостей, но отмечает, что сама видела черный дым от пожара.

«Сама видела: выходишь из дома — и прямо отсюда всё видно, клубы черного дыма. От деревни до полигона примерно километра три. Когда ветер дует, такая вонь идет», — рассказала Нина.

Ее муж Валера добавил, что полигон горит не впервые. Говорят, каждое лето что-то бывает. Но не такого масштаба, как в июне 2026-го.

По соседству с полигоном живется очень плохо. Постоянно пахнет. Когда он горит — весь дым идет сюда, невозможно нормально находиться. Нина жительница деревни Хонятино

Валера кивает в сторону домов за высоким забором: говорит, тут дачи у москвичей. Но их жильцы отказались общаться с журналистами.

Местные жители отмечают, что уже привыкли к вони с полигона Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зато соседка Валерия Наталья была более словоохотлива. Сама она проживает в Хонятино большую часть жизни.

По ее словам, обещания законсервировать объект звучат столько же, сколько ведутся сами споры о нём.

«Нам это твердят уже добрый десяток лет. Постоянные заверения: „Закроют, обязательно закроют“, — а воз и ныне там, работа идет», — поделилась Наталья.

Причина пожара на полигоне

Так полигон выглядит после пожара Источник: Татьяна Потемкина / Vk.com

По предварительным данным, пожар произошел из-за ненадлежащего состояния полигона. Как пояснили власти, ответственность за это лежит на организации, к которой относится территория. По мнению чиновников, если бы отходы размещали правильно и не допускали проникновения воздуха, то и пожара бы не возникло.

«За пожарной обстановкой на объекте установлено непрерывное наблюдение. В настоящее время Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура и Верхне-Волжское управление Росприроднадзора проводят проверки для установления причин возгорания», — написала Татьяна Потемкина.

Сложности в тушении возникали из-за того, что горело тело полигона — под толщей земли, перемешанной с отходами, на глубине до четырех метров. Тушили полигон МЧС, ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба», а также СГБУ ЯО «Лесная охрана».

Власти обратились в прокуратуру после ЧП с просьбой проверить работу всех действующих полигонов в Ярославской области.

Чей полигон и когда его закроют

Владеет и эксплуатирует полигон ОАО «Чистый город плюс» — местная компания, работающая с 2010 года. В марте 2026-го зарегистрировала юридический адрес в Ростове Великом на улице Бебеля, 29А.

Пожары на полигонах коварны тем, что могут происходить на глубине Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram Такие кадры присылали со свалки Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram

Согласно данным сервиса «Контур-Фокус», конечными владельцами фирмы могут являться ООО «Альфа Сити» (74 акции) и Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

В районной администрации подтвердили, что владеют 26 акциями компании — это примерно 25,1% в уставном капитале. После оптимизации в регионе доля компании должна перейти непосредственно в управление администрации Ростовского муниципального округа. В управлении муниципального имущества коротко пояснили, что при таком количестве акций они фактически не имеют отношения к управлению мусорной компанией.

Директором фирмы указан Сергей Шестун, который также работает в «Альфа Сити», управляющей компании «Альфа Сеть».

До закрытия полигон может вырасти еще примерно на 1/5 Источник: Полина Авдошина / 76.RU

Полигон принимает бытовой мусор от Переславль-Залесского, Ростовского и Борисоглебского муниципальных образований.

Редакция 76.RU сделала запрос о том, когда закроют полигон и насколько он уже заполнен. В планах — остановить эксплуатацию с 2027 года.

По состоянию на 1 января 2025 года на полигоне размещено 611 881 тонна отходов. Остаточная вместимость: 125 298 тонн (до конца 2026 года).

«Согласно требованиям действующего законодательства после прекращения эксплуатации объекта главной задачей является обеспечить безопасность, то есть изолировать уже захороненные отходы, не допустить загрязнения окружающей среды и в итоге вернуть территорию к безопасному использованию, проводя в установленном порядке рекультивационные работы», — рассказали 76.RU в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.